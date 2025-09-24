  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 24/09/2025 16:25

Đảm bảo hạ tầng các khu tái định cư, nghĩa trang, trường học phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

HNN.VN - Ngày 24/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh đã đi kiểm tra, khảo sát các khu tái định cư, nghĩa trang, trường học khu vực trung tâm TP. Huế phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Cùng đi còn có đại diện các sở ngành liên quan, Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1.

Khẩn trương hoàn thiện bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn về đường sắt tốc độ caoKhởi công 4 dự án hạ tầng kỹ thuật quan trọngCông tác giải phóng mặt bằng cần được tiến hành khẩn trương, bài bảnDự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam: Huế vào cuộc bằng quyết tâm hành độngĐẩy nhanh dự án đường sắt tốc độ cao, không để ách tắc vì giải phóng mặt bằng

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh khảo sát sơ đồ giải phóng mặt bằng của dự án

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đi qua phạm vi thuộc khu vực trung tâm TP. Huế có chiều dài khoảng 11,2km với phạm vi đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) khoảng 91,84ha. Kinh phí giá trị bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện dự án khoảng 670,8 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1, đến nay tiến độ thực hiện công tác GPMB và thi công cơ bản đảm bảo. Qua làm việc với chính quyền địa phương, ngoài nhu cầu tái định cư cho người dân thì cần thực hiện các dự án xây dựng trường học, đình làng.

Qua khảo sát thực tế tại địa bàn các phường Hóa Châu, Dương Nỗ và Mỹ Thượng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh đánh giá cao công tác phối hợp triển khai của các địa phương với các sở ngành liên quan trong thời gian vừa qua.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, dự án đường sắt tốc độ cao không chỉ mang ý nghĩa chiến lược đối với cả nước mà còn mở ra cơ hội phát triển đột phá cho Huế. Việc xây dựng các khu tái định cư, khu nghĩa trang, trường học thể hiện trách nhiệm của chính quyền thành phố đối với đời sống Nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi dự án, đảm bảo ổn định nơi ở, an sinh của cộng đồng. 

Ông Hoàng Hải Minh cũng đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị thi công, các sở ngành liên quan và chính quyền địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng cam kết, tiến độ dự án đặt ra; công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư phải đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội, coi trọng lợi ích chính đáng của người dân; các khu tái định cư phải được xây dựng đồng bộ, hạ tầng hiện đại, cảnh quan văn minh, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ngọc Minh
 Từ khóa:
Giải phóngmặt bằngtốc độ caođường sắt
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bàn giao tim mốc phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cầu vượt phá Tam Giang

Ngày 19/9, Ban quản lý Dự án khu vực 3 tổ chức buổi làm việc để nhận bàn giao tim mốc phục vụ cho việc đo đạc lập hồ sơ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu qua phá Tam Giang nối thị trấn Phú Đa (thuộc huyện Phú Vang cũ, nay là xã Phú Vang) đi xã Vinh Xuân (thuộc huyện Phú Vang cũ, nay là xã Phú Vinh).

Bàn giao tim mốc phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cầu vượt phá Tam Giang
“Tổng lực” để có mặt bằng cho dự án giao thông

Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông được cho là khâu then chốt cho phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, nhiều dự án công trình giao thông thường gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ. Do vậy, cùng với việc đảm bảo chế độ chính sách trong bồi thường, cần tăng cường vận động người dân để sớm bàn giao mặt bằng cho các dự án.

“Tổng lực” để có mặt bằng cho dự án giao thông
Người dân Tiền Thành mong được đền bù, hỗ trợ

Liên quan đến các hộ dân ở tổ dân phố Tiền Thành, phường Hương Phong cũ (nay là phường Hóa Châu) chưa nhận được tiền đền bù khi bị thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) để xây dựng công trình Hệ thống đê bao nội đồng Hương Phong - Hương Vinh, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tài chính cân đối, tham mưu nguồn vốn để bố trí, sớm chi trả cho các hộ bị ảnh hưởng.

Người dân Tiền Thành mong được đền bù, hỗ trợ

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top