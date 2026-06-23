Phong Thái: Nâng cao hiệu quả chính quyền 2 cấp, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Thái Nguyễn Ngọc Phương trao đổi thông tin tại hội nghị

Tập trung đánh giá kết quả sau một năm thực hiện mô hình CQĐP2C, bộ máy chính quyền Phong Thái cơ bản vận hành ổn định, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được tăng cường, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và chuẩn bị các điều kiện cần thiết tiến hành sáp nhập TDP theo đúng lộ trình.

Dịp này, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đề nghị phường tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả vận hành mô hình CQĐP2C, đẩy mạnh chuyển đổi số và khai thác tốt tiềm năng, lợi thế địa phương để tạo động lực phát triển mới.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Ngọc Phương yêu cầu các ngành, đơn vị rà soát từng chỉ tiêu, nhiệm vụ còn đạt thấp; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, chủ động phòng chống thiên tai và khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ chuẩn bị cho việc sáp nhập TDP, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu quả, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.