Phong Thái lập lại trật tự đô thị

Lực lượng chức năng địa phương thường tuần tra trên các tuyến đường

Tuyên truyền để tạo đồng thuận

Phong Thái là địa bàn có nhiều tuyến tỉnh lộ và các trục giao thông quan trọng với lưu lượng phương tiện qua lại lớn. Các chợ Phù, An Lỗ, Phong Sơn và Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, mỗi ngày thu hút đông người dân đến mua bán, khám, chữa bệnh. Đây là những khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, dựng mái che, đặt biển quảng cáo, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và ATGT.

Nguyên nhân của tình trạng trên xuất phát từ ý thức chấp hành của một bộ phận người dân còn hạn chế, đặt lợi ích kinh doanh trước mắt lên trên lợi ích chung. Trong khi đó, địa bàn rộng, lực lượng quản lý còn mỏng nên việc duy trì kiểm tra thường xuyên gặp nhiều khó khăn.

Trước thực trạng đó, lãnh đạo phường Phong Thái đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về TTĐT, hành lang ATGT đường bộ. Cán bộ trực tiếp đến từng tuyến đường, từng hộ kinh doanh để giải thích, nhắc nhở, tạo sự đồng thuận, vận động các hộ ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Ông Trần Công Phước, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Thái cho rằng, việc lập lại TTĐT, ATGT không chỉ là yêu cầu trong công tác quản lý nhà nước mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Với mục tiêu đó, phường xác định công tác tuyên truyền phải đi trước. Khi người dân hiểu được lợi ích của việc giữ gìn TTĐT, ATGT, họ sẽ tự giác thực hiện. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, phường kiên quyết xử lý theo đúng quy định và không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm sau giải tỏa.

Cùng với chính quyền, các tổ dân phố, đoàn thể cũng tích cực tham gia tuyên truyền, lắng nghe ý kiến của người dân, kịp thời phản ánh những khó khăn phát sinh để có giải pháp phù hợp. Chính cách làm gần dân, kiên trì vận động góp phần tạo sự đồng thuận trong cộng đồng, nâng cao ý thức giữ gìn TTĐT, ATGT trên địa bàn Phong Thái thời gian gần đây.

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Song song với công tác tuyên truyền, phường Phong Thái tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực chợ và những nơi thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm.

Theo định kỳ hoặc đột xuất, Tổ Cảnh sát trật tự phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công và lực lượng an ninh cơ sở tổ chức ra quân lập lại TTĐT, bảo đảm ATGT ở các điểm nóng, nhất khu vực trước các cổng chợ, cổng Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2… Qua các cuộc kiểm tra, lực lượng chức năng không chỉ tuyên truyền, nhắc nhở mà kiên quyết xử lý các trường hợp chiếm dụng lòng, lề đường bày bán hoàng hóa và phương tiện cơ giới cố tình dừng, đỗ ở lòng đường, gây cản trở, mất ATGT.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiền, Trưởng Công an phường Phong Thái cho biết, chúng tôi thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì kiểm tra tại những khu vực trọng điểm. Sau tuyên truyền, nhắc nhở, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm nhằm tạo tính răn đe và giữ vững TTĐT, ATGT.

Ghi nhận hiện nay, nhiều tuyến đường, hay khu vực chợ Phù, An Lỗ, Sơn Quả hoặc trước cổng Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, tình trạng buôn bán, lấn chiếm vỉa hè đã giảm rõ rệt. Nhiều hộ kinh doanh đã chủ động tháo dỡ mái che, sắp xếp lại biển hiệu và đưa hàng hóa vào trong khuôn viên cửa hàng.

Anh Nguyễn Bình, hộ kinh doanh tại khu vực chợ An Lỗ cho biết, trước đây gia đình thường tận dụng phần hành lang để bày bán hàng hóa cho thuận tiện. Khi lực lượng chức năng đến tuyên truyền, giải thích, gia đình đã chủ động sắp xếp, thu dọn hàng hóa vào trong và ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè. “Đường sá thông thoáng, khách đi lại thuận tiện nên việc buôn bán ổn định hơn. Gia đình luôn chấp hành nghiêm các quy định để giữ gìn mỹ quan đô thị ở địa phương”, anh Bình nói.

Chị Lê Thị Thảo ở tổ dân phố Hiền Sĩ chia sẻ, sau nhiều đợt lập lại TTĐT và ATGT tại địa phương, việc đi lại của người dân trên các tuyến đường từ tổ dân phố đến khu vực trung tâm phường trở nên thuận tiện, an toàn hơn.

“Mục tiêu của địa phương không chỉ chú trọng xử lý các trường hợp vi phạm mà quan trọng là xây dựng ý thức tự giác trong mỗi người dân. Quan điểm của chính quyền là đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận, tự giác chấp hành. Khi nhận thức của người dân thay đổi, việc giữ gìn TTĐT, ATGT sẽ bền vững hơn”, Chủ tịch UBND phường Phong Thái Lê Việt Thành thông tin.

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hiện nay các tổ chức đoàn thể ở Phong Thái phát động phong trào xây dựng “Phong Thái văn minh, xanh - sạch - đẹp”, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.