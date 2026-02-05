  • Huế ngày nay Online
Đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới

HNN.VN - Sáng 6/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến về xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học (TH) và trung học cơ sở (THCS) tại các xã biên giới đất liền. Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu TP. Huế có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh.

 UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh phát biểu tại hội nghị trực tuyến

Theo Bộ GD&ĐT, việc triển khai xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được thực hiện với quyết tâm cao, tinh thần khẩn trương; phấn đấu bảo đảm 100% số trường đã khởi công hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. Các địa phương đã tổ chức khởi công 100 trường, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung rà soát tiến độ triển khai 100 trường đã khởi công; chuẩn bị các điều kiện để sớm khởi công 148 trường còn lại; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, phân tích những khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở đó, hội nghị thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng đầu tư xây dựng và tổ chức vận hành hiệu quả hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chính sách đối với học sinh và các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của loại hình trường này.

 Khẩn trương xây dựng trường nội trú tại các xã A Lưới

Tại TP. Huế, công tác chuẩn bị mặt bằng và các thủ tục về đầu tư xây dựng được triển khai khá chủ động, sớm. Trong đó, 2 dự án đầu tư Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại xã A Lưới 3 và xã A Lưới 4 đã được khởi công, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/7/2026.

Đối với các dự án xây mới và nâng cấp, cải tạo, mở rộng Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS ở các xã A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 5, địa phương đang tập trung chuẩn bị các điều kiện về nguồn lực; triển khai công tác giải phóng mặt bằng (đối với dự án tại xã A Lưới 5); đồng thời hoàn thiện các thủ tục đầu tư để tổ chức khởi công, triển khai thi công xây dựng cùng 148 trường còn lại theo đúng tiến độ Trung ương đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công trình, đáp ứng yêu cầu học tập và giảng dạy của học sinh, giáo viên tại các xã biên giới đất liền.

Phát biểu tại hội nghị, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh khẳng định, TP. Huế xác định việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS tại các xã biên giới đất liền là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị địa phương, không chỉ riêng ngành giáo dục. Thành phố cam kết triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Trung ương; bảo đảm các công trình không chỉ hoàn thành đúng tiến độ mà còn được tổ chức vận hành hiệu quả, qua đó tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh các xã biên giới đất liền.

Góp ý dự thảo Nghị định và Thông tư, TP. Huế đề xuất một số nội dung trọng tâm, gồm: mức hỗ trợ đối với học sinh nội trú cần phù hợp với điều kiện thực tế vùng núi; chế độ, phụ cấp đối với giáo viên phải đủ sức hấp dẫn để thu hút và giữ chân lâu dài; có cơ chế hợp đồng linh hoạt đối với đội ngũ am hiểu văn hóa bản địa; đồng thời tăng quyền chủ động cho địa phương trong tổ chức, vận hành mô hình trường phổ thông nội trú.

TP. Huế cũng kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT quan tâm bố trí bổ sung nguồn vốn để hoàn thành các dự án A Lưới 3 và A Lưới 4 trước ngày 30/7/2026; hoàn thành các dự án A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 5 trước ngày 30/7/2027. Đồng thời, đề nghị sớm ban hành định mức, tiêu chuẩn đối với mô hình trường phổ thông nội trú và có cơ chế đặc thù về nhân lực cho khu vực biên giới.

