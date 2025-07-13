Kiện tướng yoga trẻ tuổi

Lê Minh Vũ (giữa) tại Giải Vô địch trẻ Yoga quốc gia lần IV

Từ phòng tập lên sàn đấu

Minh Vũ đến với yoga khá tình cờ. Năm 2018, khi còn là học sinh lớp 12, trong giờ thể dục tự chọn, Vũ tình cờ đến với yoga. Không áp lực thành tích, không mục tiêu thi đấu, yoga lúc ấy đơn giản chỉ là một lựa chọn nhẹ nhàng giữa rất nhiều môn thể thao khác. Nhưng chính sự tĩnh lặng, kỷ luật và khả năng lắng nghe cơ thể của yoga đã khiến Vũ càng gắn bó với nó.

Từ những buổi làm quen ban đầu mang tính trải nghiệm, Vũ bắt đầu luyện tập đều đặn hơn. Yoga với Vũ không chỉ là kéo giãn hay giữ thăng bằng, mà là hành trình rèn luyện cả thể chất lẫn tinh thần. Qua từng năm, Vũ dần nhận ra: Nếu đủ đam mê, yoga có thể trở thành con đường đi lâu dài.

Những năm gần đây, khi yoga sport bắt đầu được đưa vào thi đấu, Minh Vũ đứng trước một ngã rẽ mới: Đưa yoga của mình bước ra khỏi phòng tập, bước lên sàn đấu.

Lần đầu tiên tham gia thi đấu là năm 2024, tại Đà Nẵng, với Vũ, đây là cú chạm đầu tiên với vào thể thao chuyên nghiệp. Sau đó là những chuyến đi Tam Kỳ, Rạch Giá… Những giải đấu nối tiếp nhau, vừa là cơ hội cọ xát chuyên môn, vừa là những lần hiếm hoi Vũ có cơ hội đi xa, nhìn rộng ra thế giới bên ngoài. Với một người trẻ gắn bó nhiều năm với phòng tập, mỗi chuyến đi đều mang lại cảm giác vừa hồi hộp, vừa háo hức như một chuyến du lịch đặc biệt. Từ những lần “ra sân” đầu tiên ấy, Minh Vũ đã giành được nhiều huy chương và trở thành kiện tướng yoga cấp quốc gia trong hai năm liên tiếp 2024, 2025.

Năm 2025, tại Giải Yoga thành phố Huế mở rộng lần thứ nhất, Minh Vũ không thi đấu mà tham gia với tư cách trọng tài. Từ vị trí vận động viên sang vai trò cầm cân nảy mực, Vũ có thêm một góc nhìn khác về yoga sport: Nghiêm túc hơn, chuẩn mực hơn và đòi hỏi người trong cuộc phải không ngừng tự hoàn thiện.

Chọn yoga làm con đường phát triển

Cộng đồng yoga ở Huế vốn rất mạnh, nhiều người tập, nhiều huấn luyện viên giỏi, nhưng lại tồn tại một khoảng trống lớn: Thiếu sự liên kết. Huế hiện chưa có một liên đoàn yoga chính thức, dẫn đến việc các vận động viên gặp không ít khó khăn khi muốn tham gia các giải đấu lớn.

Trong bối cảnh đó, để được thi đấu ở cấp quốc gia năm 2024, Minh Vũ chấp nhận một lựa chọn khá đặc biệt: Làm “lính đánh thuê” cho đoàn Ninh Thuận (sau sáp nhập là đoàn Khánh Hòa). Từ một người hoàn toàn xa lạ, Vũ bước vào một tập thể mới với tâm thế vừa dè dặt, vừa quyết tâm. Điều khiến Vũ nhớ mãi không phải là áp lực thi đấu, mà là sự hỗ trợ chân thành từ những anh chị trong đoàn, từ tinh thần đến vật chất, từ sinh hoạt đến chuyên môn.

Chính trong môi trường ấy, Vũ hiểu rõ hơn thế nào là tinh thần thể thao chuyên nghiệp. Không chỉ là tập luyện chăm chỉ, mà còn là sự kỷ luật, trách nhiệm với tập thể, và cách mỗi cá nhân được nâng đỡ để phát huy tốt nhất khả năng của mình. Trải nghiệm đó trở thành một cột mốc quan trọng, giúp Vũ trưởng thành nhanh hơn trên con đường thi đấu.

Sau 8 năm luyện tập, Minh Vũ đang là huấn luyện viên giảng dạy yoga cho nhiều trung tâm. Là kiện tướng cấp quốc gia, Vũ vừa truyền đạt kỹ thuật, vừa chia sẻ tinh thần tập luyện mà mình đã tích lũy qua các giải đấu. Với chàng trai trẻ, dạy yoga không chỉ là công việc mưu sinh, mà còn là cách lan tỏa một lối sống tích cực, kỷ luật và bền bỉ.

Ước mơ của Vũ khá giản dị nhưng không hề nhỏ: Tiếp tục được giao lưu, cọ xát ở những giải đấu lớn hơn, và từng bước xây dựng một phòng tập yoga của riêng mình tại Huế. Đó sẽ là nơi không chỉ để tập luyện, mà còn để kết nối cộng đồng, điều mà yoga Huế đang rất cần.

Ở tuổi 25, Minh Vũ vẫn đang trên hành trình đi tìm giới hạn mới của bản thân. Không ồn ào, không vội vã, Vũ chọn cách tiến lên từng bước chắc chắn. Từ lớp học thể dục tự chọn năm nào, đến sàn đấu quốc gia, rồi vai trò huấn luyện viên, trọng tài... Mỗi chặng đường của anh đều in dấu một lựa chọn nghiêm túc với đam mê. Và hành trình của chàng trai trẻ ấy vẫn đang tiếp tục, lặng lẽ nhưng đầy nội lực.