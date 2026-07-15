Dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên: Sẵn sàng khai thác 4 làn xe vào tháng 8

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên đang được thảm nhựa mặt đường trên toàn tuyến

Sẵn sàng đưa công trình vào khai thác

Dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên có tổng chiều dài tuyến là 65km, đi qua địa phận 2 thành phố: Huế và Đà Nẵng, với tổng mức đầu tư của dự án sau điều chỉnh hơn 3.270 tỷ đồng.

Khởi công từ tháng 5/2025, đến nay, công trình đã hoàn thành cơ bản các hạng mục. Để bảo đảm khối lượng lớn công việc, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh đã chỉ đạo liên danh nhà thầu gói thầu xây lắp XL1 huy động tối đa nhân, vật lực ra hiện trường, bao gồm 62 mũi thi công (12 mũi tuyến chính, 50 mũi cầu), 76 kỹ sư cùng 371 công nhân, lái xe và hàng trăm trang thiết bị, máy móc cơ giới hạng nặng.

Đến đầu tháng 6/2026, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tuyến chính đã hoàn thành 100% giai đoạn 1. Đối với các vị trí sạt trượt bổ sung và trạm dừng nghỉ sẽ tiếp tục được xử lý sau khi các hạng mục được phê duyệt điều chỉnh. Đối với hệ thống đường gom, địa phương đã bàn giao mặt bằng 8/10 hộ dân và dự kiến hoàn tất 2 hộ cuối cùng sớm nhất trong thời gian tới.

Nhờ đẩy nhanh tiến độ thi công, không vướng công tác GPMB, tại gói thầu XL1 (với tổng trị giá hợp đồng 2.700 tỷ đồng), nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành, sẵn sàng đưa công trình vào khai thác. Cụ thể, công tác đào nền đường, đắp nền đường K95 vượt tiến độ đạt 100%; cấp phối đá dăm loại I và II cơ bản đã hoàn thành toàn tuyến. Các hạng mục thảm bê tông nhựa chặt cũng đã hoàn thiện theo khối lượng hợp đồng.

Đối với phần cầu, toàn bộ kết cấu hạ bộ gồm cọc khoan nhồi, mố, trụ và kết cấu thượng tầng của tất cả 50 cây cầu trên toàn tuyến đã thi công xong. Việc sản xuất dầm đạt 100% kế hoạch. Hiện các đơn vị đang tập trung thảm bê tông nhựa mặt cầu và lắp đặt các khe co giãn.

Dù tổng khối lượng thi công toàn dự án đạt giá trị đạt mức cao, với 2.304 tỷ đồng/2.544 tỷ đồng (bố trí vốn), tương đương trên 90%, song theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, một số nhà thầu vẫn còn chậm trễ cục bộ so với kế hoạch lũy kế đã đề ra, gây áp lực lên công tác giải ngân vốn của dự án.

Kiểm soát chất lượng

Để đẩy nhanh tiến độ nhưng không làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, các nhà thầu đã chủ động lập lại tiến độ thi công chi tiết cho từng hạng mục cầu, cam kết thi công đồng loạt nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro khi mùa mưa đến. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án được đầu tư đồng bộ với 6 trạm thí nghiệm hiện trường, 2 trạm liên kết và hàng loạt trạm trộn bê tông xi măng, bê tông nhựa. Nguồn vật liệu xây dựng được điều phối nội bộ; cát và đá đều đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc điều hành Ban QLDA mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên cho biết, công tác quản lý chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường cũng như an toàn giao thông trên toàn dự án luôn được kiểm soát chặt chẽ và bảo đảm đúng quy định. Hiện dự án không ghi nhận khó khăn, vướng mắc lớn nào về cơ chế hay thủ tục. Nhờ sự phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giữa chủ đầu tư, tư vấn giám sát và liên danh nhà thầu đã đưa đoạn cao tốc mở rộng La Sơn - Hòa Liên sớm hoàn thành, kết nối thông suốt và nâng cao năng lực khai thác cho trục cao tốc huyết mạch quốc gia.

“Dự án đang bước vào giai đoạn nước rút để kịp bàn giao tuyến chính vào tháng 8/2026. Đối với các hạng mục bổ sung vừa được Bộ Xây dựng phê duyệt, Ban QLDA sẽ tiếp tục đôn đốc triển khai để hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2026”, ông Trần Đức Hiệp cho biết thêm.