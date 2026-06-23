  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 23/06/2026 15:28

Phong Thái: Nâng cao hiệu quả chính quyền 2 cấp, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý

HNN.VN - Ngày 23/6, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phong Thái tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (CQĐP2C) và cho ý kiến về Đề án sắp xếp, sáp nhập các chi bộ tổ dân phố (TDP) trên địa bàn.

Hơn 250 đoàn viên, thanh niên được tuyên truyền phòng chống ma túy và tư vấn việc làmCử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông, quy hoạch đô thị, dân sinh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Thái Nguyễn Ngọc Phương trao đổi thông tin tại hội nghị 

Tập trung đánh giá kết quả sau một năm thực hiện mô hình CQĐP2C, bộ máy chính quyền Phong Thái cơ bản vận hành ổn định, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được tăng cường, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và chuẩn bị các điều kiện cần thiết tiến hành sáp nhập TDP theo đúng lộ trình.

Dịp này, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đề nghị phường tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả vận hành mô hình CQĐP2C, đẩy mạnh chuyển đổi số và khai thác tốt tiềm năng, lợi thế địa phương để tạo động lực phát triển mới.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Ngọc Phương yêu cầu các ngành, đơn vị rà soát từng chỉ tiêu, nhiệm vụ còn đạt thấp; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, chủ động phòng chống thiên tai và khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ chuẩn bị cho việc sáp nhập TDP, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu quả, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Song Minh
 Từ khóa:
hội nghịđảng bộphong tháitổ dân phốkinh tếxã hội
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đề xuất tăng phụ cấp cho cán bộ thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

“Việc chuẩn hóa số lượng, chức danh cần đi cùng với chế độ, chính sách phù hợp, bảo đảm người được giao nhiệm vụ có điều kiện thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân”, ông Trần Minh Long, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Nội vụ khẳng định.

Đề xuất tăng phụ cấp cho cán bộ thôn, tổ dân phố sau sắp xếp
Năm của truyền thông có chủ đích

Sau một thập kỷ chạy theo lượt nhấp chuột (clicks), cuộn trang (scrolls) và thông báo (alerts), ngành xuất bản kỹ thuật số đang vấp phải bức tường cản trở. Mọi người tỏ ra bị quá tải, lo âu, phân tán bởi quá nhiều nền tảng và bận rộn đối phó với tác động của AI. Họ thay đổi cách tương tác với nội dung.

Năm của truyền thông có chủ đích
Di sản mở đường cho kinh tế sáng tạo

Từ những đại nhạc hội thu hút hàng ngàn khán giả trẻ đến các chương trình nghệ thuật cộng đồng lan tỏa trên mạng xã hội, Huế đang cho thấy một diện mạo mới của thành phố di sản.

Di sản mở đường cho kinh tế sáng tạo

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top