Đối thoại với dân về bồi thường, hỗ trợ dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

HNN.VN - Chiều 9/9, tại trụ sở UBND phường Kim Long (TP.Huế), Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Khu vực I phối hợp cùng UBND phường, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức buổi đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng sau khi niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương.
 Chủ tịch UBND phường Kim Long Đồng Sỹ Toàn trao đổi với người dân tại buổi đối thoại

Căn cứ các thông báo thu hồi đất của UBND TP.Huế và UBND phường Kim Long, đến nay Ban Quản lý dự án đã lập, niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 27 trường hợp thuộc dự án. Đây là đợt thứ 7 liên quan đến dự án hạ tầng trọng điểm này.

Tại buổi đối thoại, có 13 ý kiến của người dân được nêu ra, tập trung vào những vấn đề như: hạn mức giao đất tái định cư, việc xác định loại đất để tính giá đền bù, một số diện tích đất nằm trong phạm vi dự án nhưng chưa được đưa vào diện bồi thường, hay đề xuất xem xét hỗ trợ thêm cho phần đất ngoài lộ giới…

Phần lớn ý kiến người dân cơ bản đồng thuận với dự thảo phương án, song vẫn mong muốn được làm rõ các trường hợp cụ thể để bảo đảm quyền lợi chính đáng. Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực I đã trực tiếp trả lời từng kiến nghị, đồng thời ghi nhận để tham mưu, phối hợp cùng địa phương giải quyết trong phạm vi pháp luật cho phép.

Dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương là công trình trọng điểm của thành phố 

Ông Đồng Sỹ Toàn, Chủ tịch UBND phường Kim Long khẳng định, phường sẽ tạo điều kiện tối đa để người dân không bị thiệt thòi. Với những trường hợp có hồ sơ, giấy tờ chứng minh bổ sung, phường và Ban Quản lý dự án sẽ tiếp thu, cập nhật để đảm bảo tính chính xác. Nếu quá trình kiểm kê có thiếu sót, người dân cần phản ánh để địa phương kịp thời kiểm tra, điều chỉnh.

“Những nội dung vượt quá thẩm quyền, phường sẽ tổng hợp, kiến nghị UBND TP. Huế xem xét, giải quyết. Mục tiêu là vừa đảm bảo tiến độ dự án, vừa bảo vệ tốt nhất quyền lợi hợp pháp của bà con”, ông Toàn nhấn mạnh.

Dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương là công trình trọng điểm, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông TP. Huế, tạo động lực phát triển đô thị. Vì vậy, sự đồng thuận và ủng hộ của người dân được xem là yếu tố then chốt để dự án sớm triển khai thuận lợi.

Tin, ảnh: Liên Minh
