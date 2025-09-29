45 năm của Hương Giang thi hội

45 năm gắn bó với thi ca, Hội thơ Hương Giang đã thu hút hàng trăm hội viên tham gia

Từ dòng Hương đến mái nhà thi ca

Huế từ lâu vốn được xem là miền đất của thi ca, nơi dòng Hương, núi Ngự đã trở thành cảm hứng cho bao thế hệ nghệ sĩ. Ngay sau ngày đất nước thống nhất, trong không khí đổi mới và kiến thiết, những người yêu thơ ở Cố đô đã tìm đến nhau, cùng chia sẻ những vần thơ mang hơi thở của thời đại. Từ những buổi sinh hoạt giản dị ở ven sông, những buổi đọc thơ trong quán nước hay ở nhà riêng của bạn văn, dần hình thành nên các nhóm thơ như: Trăng nước Hương Giang, Bến Thơ, Nam sông Hương, Bắc sông Hương...

Chính từ nền tảng đó, năm 1980, Hội thơ Hương Giang chính thức được thành lập, trở thành mái nhà chung của những người yêu thơ Huế.

Ngay từ thuở ban đầu, Hội đã quy tụ nhiều tên tuổi tiêu biểu. Nhà thơ Nguyệt Đình với những vần thơ đậm chất cổ điển, nặng lòng với quê hương; Phan Công Tuyên - người sau này trở thành Chủ tịch Hội đầu tiên, nổi bật với các tập thơ viết về Trường Sơn, về Huế và con người miền Trung; Hoàng Xuân Thảo với thi phẩm Xanh dòng Hương Giang đầy lãng mạn và thiết tha, được xem như “bài ca” của những ngày đầu hội ngộ. Bên cạnh đó là Xuân Tốn với Huế yêu thương, Kỳ Hải với Tình thơ Hương Giang, hay Hồng Niên với Hương Giang thi hội… Những tác phẩm ấy vừa như lời tâm tình riêng tư, vừa như tiếng nói chung của một thế hệ yêu thơ, làm giàu thêm bản sắc thi ca Cố đô.

Những năm 1980 - 1990, trong bối cảnh đời sống còn nhiều khó khăn, Hội thơ Hương Giang vẫn đều đặn tổ chức các buổi sinh hoạt, đọc và bình thơ. Đó là nơi mà những người lao động, công chức, giáo viên hay nghệ sĩ đều tìm thấy sự đồng cảm qua vần điệu. Chính không gian ấy đã nuôi dưỡng nhiều tài năng, đồng thời góp phần giữ gìn truyền thống thơ ca Huế trong thời kỳ nhiều biến động.

Năm 1988, Hội đổi tên thành Câu lạc bộ Thơ ca Truyền thống Huế, mở rộng phạm vi hoạt động, tổ chức các cuộc thi thơ, liên hoan, và mời gọi nhiều thế hệ hội viên mới. Đến năm 2007, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định công nhận Hội thơ Hương Giang là một tổ chức độc lập, có tư cách pháp lý rõ ràng. Đây là bước ngoặt, giúp Hội nâng tầm ảnh hưởng, trở thành một trong những địa chỉ văn hóa đáng tin cậy của thành phố.

Chia sẻ về hành trình ấy, nhà thơ Lê Viết Xuân, Chủ tịch Hội cho biết: “Hội thơ Hương Giang ra đời từ tình yêu thơ chân thành và giản dị của những người dân xứ Huế. Đến hôm nay, cái quý nhất vẫn là sự gắn bó và tinh thần sáng tạo của hội viên. Chúng tôi luôn mong muốn thế hệ trẻ tiếp nối, để thơ không bị lùi lại phía sau mà bước cùng nhịp với đời sống đương đại”.

Giữ lửa và tiếp nối

Trong 45 năm, Hội thơ Hương Giang đã xuất bản hàng trăm tập thơ, trải rộng ở nhiều chủ đề: ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, tôn vinh vẻ đẹp văn hóa và con người Huế. Những vần thơ mang đậm tình yêu sông Hương, núi Ngự đã góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn học nghệ thuật Việt Nam, đồng thời khẳng định Huế là vùng đất giàu cảm hứng thi ca.

Các chi hội Bắc sông Hương, Nam sông Hương, hội thơ Haiku Huế… lần lượt ra đời, tạo sự đa dạng trong sáng tác và sinh hoạt. Hội cũng gắn bó mật thiết với Festival Huế, đem thơ ca hòa quyện vào các chương trình nghệ thuật, tạo nên điểm nhấn đặc sắc. Các cuộc giao lưu với câu lạc bộ thơ nhiều tỉnh, thành khác giúp kết nối, lan tỏa, đồng thời mang đến cho thơ Huế những hơi thở mới.

Trong dịp kỷ niệm 45 năm, Hội thơ Hương Giang được Chủ tịch UBND TP. Huế trao tặng bằng khen vì những đóng góp tích cực cho đời sống văn hóa. Cùng với đó, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu cũng được tôn vinh, ghi nhận sự tận tâm với thơ ca.

Ông Nguyễn Thiên Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế cho biết: “Hội thơ Hương Giang nhiều năm qua đã gắn bó chặt chẽ với đời sống văn hóa của thành phố, góp phần tạo nên một diện mạo văn nghệ đặc sắc. Trong bối cảnh mới, Hội cần tiếp tục đổi mới cách thức hoạt động, gần gũi hơn với công chúng, nhất là giới trẻ, để thơ ca trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hằng ngày”.

45 năm qua, Hội thơ Hương Giang đã để lại nhiều dấu ấn trong đời sống văn hóa Huế. Những buổi sinh hoạt, những tập thơ, những cuộc giao lưu vẫn đều đặn diễn ra, gắn bó với nhiều thế hệ hội viên. Chặng đường phía trước, Hội tiếp tục giữ vai trò là nơi gặp gỡ, chia sẻ của những người yêu thơ, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân TP. Huế.