Đảm bảo hạ tầng các khu tái định cư, nghĩa trang, trường học phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh khảo sát sơ đồ giải phóng mặt bằng của dự án

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đi qua phạm vi thuộc khu vực trung tâm TP. Huế có chiều dài khoảng 11,2km với phạm vi đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) khoảng 91,84ha. Kinh phí giá trị bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện dự án khoảng 670,8 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1, đến nay tiến độ thực hiện công tác GPMB và thi công cơ bản đảm bảo. Qua làm việc với chính quyền địa phương, ngoài nhu cầu tái định cư cho người dân thì cần thực hiện các dự án xây dựng trường học, đình làng.

Qua khảo sát thực tế tại địa bàn các phường Hóa Châu, Dương Nỗ và Mỹ Thượng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh đánh giá cao công tác phối hợp triển khai của các địa phương với các sở ngành liên quan trong thời gian vừa qua.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, dự án đường sắt tốc độ cao không chỉ mang ý nghĩa chiến lược đối với cả nước mà còn mở ra cơ hội phát triển đột phá cho Huế. Việc xây dựng các khu tái định cư, khu nghĩa trang, trường học thể hiện trách nhiệm của chính quyền thành phố đối với đời sống Nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi dự án, đảm bảo ổn định nơi ở, an sinh của cộng đồng.

Ông Hoàng Hải Minh cũng đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị thi công, các sở ngành liên quan và chính quyền địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng cam kết, tiến độ dự án đặt ra; công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư phải đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội, coi trọng lợi ích chính đáng của người dân; các khu tái định cư phải được xây dựng đồng bộ, hạ tầng hiện đại, cảnh quan văn minh, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống.