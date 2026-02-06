Điều chỉnh quy hoạch phù hợp với vị thế mới của Huế

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại hội nghị

Chiều 10/2, UBND thành phố tổ chức Hội nghị báo cáo hoàn thiện quy hoạch và thẩm định điều chỉnh Quy hoạch TP. Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch).

Hội nghị do UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn chủ trì; cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố và đại diện các sở, ban, ngành, chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, du lịch.

Nhiệm vụ chính trị quan trọng

Hội đồng thẩm định đã nghe đại diện lãnh đạo Sở Tài chính - cơ quan được giao lập điều chỉnh quy hoạch thành phố báo cáo tóm tắt quá trình lập điều chỉnh Quy hoạch thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, việc điều chỉnh Quy hoạch thành phố Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng và cấp thiết, nhằm định hình lại không gian phát triển mới. Quy hoạch này đòi hỏi phải phù hợp với vị thế mới của Huế là 1 trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương, cùng với TP. Đà Nẵng là hai đô thị cấp quốc gia liền kề, đặt trong mối liên kết vùng Bắc Trung Bộ và vùng động lực miền Trung. Phù hợp với yêu cầu triển khai thực hiện các chủ trương, chiến lược lớn của Đảng và Nhà nước gắn với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính trên phạm vi cả nước và sự thay đổi mô hình quản trị khi Huế chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, Quy hoạch phù hợp với nhiệm vụ xác định các cụm đô thị động lực, cấu trúc ngành trên cơ sở nhận diện rõ các tiềm năng, thế mạnh, điểm nghẽn của địa phương; phù hợp với yêu cầu nghiên cứu, quản lý ngập, thoát lũ và phòng, chống thiên tai phù hợp với định hướng phát triển đô thị sinh thái, thông minh, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Quan điểm xuyên suốt của quy hoạch là phát triển Huế trên nền tảng văn hóa - di sản - sinh thái, lấy con người làm trung tâm, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực. Thành phố định hướng trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, đồng thời là trung tâm lớn của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu; trung tâm khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo chất lượng cao của cả nước.

Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Để UBND thành phố sớm hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch thành phố với chất lượng cao nhất, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các thành viên, ủy viên phản biện của Hội đồng thẩm định tập trung cho ý kiến, nhất là các nội dung mang tính đột phá, tạo động lực cho Huế phát triển bứt phá, ngang tầm với các thành phố trực thuộc Trung ương trong bối cảnh mới.

Cụ thể hóa các nội dung điều chỉnh

Tại hội nghị, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng thẩm định đã tập trung góp ý, đánh giá sâu vào nội dung dự thảo điều chỉnh Quy hoạch, làm rõ tính pháp lý, tính khả thi và định hướng phát triển dài hạn của thành phố.

Ông Nguyễn Đắc Nhẫn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cơ bản thống nhất các nội dung liên quan đến điều chỉnh Quy hoạch. Đồng thời nhấn mạnh, cơ quan lập điều chỉnh Quy hoạch đã xác định phương hướng phát triển 6 ngành quan trọng, gồm: Công nghiệp; thương mại; dịch vụ; nông, lâm, thủy sản; du lịch; vận tải logistics và ngành kinh tế biển và đầm phá. Tuy nhiên đây là phương án điều chỉnh quy hoạch, do vậy cần làm rõ điều chỉnh bổ sung phương hướng phát triển các ngành quan trọng nào so với quy hoạch đã được phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung. Trong danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư cần đảm bảo tính khả thi, rà soát đầy đủ các dự án ưu tiên của các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là các ngành lĩnh vực tác động trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, quy hoạch cũng cần dự báo nhu cầu sử dụng đất và phần diện tích phân bố các dự án đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn kiểm tra một số công trình kiến trúc

Dưới góc nhìn tăng trưởng và bảo tồn, phát huy giá trị di sản, ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam nhấn mạnh, bảo tồn phát huy các giá trị di sản là quan trọng nhất với Huế. Vì thế, trong xây dựng Quy hoạch cần làm rõ mối tương quan, liên kết của Huế với các địa phương lân cận trong phát triển du lịch, dịch vụ, di sản, phát huy chuỗi giá trị di sản văn hóa, thiên nhiên liên vùng. Đồng thời lưu ý không phát triển đô thị theo hướng “nóng”, tránh đầu tư hạ tầng dàn trải làm ảnh hưởng đến giá trị di sản và bản sắc đô thị; cần lựa chọn hướng phát triển có trọng tâm, bền vững, giữ gìn “hồn cốt” của đô thị Huế. Ngoài ra, việc khai thác tiềm năng, thế mạnh di sản trong bài toàn phát triển kinh tế cần được định hướng cụ thể hơn trong quy hoạch.

Các ý kiến khác cũng xoay quanh các điểm nghẽn và hạn chế trong phát triển kinh tế; tính toán lại kịch bản tăng trưởng; các lĩnh vực quan trọng và định hướng trong quá trình phát triển; tổ chức phân bố không gian đô thị; nguồn lực và giải pháp thực hiện quy hoạch.

Tại hội nghị, Sở Tài chính và đơn vị tư vấn đã trao đổi, tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định và hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch thành phố theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Hội đồng thẩm định cũng nhất trí thông qua Hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và hoàn thiện các thủ tục tiếp theo.