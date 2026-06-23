  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 09/07/2026 10:16

Phong Thái lập lại trật tự đô thị

HNN - Lấy tuyên truyền, vận động làm trọng tâm, phường Phong Thái đang từng bước lập lại trật tự đô thị (TTĐT), góp phần xây dựng diện mạo đô thị văn minh, bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn.

Đưa vào sử dụng công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải chợ An LỗPhong Thái: Nâng cao hiệu quả chính quyền 2 cấp, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lýDự án chỉnh trang khu đô thị tại ngã tư An Lỗ: Chậm giải phóng mặt bằng do vướng một doanh nghiệp

 Lực lượng chức năng địa phương thường tuần tra trên các tuyến đường

Tuyên truyền để tạo đồng thuận

Phong Thái là địa bàn có nhiều tuyến tỉnh lộ và các trục giao thông quan trọng với lưu lượng phương tiện qua lại lớn. Các chợ Phù, An Lỗ, Phong Sơn và Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, mỗi ngày thu hút đông người dân đến mua bán, khám, chữa bệnh. Đây là những khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, dựng mái che, đặt biển quảng cáo, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và ATGT.

Nguyên nhân của tình trạng trên xuất phát từ ý thức chấp hành của một bộ phận người dân còn hạn chế, đặt lợi ích kinh doanh trước mắt lên trên lợi ích chung. Trong khi đó, địa bàn rộng, lực lượng quản lý còn mỏng nên việc duy trì kiểm tra thường xuyên gặp nhiều khó khăn.

Trước thực trạng đó, lãnh đạo phường Phong Thái đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về TTĐT, hành lang ATGT đường bộ. Cán bộ trực tiếp đến từng tuyến đường, từng hộ kinh doanh để giải thích, nhắc nhở, tạo sự đồng thuận, vận động các hộ ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Ông Trần Công Phước, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Thái cho rằng, việc lập lại TTĐT, ATGT không chỉ là yêu cầu trong công tác quản lý nhà nước mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Với mục tiêu đó, phường xác định công tác tuyên truyền phải đi trước. Khi người dân hiểu được lợi ích của việc giữ gìn TTĐT, ATGT, họ sẽ tự giác thực hiện. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, phường kiên quyết xử lý theo đúng quy định và không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm sau giải tỏa.

Cùng với chính quyền, các tổ dân phố, đoàn thể cũng tích cực tham gia tuyên truyền, lắng nghe ý kiến của người dân, kịp thời phản ánh những khó khăn phát sinh để có giải pháp phù hợp. Chính cách làm gần dân, kiên trì vận động góp phần tạo sự đồng thuận trong cộng đồng, nâng cao ý thức giữ gìn TTĐT, ATGT trên địa bàn Phong Thái thời gian gần đây.

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Song song với công tác tuyên truyền, phường Phong Thái tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực chợ và những nơi thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm.

Theo định kỳ hoặc đột xuất, Tổ Cảnh sát trật tự phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công và lực lượng an ninh cơ sở tổ chức ra quân lập lại TTĐT, bảo đảm ATGT ở các điểm nóng, nhất khu vực trước các cổng chợ, cổng Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2… Qua các cuộc kiểm tra, lực lượng chức năng không chỉ tuyên truyền, nhắc nhở mà kiên quyết xử lý các trường hợp chiếm dụng lòng, lề đường bày bán hoàng hóa và phương tiện cơ giới cố tình dừng, đỗ ở lòng đường, gây cản trở, mất ATGT.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiền, Trưởng Công an phường Phong Thái cho biết, chúng tôi thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì kiểm tra tại những khu vực trọng điểm. Sau tuyên truyền, nhắc nhở, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm nhằm tạo tính răn đe và giữ vững TTĐT, ATGT.

Ghi nhận hiện nay, nhiều tuyến đường, hay khu vực chợ Phù, An Lỗ, Sơn Quả hoặc trước cổng Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, tình trạng buôn bán, lấn chiếm vỉa hè đã giảm rõ rệt. Nhiều hộ kinh doanh đã chủ động tháo dỡ mái che, sắp xếp lại biển hiệu và đưa hàng hóa vào trong khuôn viên cửa hàng.

Anh Nguyễn Bình, hộ kinh doanh tại khu vực chợ An Lỗ cho biết, trước đây gia đình thường tận dụng phần hành lang để bày bán hàng hóa cho thuận tiện. Khi lực lượng chức năng đến tuyên truyền, giải thích, gia đình đã chủ động sắp xếp, thu dọn hàng hóa vào trong và ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè. “Đường sá thông thoáng, khách đi lại thuận tiện nên việc buôn bán ổn định hơn. Gia đình luôn chấp hành nghiêm các quy định để giữ gìn mỹ quan đô thị ở địa phương”, anh Bình nói.

Chị Lê Thị Thảo ở tổ dân phố Hiền Sĩ chia sẻ, sau nhiều đợt lập lại TTĐT và ATGT tại địa phương, việc đi lại của người dân trên các tuyến đường từ tổ dân phố đến khu vực trung tâm phường trở nên thuận tiện, an toàn hơn.

“Mục tiêu của địa phương không chỉ chú trọng xử lý các trường hợp vi phạm mà quan trọng là xây dựng ý thức tự giác trong mỗi người dân. Quan điểm của chính quyền là đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận, tự giác chấp hành. Khi nhận thức của người dân thay đổi, việc giữ gìn TTĐT, ATGT sẽ bền vững hơn”, Chủ tịch UBND phường Phong Thái Lê Việt Thành thông tin.

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hiện nay các tổ chức đoàn thể ở Phong Thái phát động phong trào xây dựng “Phong Thái văn minh, xanh - sạch - đẹp”, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài, ảnh: Song Minh
 Từ khóa:
Phong Tháilập lạitrật tự đô thị
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phong Thái: Nâng cao hiệu quả chính quyền 2 cấp, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý

Ngày 23/6, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phong Thái tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (CQĐP2C) và cho ý kiến về Đề án sắp xếp, sáp nhập các chi bộ tổ dân phố (TDP) trên địa bàn.

Phong Thái Nâng cao hiệu quả chính quyền 2 cấp, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý
Trang bị kỹ năng AI cho đội ngũ cán bộ, công chức phường Phong Thái

Sáng 5/6, UBND phường Phong Thái phối hợp với Công ty Cổ phần MISA tổ chức lớp tập huấn giới thiệu nền tảng MISA AMIS OneAI - giải pháp tích hợp nhiều công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương.

Trang bị kỹ năng AI cho đội ngũ cán bộ, công chức phường Phong Thái
Lập lại trật tự trên những tuyến phố về đêm

Lực lượng công an đã tăng cường tuần tra, lập chốt kiểm soát, hóa trang mật phục nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi tụ tập, chạy xe lạng lách, đánh võng, vi phạm trật tự an toàn giao thông trong thanh, thiếu niên.

Lập lại trật tự trên những tuyến phố về đêm

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top