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Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ dự án kè chống sạt lở sông Bồ

HNN.VN - Sáng 18/7, ông Hồ Hữu Phú, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDA ĐTXD) khu vực 2 cho biết, dự án kè chống sạt lở sông Bồ đoạn từ Tổ dân phố (TDP) Phò Ninh đến chân cầu An Lỗ (Phong Thái) đang đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thiện vào tháng 11/2026.

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Dự án qua khu vực TDP Phò Ninh đang đẩy nhanh tiến độ thi công 

Dự án triển khai công trình với tổng chiều dài 1.744,5m, trong đó xây mới hơn 1.200m và sửa chữa, nâng cấp hơn 525m kè hiện hữu.

Tuyến kè được đầu tư đồng bộ với đỉnh kè rộng 3m kết hợp vỉa hè, hệ thống thoát nước và các hạng mục bảo đảm an toàn. Những đoạn đi sát Tỉnh lộ 11B, kè được xây dựng theo kết cấu tường đứng kết hợp mái nghiêng. Thân và chân kè được gia cố bằng đá lát, bê tông cốt thép, rọ đá và các giải pháp chống xói lở để bảo đảm ổn định lâu dài. Một số đoạn còn được bố trí đường đi bộ ven sông, lan can, hệ thống thu nước, góp phần tạo không gian sinh hoạt, vui chơi cho người dân.

Ngoài tuyến kè chính, dự án còn xây mới 11 bến nước, sửa chữa 3 bến nước, nối dài một cống hộp và xây mới một cống tròn nhằm bảo đảm tiêu thoát nước, phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân ven sông.

Dự án có tổng kinh phí xây dựng gần 21 tỷ đồng, do BQLDA ĐTXD khu vực 2 làm chủ đầu tư và Liên danh nhà thầu Kè Phong An, gồm Công ty TNHH MTV Xây dựng và Môi trường Đô thị An Nhiên và Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoàng Linh thi công. Mục tiêu của dự án nhằm chống sạt lở bờ sông Bồ, bảo vệ khu dân cư, hạ tầng giao thông; đồng thời góp phần chỉnh trang cảnh quan, nâng cao khả năng phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Theo ông Hồ Hữu Phú, dự án đã khởi công từ ngày 22/5, đến nay đã đạt hơn 20% khối lượng công việc. Hiện nay, chủ đầu tư phối hợp với liên danh nhà thầu tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tăng cường nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm dự án hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Tin, ảnh: Minh Văn
 Từ khóa:
sạt lởsông bồthi côngtiến độdự ánphong tháihoàn thiện
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