Hội thơ Hương Giang kỷ niệm 45 năm thành lập

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp nhân kỷ niệm 45 năm thành lập Hội thơ Hương Giang

Tham dự có đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Huế, các sở, ban, ngành, Liên hiệp các Hội VHNT, Bảo tàng Hồ Chí Minh, cùng đông đảo hội viên và những người yêu thơ trên địa bàn.

Suốt chặng đường 45 năm, Hội thơ Hương Giang đã trở thành mái nhà chung của những người yêu thơ Cố đô, là nơi kết nối, bồi dưỡng, phát huy sức sáng tạo của hội viên. Hàng trăm tập thơ được xuất bản đã góp phần làm giàu thêm kho tàng văn học nghệ thuật Việt Nam, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, con người Huế. Hoạt động của Hội luôn gắn liền với nhiệm vụ chính trị địa phương, tham gia vào dòng chảy văn hóa Festival Huế, quảng bá hình ảnh thành phố di sản đến bạn bè trong và ngoài nước.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao thưởng, tôn vinh những tập thể và cá nhân tiêu biểu, ghi nhận sự đóng góp bền bỉ của nhiều thế hệ hội viên. Đặc biệt, Hội thơ Hương Giang vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố Huế trao Bằng khen vì những đóng góp xuất sắc trong 45 năm xây dựng và phát triển, giai đoạn 1980 - 2025.

Lễ kỷ niệm 45 năm Hội thơ Hương Giang là dịp tri ân các thế hệ hội viên đi trước, đồng thời khẳng định sức sống bền bỉ của phong trào thơ ca Huế, tiếp thêm niềm tin và cảm hứng sáng tạo cho những người làm thơ hôm nay.