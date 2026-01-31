Hơn 300 học sinh THCS tham gia cuộc thi tranh biện tiếng Anh cấp thành phố

Cuộc thi nhằm trau dồi kỹ năng sử dụng tiếng Anh cho học sinh

Tham gia vòng sơ khảo gồm 345 học sinh đến từ 129 trường THCS. Các em thi theo hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm, gồm các kỹ năng nghe, đọc, viết. Sau vòng thi này, 16 đội (mỗi đội gồm 3 học sinh) có kết quả cao nhất sẽ được chọn vào vòng bán kết và chung kết.

Ở vòng bán kết và chung kết, các em học sinh sẽ thi theo hình thức tranh biện. 16 đội bắt thăm thành 8 cặp tranh biện trực tiếp về một nội dung liên quan đến các chủ đề trong chương trình tiếng Anh THCS. Một đội sẽ tranh biện theo hướng ủng hộ và đội còn lại theo hướng phản biện nội dung được bắt thăm. Mỗi đội có thời gian 10 phút để trình bày lập luận của mình.

Tiếng Anh là môn học được chú trọng trong các trường THCS hiện nay. Kỳ thi hùng biện tiếng Anh nhằm khuyến khích các em học sinh hứng thú và học tốt hơn môn tiếng Anh trong nhà trường. Bắt đầu từ năm học 2023-2024, cuộc thi tranh biện tiếng Anh được Sở GD&ĐT tổ chức ở cấp THCS và THPT nhằm thúc đẩy việc phát triển toàn diện các kỹ năng tiếng Anh của học sinh ở các trường phổ thông trên địa bàn thành phố.