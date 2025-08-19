Khởi công 4 dự án hạ tầng kỹ thuật quan trọng

Lãnh đạo thành phố Huế cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư Lộc Tiến - giai đoạn 2 (Ảnh: Hữu Phúc)

Tại xã Chân Mây - Lăng Cô, UBND TP. Huế tổ chức lễ khởi công dự án HTKT các khu tái định cư khu vực Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, khu tái định cư Lộc Tiến (giai đoạn 2). Đến dự lễ khởi công có các ông: Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Huế; Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Huế.

Dự án HTKT các khu tái định cư khu vực Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, khu tái định cư Lộc Tiến (giai đoạn 2) có diện tích 12.65 ha, tổng vốn đầu tư là 251,047 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu kinh tế, công nghiệp làm chủ đầu tư, khởi công ngày 19/8/2025. Dự án gồm các hạng mục đầu tư như: San nền, cắm mốc phân lô; hệ thống giao thông; hệ thống thoát nước; hệ thống cấp nước; hệ thống cấp điện; hệ thống điện chiếu sáng. Dự án bố trí 238 lô đất ở tái định cư, nhằm phục vụ tái định cư cho các hộ dân có ảnh hưởng đến việc giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam khu vực xã Chân Mây - Lăng Cô.

Lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại buổi lễ khởi công. Ảnh: Hữu Phúc

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là một dự án giao thông trọng điểm quốc gia, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, mở ra những cơ hội đột phá cho các địa phương, trong đó có TP. Huế.

Đây là dự án được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30/11/2024. Dự án đoạn qua TP. Huế có chiều dài khoảng 95,05 km điểm đầu thuộc phường Phong Dinh giáp với xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; điểm cuối thuộc xã Chân Mây- Lăng Cô giáp với phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng. Dự án đi qua địa bàn 12 xã, phường (Phong Dinh, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô); phạm vi ảnh hưởng khoảng 1.255,27 ha đất, khoảng 8.558 hộ dân, trong đó khoảng 1.600 hộ sẽ phải bố trí đất tái định cư, số lăng mộ phải di dời khoảng 10.572 lăng mộ. Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án, UBND thành phố sẽ xây dựng 23 khu tái định cư và 4 khu nghĩa trang với dự kiến kính phí khoảng 1.389 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh khẳng định, công trình khởi công ngày hôm nay không chỉ hình thành một khu dân cư mới đồng bộ về HTKT, hạ tầng xã hội, đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân khi di dời, mà còn là minh chứng cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của chính quyền thành phố đối với đời sống của người dân.

Công nhân thực hiện khởi công công trình. Ảnh: Hữu Phúc

Lãnh đạo UBND thành phố đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu thực hiện thi công dự án đúng tiến độ, chất lượng, thẩm mỹ đảm bảo an toàn, tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước, thành phố trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng. UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các ban ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, đảm bảo dự án được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, sớm hoàn thành các khu tái định cư, giúp bà con an cư lạc nghiệp ổn định cuộc sống một cách nhanh chóng.

Tại phường Phong Thái, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 tổ chức lễ khởi công công trình Khu nghĩa trang nhân dân Phong Hiền. Tham dự buổi lễ có ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài, cũng lãnh đạo Đoàn ĐBQH và đại diện các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương.

Các đại biểu tại lễ khởi công dự án. Ảnh: Minh Văn

Dự án có quy mô 2,5ha, bố trí khoảng 531 lô mộ cải táng, với tổng mức đầu tư hơn 9 tỷ đồng. Công trình bao gồm hệ thống đường giao thông nội bộ dài gần 3km (bao gồm 7 tuyến chính, phụ và phân nhánh) với mặt đường bê tông, hạ tầng thoát nước, san nền, bó vỉa dải phân cách và cắm mốc phân lô… bảo đảm tính đồng bộ và bền vững. Khi hoàn thành, Khu nghĩa trang nhân dân Phong Hiền sẽ trở thành một không gian trang nghiêm, thuận lợi cho bà con thực hiện các nghi lễ tâm linh và góp phần phục vụ hiệu quả công tác di dời, giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Các phương tiện được tập kết để chuẩn bị tổ chức khởi công dự án. Ảnh: Minh Văn

Phát biểu tại lễ khởi công, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh: Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tạo quỹ đất nghĩa trang tập trung, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước và Nhân dân, đồng thời thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành đối với đời sống tinh thần của cộng đồng. Do vậy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài đề nghị Ban QLDA khu vực 2 - đơn vị làm chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, giám sát và chính quyền địa phương để tổ chức thi công đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường, góp phần quan trọng cho công tác giải phóng mặt bằng, tạo tiền đề triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tại khu vực phía Bắc thành phố.

