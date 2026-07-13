Lãnh đạo thành phố Huế tiếp công dân định kỳ tại phường Phong Thái

Ông Trần Thành Yên phản ánh thực trạng giao thông xuống cấp đến lãnh đạo thành phố

Tại buổi tiếp, công dân phường Phong Thái phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, hạ tầng giao thông, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng trên địa bàn. Ông Trần Thanh Yên, TDP Hương Lâm, phản ánh tình trạng xuống cấp trên tuyến Tỉnh lộ 17B, Tỉnh lộ 11B và một số tuyến đường kết nối liên khu vực qua địa bàn phường Phong Thái. Theo ông Yên, đây là những tuyến giao thông có lưu lượng phương tiện lớn, nhiều đoạn hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất, kinh doanh của người dân. Mặc dù địa phương đã nhiều lần kiến nghị các tuyến đường được đưa vào kế hoạch đầu tư sửa chữa nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Ông Trần Thanh Yên cũng kiến nghị thành phố sớm đầu tư xây dựng, hoàn thiện trụ sở làm việc của các cơ quan trên địa bàn. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn phường Phong Thái rộng, khối lượng công việc tăng nhưng cơ sở vật chất hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Thay mặt chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND phường Phong Thái Lê Việt Thành mong muốn thành phố quan tâm hỗ trợ quy hoạch, đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu vực trung tâm; đồng thời tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển theo hướng đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Chủ tịch UBND phường Phong Thái Lê Việt Thành trao đổi một số thông tin tại hội nghị

Lắng nghe các ý kiến, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của người dân; đồng thời yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát từng nội dung kiến nghị để tham mưu giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Với các tuyến giao thông xuống cấp được phản ánh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu các cơ quan chuyên môn phối hợp với địa phương khảo sát hiện trạng, đánh giá mức độ xuống cấp để đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 theo thứ tự ưu tiên. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trong điều kiện nguồn lực ngân sách còn hạn chế, địa phương cần chủ động nghiên cứu, đề xuất các dự án theo hình thức đối tác công - tư (PPP), tích cực mời gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư hạ tầng giao thông để huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Trao đổi xung quanh kiến nghị về quy hoạch, mở rộng không gian đô thị, Bí thư Thành ủy đề nghị lãnh đạo phường Phong Thái chủ động rà soát quy hoạch, quỹ đất, xây dựng danh mục dự án ưu tiên để kêu gọi đầu tư, hình thành không gian phát triển mới phù hợp với vị thế phường sau sắp xếp đơn vị hành chính, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.