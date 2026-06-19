  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 18/07/2026 09:18

Mênh mang biển Vinh Thanh

HNN - Tôi đến biển Vinh Thanh vào chiều muộn. Gió từ biển mang theo vị mặn len lỏi qua kẽ tóc, chạm nhẹ lên thịt da. Không lời chào hỏi, không cần níu giữ, chỉ cần nhìn biển, lòng người cũng tự nhiên dịu xuống, như vừa tìm lại được khoảng bình yên đã lỡ đánh rơi.

Mở thế phát triển từ những cây cầuSống khỏe từ những ruộng senHấp dẫn “Phú Vinh - Hương sắc ẩm thực biển và đầm phá”

 

Biển Vinh Thanh không có những sắc màu rực rỡ hay nhịp sống xô bồ. Biển bình dị, hiền lành, gần gũi như chính nhịp sống của người dân chài nơi đây. Bãi cát trải dài, vắng dấu chân người, chỉ còn lại những đường sóng đều đặn vỗ vào bờ như nhịp thở không ngơi nghỉ. Buổi sáng, biển xanh trong soi thấy những khoảng trời non còn vương lại. Buổi chiều, mặt nước ánh lên sắc vàng pha tím, mênh mang như nỗi buồn rất nhẹ, rất sâu.

Tôi bắt gặp những người đàn ông với làn da sạm nắng, đôi mắt nheo lại vì quen nhìn xa, đang chuẩn bị cho một chuyến ra khơi. Họ không nói nhiều, chỉ lặng lẽ làm việc, như thể mọi điều đã trở thành thói quen. Mỗi chuyến ra khơi là một lần gửi gắm, một lần tin tưởng vào biển, dù biết rằng biển không phải lúc nào cũng hiền lành.

Lúc trời gần tắt nắng, tôi đi dọc mép biển và gặp một bà cụ đang ngồi một mình bên đống lưới. Đôi tay bà chậm rãi gỡ từng con cá nhỏ mắc lại trong mắt lưới, động tác thuần thục như đã lặp lại suốt nhiều năm. Phía xa, vài chiếc thuyền vừa cập bờ, tiếng máy ghe nổ phành phạch lẫn trong tiếng trẻ con gọi nhau chạy trên cát. Mùi cá tanh, mùi nước mặn và cả mùi khói từ mấy bếp than ven biển quyện vào nhau trong làn gió chiều.

Tôi nhớ lúc ngồi gần bãi thuyền, có một bé trai chừng tám, chín tuổi chạy ngang với đôi dép cầm trên tay, chân lấm đầy cát ướt. Nó dừng lại khá lâu để nhìn những chiếc ghe ngoài xa rồi hỏi tôi: “Cô từ nơi khác tới hả?” Tôi gật đầu. Thằng bé cười, chỉ tay ra biển rồi nói rất tự nhiên: “Ba con tối nay lại đi nữa”. Nói xong nó chạy đi ngay, để lại phía sau tiếng cười lẫn trong tiếng sóng. Với người lớn, biển là nỗi lo, còn với một đứa trẻ sinh ra ở đây, biển đơn giản chỉ là nơi ba nó sẽ trở về.

Tôi chợt nhận ra, giữa con người và biển có một mối liên hệ lặng lẽ.

Chiều xuống chậm. Tôi ngồi một mình trên bãi cát, trước mặt là biển, sau lưng là những mái nhà thấp thoáng ánh đèn đầu tiên. Xa xa, vài chiếc ghe bắt đầu bật đèn chuẩn bị ra khơi, những chấm sáng nhỏ lay lắt giữa khoảng nước đang sẫm màu dần. Tôi chợt thấy mình nhỏ bé giữa mênh mang ấy, nhưng lòng lại nhẹ đi như thể mọi nặng nề đều đã được sóng mang đi mất.

Có lúc tôi nghĩ, người ta yêu biển không chỉ vì vẻ đẹp của những chiều lộng gió, mà còn vì biển biết giữ lại những điều con người không nói thành lời. Đứng trước khoảng nước mênh mang ấy, mọi cô đơn dường như trở nên nhỏ lại. Biển không an ủi ai bằng lời, chỉ lặng lẽ ôm lấy những nỗi niềm rồi để sóng mang đi thật xa. Có lẽ vì thế mà khi rời đi, tôi không mang theo một món quà nào, ngoài cảm giác lòng mình đã dịu.

Ngoài kia, những chuyến ghe đêm vẫn lặng lẽ rẽ sóng đi xa. Còn tôi mang theo mùi muối mặn trên vai áo, như mang theo cả một vùng biển mênh mang.

Hoài Thanh
 Từ khóa:
Mênh mangbiểnVinh Thanh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8001 thăm, giao lưu tại Hàn Quốc

Đây là lần thứ hai Cảnh sát biển Việt Nam cử tàu đi thăm, giao lưu và làm việc với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc. Trước đó, chuyến công tác lần thứ nhất do tàu CSB 8004 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 thực hiện vào tháng 11/2024.

Tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8001 thăm, giao lưu tại Hàn Quốc
Sống khỏe từ những ruộng sen

Trên đường đến bãi tắm biển Vinh Thanh, những ruộng sen hai bên đường đang kỳ nở rộ, trải màu hồng tít tắp. Đó là thành quả lao động cũng là tâm huyết của ông Phan Bá Ly (thôn 2, xã Phú Vinh), giúp ông thu lãi ròng gần 250 triệu mỗi năm, đồng thời góp phần làm đẹp cảnh quan cho quê hương.

Sống khỏe từ những ruộng sen
Mở cánh cửa thịnh vượng từ biển

Huế - vùng đất từng là trung tâm quyền lực, văn hóa và học thuật của cả nước. Nhưng Huế của hôm nay không chỉ ngoảnh nhìn về quá khứ. Thành phố đang lặng lẽ chuẩn bị cho một cuộc chuyển mình lớn - hướng đến tầm nhìn trở thành đô thị di sản biển xanh thông minh hàng đầu châu Á vào năm 2045.

Mở cánh cửa thịnh vượng từ biển
Bảo tồn hải mã - "báu vật" của đại dương

Dọc các vùng biển miền Trung, đặc biệt tại thành phố Huế, cá ngựa (hải mã) không chỉ là nguồn sinh kế phụ của nhiều ngư dân mà còn là chỉ dấu của một hệ sinh thái biển khỏe mạnh.

Bảo tồn hải mã - báu vật của đại dương

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top