Tại xã Phú Vang, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực 3 tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư số 1 thuộc địa bàn xã. Tham dự có các UVTV Thành ủy: Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Phan Xuân Toàn, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; ông Phan Quý Phương, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Bấm nút khởi công dự án. Ảnh: Quỳnh Anh

Khu tái định cư số 1 (Phú Đa) thuộc địa bàn xã Phú Vang là 1 trong 23 khu tái định cư phục vụ cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đi qua địa bàn thành phố Huế, đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30/11/2024; có ý nghĩa quan trọng đối với địa phương, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt để phục vụ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng đến việc giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc- Nam qua địa bàn xã Phú Vang.

Dự án có quy mô diện tích gần 5 ha, bố trí 89 lô đất ở tái định cư. Tổng mức đầu tư khoảng 44 tỷ đồng. Thời gian thi công gói thầu xây dựng tối đa 7 tháng kể từ ngày khởi công, nguồn vốn từ ngân sách Trung ương.

Các phương tiện máy móc bắt đầu thi công dự án. Ảnh: Quỳnh Anh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương nhấn mạnh: Thành phố Huế luôn đặt mục tiêu đảm bảo cuộc sống của người dân, sau khi di dời phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ. Chính vì vậy, các khu tái định cư và khu nghĩa trang sẽ được được quy hoạch, đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bao gồm đường giao thông, điện, nước, giáo dục, y tế … tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

Công trình khu tái định cư số 1 thuộc địa bàn xã Phú Vang nói riêng và những công trình khởi công ngày hôm nay không chỉ là những khu đất, những công trình xây dựng, mà còn là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, của chính quyền thành phố đối với đời sống của người dân. Đây cũng là biểu tượng của tinh thần đồng thuận, hy sinh vì lợi ích chung vì Nhân dân thành phố Huế.

“Thay mặt lãnh đạo thành phố Huế, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của các Bộ, ban, ngành Trung ương, Thành ủy, Thường trực Thành ủy, HĐND. Tôi xin biểu dương và cảm ơn các đơn vị đã tích cực tham gia vào quá trình chuẩn bị dự án; đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể bà con trong vùng dự án đã tin tưởng, đồng thuận, ủng hộ và bàn giao mặt bằng để chúng ta có được buổi lễ khởi công ngày hôm nay. Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo các ban ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, đảm bảo dự án được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, để các khu tái định cư sớm hoàn thành, giúp bà con an cư lạc nghiệp ổn định cuộc sống một cách nhanh chóng”- Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương phát biểu tại buổi lễ.

Tại phường Vỹ Dạ, UBND thành phố tổ chức khởi công Dự án HTKT khu dân cư TĐC 06 thuộc Khu B – Đô thị mới An Vân Dương, phục vụ di dời và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Bấm nút khởi công dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tái định cư 06 thuộc khu B, đô thị mới An Vân Dương. Ảnh: Hải Thuận

Dự lễ khởi công có các UVTV Thành ủy: Hoàng Khánh Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy; Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Phan Thiên Định, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Dự án khu dân cư TĐC 06 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 làm chủ đầu tư, có diện tích 2,5 ha, tổng mức đầu tư 38,992 tỷ đồng, mục tiêu hình thành quỹ nền tái định cư đồng bộ, sẵn sàng bàn giao cho người dân theo tiến độ giải phóng mặt bằng. Khu TĐC 06 sẽ bố trí khoảng 74 lô đất tái định cư cho các hộ dân thuộc diện ảnh hưởng trực tiếp.

Đơn vị trực tiếp thi công công trình là Liên danh Công ty cổ phần Quản lý đường bộ và Xây dựng công trình Thừa Thiên Huế cùng Công ty cổ phần Thanh An. Hai đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, máy móc, cam kết hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Khu TĐC 06 được thiết kế đồng bộ về giao thông, điện, nước, chiếu sáng, cây xanh, kết nối thuận lợi với các dịch vụ thiết yếu trong khu đô thị mới. Khi hoàn thành, dự án không chỉ giải quyết chỗ ở ổn định, an toàn cho người dân, mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng phía Đông Nam thành phố, tạo dư địa phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra dự án khu tái định cư ngay sau lễ khởi công. Ảnh: Hải Thuận

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế nhấn mạnh: Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn thành phố Huế là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Việc khởi công hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư TĐC 06 tại Khu B – Đô thị mới An Vân Dương là bước đi tiên phong, có ý nghĩa đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Đây không chỉ là trách nhiệm của chính quyền đối với người dân vùng bị ảnh hưởng, mà còn là điều kiện then chốt để bảo đảm tiến độ theo đúng cam kết với Chính phủ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị thi công và chính quyền địa phương tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm công trình đồng bộ, khẩn trương, đúng quy định. Công trình phải đạt yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, an toàn, đồng thời bố trí tái định cư ổn định, lâu dài, tạo điều kiện cho người dân an tâm sinh sống, ổn định sinh kế. Khi hoàn thành, dự án không chỉ giải quyết nhu cầu chỗ ở ổn định, an toàn cho người dân bị ảnh hưởng, mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị khu vực phía Đông Nam thành phố, tạo dư địa phát triển không gian đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.