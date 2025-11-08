Viết lên giai điệu của riêng mình

Nhiều người trẻ Huế đang chọn đi đường dài với âm nhạc bằng sự nghiêm túc và đam mê

Trong đêm nhạc rock “Chạy lụt 2: Long Mã Ngự Triều” vừa diễn ra ở Huế gần đây, người yêu nhạc đã chứng kiến sự xuất hiện đầy năng lượng của nhiều ban nhạc trẻ với những tác phẩm do chính họ sáng tác. The Clocks, nhóm gồm 5 thành viên, lớn nhất sinh năm 1999, nhỏ nhất 2003, là một trong những cái tên gây chú ý. Ra mắt vào tháng 7/2024, The Clocks đã mạnh dạn trình diễn ca khúc “Tỉnh giấc” do chính họ viết. Tại “Long Mã Ngự Triều”, nhóm mang đến 5 bài hát, trong đó có 4 ca khúc tự sáng tác và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Quốc Trung, tay guitar sinh năm 2003 của ban nhạc chia sẻ: “Khi chơi nhạc tự sáng tác trên sân khấu, em và các thành viên đều hồi hộp, lo lắng. Nhưng khi nhận được sự ủng hộ của khán giả và lời khen từ các ban nhạc khác, em thấy tự tin hơn, tin rằng chúng em đang đi đúng hướng”. Sắp tới, The Clocks dự định ra mắt EP (Extended Play, là một tập hợp các bài hát ngắn hơn so với một album) đầu tay, đánh dấu bước trưởng thành sau một năm hoạt động.

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ trẻ cũng tìm cách đưa chất liệu Huế vào sáng tác, từ giọng hát mộc mạc, cách nhả chữ đặc trưng, đến việc pha trộn âm hưởng của ca Huế, nhã nhạc hay các điệu hò dân gian. Những yếu tố này không chỉ giúp tác phẩm thêm chiều sâu văn hóa, mà còn là cách để họ giữ mạch kết nối với quê hương trong dòng chảy âm nhạc hiện đại. Nhờ đó, nhiều bài hát vừa mang hơi thở mới, vừa phảng phất nét hoài niệm rất riêng của xứ Huế.

Một ví dụ khác là Napalm, ban nhạc rock thành lập từ năm 2017, đã kiên trì theo đuổi sáng tác và ra mắt sản phẩm chỉn chu trên các nền tảng như YouTube, Spotify. Nhờ đó, họ có được một lượng người nghe ổn định, một cộng đồng nhỏ yêu mến âm nhạc của mình. Hoàng Tiến Nghĩa, người chơi ghi-ta của Napalm chia sẻ, ý tưởng viết nhạc thường đến rất bất ngờ: “Trong những lúc đầu óc đang nghĩ vẩn vơ thì điệu nhạc tự dưng xuất hiện”.

Nhưng để biến một ý tưởng vụt qua thành ca khúc hoàn chỉnh lại là hành trình khác: “Có bài chỉ một tuần là xong, nhưng cũng có bài làm mãi ba, năm năm vẫn chưa vừa ý. Vì đó là ‘đứa con tinh thần’ của mình, ai cũng muốn nó phải hoàn hảo nhất. Mà trong một ban nhạc thì mỗi người lại có một cái tôi khác nhau, nên để thống nhất được phải thật kiên nhẫn”.

Không chỉ riêng rock, tinh thần “tự viết, tự kể” ấy cũng lan sang các thể loại khác. Với Nguyễn Viết Hùng - một người hát rap, âm nhạc là nơi thể hiện góc nhìn riêng về cuộc sống. Là sinh viên năm cuối Đại học Kinh tế Huế, Hùng đang chuẩn bị ra mắt một album gồm 12 bài hát, ghi lại hành trình trưởng thành của một người trẻ, từ đi làm thêm, chịu áp lực học hành, đến khi nhận ra giá trị của đồng tiền và biết trân trọng những gì thật sự quan trọng: gia đình, bạn bè, âm nhạc. Đặc biệt, Hùng chọn thể hiện bằng giọng rap miền Trung, như một cách nhấn mạnh nguồn gốc và bản sắc quê hương. “Viết nhạc với em là một quá trình tự hiểu bản thân. Mỗi bài rap là một mảnh nhỏ trong cuộc sống, lúc vui, lúc buồn nhưng đều thật. Em muốn người nghe không chỉ thấy âm nhạc, mà thấy cả con người trong đó”, Hùng chia sẻ.

Những sáng tác mới của các nghệ sĩ trẻ Huế mang nhiều màu sắc: có tình yêu đôi lứa, có tình yêu quê hương, có cả những góc nhìn rất đời về công việc, học tập, và những trăn trở riêng của người trẻ giữa nhịp sống hiện đại. Dù là rock, pop, rap hay acoustic, điểm chung là họ đều đang nghiêm túc với lựa chọn âm nhạc của mình, muốn mang đến điều gì đó riêng, không chỉ “lặp lại những gì đã có”.

Có thể, để xây dựng được một “làn sóng nhạc Huế” thật sự, vẫn cần thêm thời gian, thêm sự đầu tư và sự ủng hộ của cộng đồng. Nhưng điều đáng quý là người trẻ Huế đã bắt đầu viết lên giai điệu của riêng mình, bằng sự nghiêm túc, bền bỉ, tình yêu dành cho âm nhạc và niềm tin rằng chỉ có những gì chân thật mới chạm được đến trái tim người nghe.