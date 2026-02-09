Tính đến 7 giờ 9/2/2026, tiến độ thu thập thông tin giai đoạn 1 tổng điều tra đạt 57,6%

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HNV)

Hội nghị diễn ra với hình thức trực tiếp tại điểm cầu Bộ Tài chính và trực tuyến với sự tham dự của các điểm cầu 34 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (qua Zoom) cùng các điểm cầu của các Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu (qua YouTube).

Đánh giá đây là hoạt động quan trọng, đúng thời điểm trước khi thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2026-2030, mở màn cho kế hoạch kinh tế-xã hội 2026, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho rằng, cần sự đồng bộ từ Trung ương xuống địa phương trong triển khai thu thập số liệu của Tổng điều tra kinh tế 2026.

Tại hội nghị, đại diện Thành phố Hà Nội cho biết, địa phương đã thực hiện nghiêm túc việc kiện toàn ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, cụ thể, thực hiện đa dạng, sâu rộng với nhiều hình thức, mở rộng số lượng điều tra viên và tăng cường chất lượng điều tra viên, bảo đảm tiến độ và chất lượng tổng điều tra, với khối lượng rộng lớn, địa bàn phức tạp…

Bày tỏ sự thống nhất cao với hoạt động triển khai Tổng điều tra kinh tế 2026, đại diện Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ… đều khẳng định về nhận thức rõ vai trò quan trọng của tổng điều tra và chỉ ra một số thách thức: hạ tầng kỹ thuật, kinh phí triển khai, thiếu đồng bộ trong chất lượng của lực lượng điều tra viên, tâm lý e ngại của các cơ sở được thu thập thông tin…

Báo cáo sơ bộ kết quả triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2026, Cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, ngay từ đầu năm 2025, công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2026 đã được khẩn trương triển khai thực hiện. Đến nay đã hoàn thành 7 công việc, còn 3 công việc đang triển khai thực hiện để có thông tin tổng hợp số liệu và xây dựng các báo cáo Tổng điều tra.

Cụ thể, theo bà Nguyễn Thị Hương, Ban chỉ đạo cùng các đơn vị, địa phương đã hoàn thành việc xác định nhu cầu thông tin (gồm 436 chỉ tiêu thống kê); hoàn thành ban hành các văn bản phục vụ thực hiện Tổng điều tra gồm: Quyết định thực hiện tổng điều tra, Quyết định ban hành Phương án tổng điều tra; hoàn thành công tác lập danh sách đơn vị điều tra giai đoạn 1 gồm: cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; tổ hợp tác; hoàn thành thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế 2026 trung ương, cấp tỉnh, cấp xã; hoàn thành xây dựng phiếu và các tài liệu hướng dẫn thu thập thông tin; hoàn thành công tác tập huấn thu thập thông tin giai đoạn 1; hoàn thành xây dựng các chương trình phần mềm thu thập thông tin.

Đáng chú ý, theo Cục trưởng Hương, hiện tại, đang triển khai công tác thu thập thông tin giai đoạn 1 bắt đầu từ 5/1/2026, dự tính hoàn thành trong tháng 3/2026. Tính đến 7 giờ 9/2/2026, tiến độ thu thập thông tin giai đoạn 1 của tổng điều tra đã đạt 57,6%. Một số tỉnh, thành phố có tiến độ thu thập thông tin đạt mức cao như: Đồng Tháp (92,9%), Quảng Trị (86,3%), Đắk Lắk (84,2%); một số tỉnh tiến độ hoàn thành thu thập thông tin còn ở mức thấp hơn như: Cao Bằng (28,9%), Gia Lai (39,3%), Khánh Hòa (42,3%).

Song song, cũng đang triển khai công tác giám sát, kiểm tra, làm sạch dữ liệu điều tra giai đoạn 1 đồng thời đang lập danh sách, chuẩn bị tập huấn các cấp giai đoạn 2 và thực hiện thu thập thông tin đối với các đơn vị điều tra gồm: Doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam.

Năm điểm mới nổi bật của Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), là năm thứ 7 triển khai nội dung Tổng điều tra kinh tế, năm 2026 này, cuộc tổng điều tra có 5 điểm mới nổi bật bao gồm:

Thứ nhất, Tổng điều tra kinh tế 2026 mở rộng thu thập thông tin đối với Tổ hợp tác và Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có hình thức kinh doanh trực tuyến, là 2 đối tượng mà cuộc Tổng điều tra kinh tế trước đây chưa thu thập.

Thứ hai, mở rộng và cập nhật nội dung điều tra để phản ánh rõ hơn quá trình chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thứ ba, công tác lập bảng kê cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể đã được triển khai sớm vào tháng 10/2025, đây là điểm mới so với kỳ Tổng điều tra trước đây, là một khâu quan trọng giúp bảo đảm điều tra đầy đủ, phân loại đúng ngành kinh tế, nhất là đối với khu vực cá thể có nhiều biến động.

