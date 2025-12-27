Siết tiến độ tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh kiểm tra tiến độ triển khai Khu nghĩa trang xã Phú Vang

Tại xã Phú Vang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh kiểm tra tiến độ triển khai một số khu TĐC và khu nghĩa trang gồm: Khu nghĩa trang xã Phú Vang (quy mô 2,56ha, tổng mức đầu tư dự kiến 8,09 tỉ đồng); khu TĐC số 5 - Vinh Hà (4,79ha, tổng mức đầu tư 65,48 tỉ đồng); khu TĐC số 4 - Phú Gia (4,94ha, tổng mức đầu tư 59,12 tỉ đồng). Ngoài ra, ông Hoàng Hải Minh còn kiểm tra khu TĐC số 2 - xã Phú Hồ (4,84ha, tổng mức đầu tư 64,794 tỉ đồng); khu tái định cư số 3 - xã Phú Lộc.

Hiện nay, các dự án đang trong giai đoạn san lấp mặt bằng, triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh đánh giá cao nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu trong việc huy động nhân lực, vật lực, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực, tăng cường tổ chức thi công, bảo đảm hoàn thành đúng các mốc tiến độ đã cam kết.

Riêng đối với khu nghĩa trang xã Phú Vang, Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo phải hoàn thành tối thiểu khoảng 1.000/1.546 lô mộ trước Tết Nguyên đán, nhằm tạo điều kiện để người dân thực hiện việc di dời mồ mả trong tháng Giêng hoặc tháng Hai âm lịch, bảo đảm quyền lợi và ổn định tâm lý của bà con.

Đối với các khu tái định cư, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện đầy đủ phương án phân lô, đồng thời hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật trước ngày 30/6/2026. Trong đó, khu tái định cư số 2 (xã Phú Hồ) phải hoàn thành hạ tầng mặt bằng trước ngày 30/4/2026; khu tái định cư số 4 (Phú Gia) hoàn thành trước ngày 30/3/2026.

Lãnh đạo thành phố cũng kiến nghị Ban Quản lý dự án Đường sắt sớm bàn giao tim tuyến, mốc ranh giới giải phóng mặt bằng và hành lang an toàn đường sắt trên thực địa, tạo cơ sở để các địa phương triển khai công tác kiểm kê, xác định đầy đủ các trường hợp di dời, tái định cư, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Tại xã Chân Mây - Lăng Cô, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh đã kiểm tra dự án hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, trong đó có khu tái định cư Lộc Tiến (giai đoạn 2) với quy mô 12,65ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 251 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP. Huế làm chủ đầu tư.

Các đơn vị thi công san lấp mặt bằng tại khu tái định cư số 2 (xã Phú Hồ)

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh phê bình việc triển khai chậm tiến độ, yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh yêu cầu khẩn trương rà soát, xác định rõ khối lượng công việc còn lại, báo cáo tiến độ hằng ngày; trường hợp không có chuyển biến tích cực, chậm nhất đến ngày 30/3/2026 phải hoàn thành việc bàn giao đất, mặt bằng theo yêu cầu của dự án. Nếu tiếp tục chậm trễ, thành phố sẽ xem xét xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư và các nhà thầu, kể cả việc điều chuyển chủ đầu tư theo quy định.

DA đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đi qua địa bàn 12 xã, phường gồm: Phong Dinh, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Lộc và Chân Mây - Lăng Cô; phạm vi ảnh hưởng khoảng 1.255,27 ha đất với khoảng 8.558 hộ dân, trong đó có gần 1.600 hộ phải bố trí tái định cư và khoảng 10.572 lăng mộ cần di dời.

Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho DA, UBND TP. Huế dự kiến đầu tư xây dựng 23 khu TĐC và 4 khu nghĩa trang, với tổng kinh phí khoảng 1.389 tỉ đồng.