Mặt cầu Như Ý xuất hiện nhiều vết nứt, nhà thầu khẳng định không ảnh hưởng chất lượng công trình

Phần bê tông nhựa tiếp giáp giữa đường dẫn và mặt cầu Như Ý bị nứt, thủng

Để kết nối giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị, phục vụ việc đi lại của người dân, từ năm 2021, gói thầu số 28 thuộc Dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II - dự án thành phần thành phố Huế (gọi tắt DA Đô thị xanh) được triển khai. Gói thầu bao gồm hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và xây dựng cầu qua sông Như Ý (nối hai khu A và B - Khu đô thị mới An Vân Dương).

Ban Quản lý dự án Đô thị xanh đã cử cán bộ kỹ thuật đến kiểm tra

Gần đây, ghi nhận cho thấy, tại điểm tiếp giáp giữa đường dẫn và mặt cầu Như Ý (khe co giãn) xuất hiện nhiều vết nứt cả hai bên phía phải và trái tuyến. Những vị trí này, đơn vị thi công đã cho thảm nhựa đường dẫn, mặt cầu và hoàn thiện vạch kẻ đường. Vết nứt chạy dọc theo khe co giãn làm hỏng, lún lớp bê tông nhựa đã thảm ở phía trên. Đặc biệt, phía trái và phải tuyến cầu Như Ý xuất hiện điểm nứt, thủng sâu trên bề mặt bê tông nhựa gây nguy cơ mất an toàn và mỹ quan công trình.

Sau khi nhận được phản ánh, ngày 10/7, Ban Quản lý dự án (QLDA) Đô thị xanh đã cử cán bộ kỹ thuật đến cầu Như Ý để kiểm tra và ghi nhận thực tế hiện trường. Ông Lê Thành Bắc, Phó Giám đốc Ban QLDA Đô thị xanh cho biết, ở những điểm xuất hiện vết nứt bê tông nhựa mặt đường thực chất là khe co giãn của cầu chưa được lắp đặt và thi công hoàn thiện.

Tuy nhiên, vì áp lực tiến độ thi công cũng như bảo đảm thông tuyến giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp, nhà thầu thi công đã cho thảm bê tông nhựa mặt đường dẫn mà chưa lắp đặt khe co giãn. Nguyên nhân là do đơn vị thi công gói thầu số 28 là Công ty cổ phần 479 Hòa Bình chậm trễ tiến độ kéo dài; chủ đầu tư đã chấm dứt thỏa thuận hợp đồng với nhà thầu này. Hiện, Ban QLDA Đô thị xanh đang lựa chọn nhà thầu để thi công trở lại.

Cán bộ kỹ thuật của Ban QLDA Đô thị xanh kiểm tra và ghi nhận thực tế hiện trường cầu Như Ý

“Đối với các hạng mục công việc còn lại của gói thầu số 28 trị giá khoảng hơn 33 tỷ đồng, riêng hạng mục cầu Như Ý chiếm khoảng 1,7 tỷ đồng. Việc xuất hiện vết nứt bê tông nhựa ở khe co giãn không ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Hạng mục này sẽ được thi công trở lại sau khi công tác lựa chọn nhà thầu mới hoàn thành”, ông Lê Thành Bắc cho biết thêm.

Công trình kéo dài do chậm tiến độ

Được biết, thời gian qua, việc thi công chậm trễ các công trình liên quan đến gói thầu số 28 thuộc DA Đô thị xanh đã làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị cũng như việc đi lại của người dân và nguy cơ lãng phí đầu tư công do chậm tiến độ kéo dài.

Cụ thể, sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ hợp đồng, các hạng mục công trình gói thầu này vẫn còn dang dở. Theo Ban QLDA Đô thị xanh, gói thầu số 28 có giá trị hợp đồng hơn 113 tỷ đồng, do Công ty cổ phần 479 Hòa Bình thực hiện từ năm 2021, dự kiến hoàn thành 30/6/2026. Tính đến nay, giá trị giải ngân lũy kế gói thầu này đạt khoảng 80 tỷ đồng, tương đương hơn 70% giá trị hợp đồng.

Vết nứt dài trên điểm tiếp giáp đường dẫn với mặt cầu Như Ý

Trong đó, đối với hạng mục cầu Như Ý, nhà thầu đã hoàn thành lao toàn bộ dầm, bản mặt cầu, thảm bê tông nhựa, sơn tín hiệu giao thông và hoàn thành 50% khối lượng lan can cầu phục vụ thông xe trước tết Nguyên đán năm 2026. Khối lượng còn lại chưa thi công bao gồm lắp đặt 50% khối lượng lan can thép cầu, đổ bê tông lề bộ hành, lắp đặt trụ đèn chiếu sáng, khe co giãn hai đầu cầu và đặt biển báo giao thông, hộ lan mềm.

Trước đó, Ban QLDA Đô thị xanh đã có văn bản về việc cảnh báo vi phạm nghiêm trọng hợp đồng gói thầu số 28 đối với nhà thầu thi công là Công ty cổ phần 479 Hòa Bình. Đối với gói thầu này, Ban QLDA cũng đã có quyết định xử phạt nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng thi công, trong đó xử phạt Công ty cổ phần 479 Hòa Bình số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Dự kiến công tác lựa chọn nhà thầu sẽ hoàn thành trong tháng 7 và sẽ tiếp tục triển khai thi công hoàn thành cầu Vỹ Dạ và Như Ý trong tháng 1/2027.