Thứ tư, Tổng điều tra kinh tế 2026 ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu, từ chuẩn bị, thu thập, kiểm tra, xử lý đến nghiệm thu dữ liệu; đồng thời tăng cường điều hành, chỉ đạo trên môi trường số, trong đó áp dụng AI để xác định mã ngành và bản đồ số theo dõi tiến độ điều tra theo thời gian thực.

Thứ năm, tăng cường liên thông, đồng bộ cơ sở dữ liệu giữa Tổng điều tra và các nguồn dữ liệu hành chính như đăng ký kinh doanh, thuế, dữ liệu hải quan…

Hội nghị có sự tham dự của 34 điểm cầu trực tuyến qua nền tảng Zoom của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung triển khai một số công việc trọng tâm trong thời gian tới

Để bảo đảm tiến độ kế hoạch triển khai Tổng điều tra kinh tế 2026, tiến tới điều chỉnh kế hoạch bảo đảm công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra vào 30/6/2026; tích cực đẩy nhanh công tác thu thập thông tin, kiểm tra, làm sạch dữ liệu, tổng hợp kết quả điều tra giai đoạn 1 (thu thập thông tin cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; tổ hợp tác).

Cụ thể, trong giai đoạn 1, rút ngắn thời gian thu thập thông tin tại địa bàn 20 ngày, kết thúc vào ngày 10/3/2026. Trong giai đoạn 2, rút ngắn thời gian thu thập thông tin 4 tháng so với kế hoạch ban đầu. Bắt đầu công tác thu thập thông tin vào ngày 1/3/2026 và kết thúc vào ngày 30/4/2026. Công tác kiểm tra, làm sạch phải thực hiện đồng bộ ở các cấp đồng thời với quá trình thu thập thông tin, rút ngắn 7 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Riêng với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp xã phê duyệt kết quả tổng điều tra: Giai đoạn 1 hoàn thành chậm nhất ngày 31/3/2026; giai đoạn 2 hoàn thành chậm nhất ngày 15/5/2026.

Bên cạnh đó, bổ sung một số nội dung trong đó, đối với doanh nghiệp, bổ sung 6 câu hỏi về thông tin trong báo cáo tài chính vào phiếu điều tra để phục vụ tổng hợp các chỉ tiêu trọng tâm đối với các doanh nghiệp chưa hoàn thành báo cáo tài chính tại thời điểm thu thập thông tin. Không thu thập thông tin đối với 20 chỉ tiêu trong phiếu điều tra doanh nghiệp, thay vào đó sẽ khai thác dữ liệu hành chính hoặc chuyển nội dung thu thập sang kỳ điều tra khác.

Đối với đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hội, hiệp hội, không thu thập thông tin tài sản cố định chia theo loại tài sản trong phiếu điều tra (rút gọn 16 câu hỏi với 96 phương án trả lời); sử dụng dữ liệu hành chính hoặc dữ liệu khác thay thế cho dữ liệu điều tra về phân loại tài sản cố định.

Các địa phương đã thể hiện rõ quyết tâm và một phần công việc của bộ, ngành, do đó, rất mong các đồng chí chung tay để đáp ứng yêu cầu mới của Ban chỉ đạo. Sẽ cố gắng 1 tháng 1 lần báo cáo nhanh kết quả, tiến độ triển khai từ nay cho đến khi công bố vào 30/6/2026. Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho rằng, kết quả tổng điều tra giúp hoạch định điều hành kinh tế xã hội 2026-2030 và các năm tiếp theo, khi hoàn thiện sẽ có bộ tiêu chuẩn dữ liệu quan trọng góp phần vào triển khai kế hoạch hiệu quả.

Dịp này, Bộ trưởng cũng thống nhất đề xuất điều chỉnh bảo đảm công bố vào 30/6/2026, yêu cầu các địa phương, bộ, ngành đồng bộ quyết liệt triển khai nhằm bảo đảm tiến độ đi đôi chất lượng và độ tin cậy của số liệu. “Việc làm này phụ thuộc lớn vào hiệu suất thống kê của các đơn vị cùng công tác của các điều tra viên. Các địa phương đã thể hiện rõ quyết tâm và một phần công việc của bộ, ngành, do đó, rất mong các đồng chí chung tay để đáp ứng yêu cầu mới của Ban chỉ đạo. Sẽ cố gắng 1 tháng 1 lần báo cáo nhanh kết quả, tiến độ triển khai từ nay cho đến khi công bố vào 30/6/2026”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

