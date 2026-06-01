Học Bác làm những việc ích nước, lợi dân

Chăm sóc, bảo vệ các tuyến đường hoa ở Phong Thái vào những ngày “Chủ Nhật Xanh”.

Những mô hình vì cộng đồng

Hơn 5,5km đường điện chiếu sáng đã được xây dựng tại tổ dân phố (TDP) Hiền An (nay là TDP Tây Bắc Sơn) từ sự vận động, kết nối của anh Châu Văn Việt, tổ trưởng TDP và sự chung tay đóng góp của người dân cùng con em quê hương đang sinh sống, làm việc xa nhà. Công trình đã giúp việc đi lại của người dân thuận tiện, an toàn hơn.

Từ năm 2023, khi tham gia công tác lãnh đạo TDP, anh Việt nhận thấy nhiều tuyến đường trong khu dân cư chưa có điện chiếu sáng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vào ban đêm. Trước thực tế đó, anh chủ động vận động người dân, con em xa quê, các mạnh thường quân hỗ trợ để xây dựng hệ thống điện chiếu sáng. Mỗi hộ dân đóng góp từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng; nhiều trường hợp tự nguyện ủng hộ với mức cao hơn. Việc triển khai được đưa ra bàn bạc dân chủ trong chi bộ; ban điều hành TDP đã thực hiện theo từng giai đoạn, từng tuyến đường.

Đến nay, TDP Hiền An (nay là TDP Tây Bắc Sơn) đã hoàn thành hơn 5,5/8km đường điện chiếu sáng theo kế hoạch. Những đoạn đường trước đây tối tăm, đi lại khó khăn nay đã được thắp sáng, góp phần hạn chế tai nạn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, từng bước thay đổi diện mạo khu dân cư khang trang, sạch đẹp.

Mới đây, anh Châu Văn Việt tiếp tục vận động con em xa quê và kêu gọi sự hỗ trợ trang, thiết bị của ngành điện lực địa phương lắp đặt thêm 1km đường điện từ Tỉnh lộ 11B đến Nhà sinh hoạt cộng đồng Hiền An. Công trình có tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Khi đưa vào sử dụng, người dân đã không giấu được sự vui mừng, phấn khởi vì sự thuận lợi trong sinh hoạt, đi lại hằng ngày.

Không chỉ có mô hình điện thắp sáng đường quê, nhiều hoạt động vì cộng đồng ở phường Phong Thái phát huy hiệu quả nhờ việc học và làm theo Bác. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã triển khai mô hình “Ngôi nhà xanh”, vận động hội viên thu gom chai nhựa, lon nước, giấy vụn để gây quỹ hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em trên địa bàn. Giá trị vật chất từ mỗi đợt thu gom không lớn, nhưng với sự tham gia thường xuyên của đông đảo hội viên, mô hình đã tạo được nguồn quỹ ổn định tại các TDP. Các TDP như Tây Bắc Sơn, Bắc Hiền, Bồ Điền… bình quân mỗi tháng hỗ trợ 1 - 2 trường hợp, giá trị 200 - 300 nghìn đồng/suất, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Nhiều mô hình, như: Xây dựng “Tuyến đường hoa”, “Bảo vệ đường giao thông”, “Phân loại rác tại nguồn”… được duy trì nhiều năm qua. Những mô hình này tuy đơn giản nhưng có tính thiết thực, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tạo chuyển biến tích cực trong cộng đồng.

Tạo chuyển biến từ cơ sở

Một trong những giải pháp được Đảng bộ phường Phong Thái thực hiện là phân công cán bộ, đảng viên phụ trách tại 29 TDP (nay còn 14 TDP), thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời giải quyết và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

Minh chứng rõ nét là vào đợt mưa lũ cuối năm 2025, nhiều hộ dân tại TDP Tứ Chánh (nay thuộc TDP Tây Bắc Sơn) lo lắng khi bờ sông Ô Hô xuất hiện nhiều điểm sạt lở, ăn sâu vào mép đường, đe dọa an toàn giao thông. Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, cán bộ địa phương đã nhanh chóng kiểm tra, kiến nghị cấp trên xử lý. Đến nay, thành phố đã bố trí hơn 11 tỷ đồng xây dựng kè chống sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông và đời sống người dân trong khu vực.

Theo bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Thái, việc cán bộ, đảng viên thường xuyên về cơ sở để nắm bắt hoàn cảnh của từng hộ dân, đồng thời phát hiện sớm những vấn đề phát sinh để kịp thời giải quyết càng tạo niềm tin giữa dân với Đảng. Bên cạnh việc tập trung giải quyết những vấn đề lớn, cán bộ, đảng viên tại các TDP còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân thu gom rác đúng nơi quy định, phân loại rác tại nguồn, vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Từ những tuyến đường từng có nhiều rác thải, cỏ dại, sau các đợt ra quân vệ sinh định kỳ vào dịp “Chủ nhật xanh”, diện mạo khu dân cư đã thay đổi, môi trường sống văn minh, thân thiện.

Ông Trịnh Đức Hiệp, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Phong Thái cho biết, việc học tập và làm theo Bác ở địa phương đã được ghi nhận bằng mô hình, việc làm cụ thể và có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả trong cộng đồng. Đảng ủy phường tiếp tục phát huy các mô hình hiệu quả, đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên gắn trách nhiệm cá nhân, đề xuất xây dựng kế hoạch học và làm theo Bác bằng những việc làm, mô hình cụ thể, mang lại hiệu quả trong dân.