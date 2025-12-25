Gắn kết người yêu thơ Haiku giữa lòng Cố đô

CLB thơ Haiku Việt - Cố đô Huế

Thành lập ngày 19/12/2020, CLB thơ Haiku Việt – Cố đô Huế là tổ chức quần chúng tập hợp những người yêu thơ Haiku, cùng sáng tác, sinh hoạt chuyên môn, giao lưu, xuất bản và phát hành thơ. Qua quá trình hoạt động, CLB đã góp phần gìn giữ và phát huy thơ Haiku Việt Nam, đồng thời kết hợp hài hòa các thể thơ với truyền thống văn hóa Huế, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và cả nước, thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực được giao.

Năm 2025, CLB đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động chào mừng các sự kiện lớn như Đêm Nguyên tiêu – Ngày thơ Việt Nam, kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước, hưởng ứng Tuần lễ Festival Huế 2025, chào mừng Quốc khánh 2/9… thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo quần chúng. Tại buổi lễ, tập thể CLB và cá nhân nhà thơ Lê Bá Đức (bút danh Hương Giang, Chủ nhiệm CLB) được Hội Hữu nghị Việt – Nhật thành phố Huế trao giấy khen.

Năm 2026, CLB thơ Haiku Việt – Cố đô Huế tiếp tục định hướng tổ chức và tham gia các hoạt động giao lưu thơ – nhạc chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước và thành phố; đồng thời tập trung ra mắt Sách kỷ yếu CLB và phát động in tập thơ chung Haiku Việt Nam 2026.

Cũng trong dịp này, CLB đã khen thưởng các hội viên có nhiều đóng góp tích cực, kết nạp hội viên mới và giới thiệu tập thơ Haiku Việt “Dưới lớp rêu xanh” của nhà thơ Hạ Uyển.