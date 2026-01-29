Tăng lãi suất: Người mừng, kẻ lo

Giao dịch tại Agribank Phong Điền

Tăng lãi suất huy động

Thời điểm hiện nay, nhu cầu vốn của người dân, doanh nghiệp tăng mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh phục vụ trước và sau tết Nguyên đán. Để đáp ứng nhu cầu vốn, ngoài điều chỉnh chính sách tín dụng theo hướng linh hoạt, ưu tiên giải ngân nhanh cho các lĩnh vực sản xuất, thương mại, hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ Tết, các ngân hàng cũng đa dạng hóa sản phẩm tín dụng ngắn hạn giúp doanh nghiệp xoay vòng vốn. Cùng với đó, các ngân hàng cũng tăng cường các giải pháp huy động vốn nhàn rỗi, tận dụng nguồn lực phục vụ cho doanh nghiệp, tạo nên làn sóng tăng lãi suất huy động trên thị trường.

Đáng chú ý, làn sóng tăng lãi suất không còn khu biệt trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần như trước. Các ngân hàng thương mại nhà nước vốn luôn “neo giữ” mặt bằng lãi suất thấp để hỗ trợ nền kinh tế cũng đã chính thức nhập cuộc. Động thái này cho thấy, áp lực huy động vốn đang gia tăng.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa điều chỉnh tăng biểu lãi suất tiết kiệm ở nhiều kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng từ 1,6%/năm lên 2,1%/năm; kỳ hạn 3 tháng điều chỉnh từ 1,9%/năm lên 2,4%/năm; lãi suất 6 tháng và 9 tháng cùng tăng lên 3,5%/năm; kỳ hạn 12 tháng niêm yết mức 5,2%/năm và 24 tháng là 5,3%/năm. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) lãi suất được niêm yết với mức lãi suất tương đương.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) mới đây cũng điều chỉnh biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tăng từ 0,2% đến 0,7%/năm.

Ngoài tăng lãi suất, các ngân hàng còn áp dụng nhiều chính sách thu hút dòng vốn nhàn rỗi. Trong đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) cộng thêm tới 1,5%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến vào ngày thứ Sáu hằng tuần, với điều kiện kỳ hạn từ 12 tháng trở lên và số tiền gửi tối thiểu 100 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng triển khai chương trình gửi tiết kiệm trúng ô tô Mercedes 1,59 tỷ đồng…

Theo Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9, mặt bằng lãi suất trên địa bàn có xu hướng tăng. Hiện, lãi suất huy động đối với tiền gửi không kỳ hạn và dưới 1 tháng phổ biến ở mức 0,1% - 0,2%/năm; kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng ở mức 3,4 - 4,4%/năm; lãi suất huy động đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng phổ biến ở mức 4,7% - 5,5%/năm; từ trên 12 tháng phổ biến ở mức 5,5% - 6,0%/năm.

Trong bối cảnh nhiều kênh đầu tư khác đang tiềm ẩn khá nhiều rủi ro, lãi suất huy động tăng mở ra cơ hội cho người dân, nhất là những người có khoản tiền nhàn rỗi khi gửi kênh tiết kiệm.

Sức ép lớn

Khi lãi suất huy động tăng buộc các ngân hàng phải điều chỉnh lãi suất cho vay để bù đắp chi phí, bảo đảm cân đối tài chính và duy trì biên lợi nhuận tối thiểu. Điều đó cũng kéo theo áp lực cho doanh nghiệp, người vay vốn.

Ông Lê Ngọc Tân, chủ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ cho hay, việc ngân hàng tăng lãi suất thời điểm trước trong và sau Tết tạo nên áp lực không nhỏ cho doanh nghiệp bởi đây không chỉ là giai đoạn cần vốn cho sản xuất, kinh doanh mà còn áp lực về lương, thưởng cho đội ngũ nhân sự, thanh toán công nợ cho đối tác. Giai đoạn này thường doanh thu chưa kịp về, lãi suất tăng buộc doanh nghiệp phải tính toán lại kế hoạch kinh doanh, khiến áp lực chồng áp lực.

Không riêng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân cũng đối diện với sức ép lớn khi lãi suất cho vay được điều chỉnh theo hướng tăng.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, phường Thủy Xuân vừa ký hợp đồng mua nhà ở xã hội trong tháng 11/2025. Theo phân kỳ đóng tiền mua nhà theo hợp đồng, vừa qua, ông đã hoàn thành đóng đợt 1 từ tiền cá nhân và trong tháng 2/2026 sẽ phải vay tiền từ ngân hàng đóng tiền đợt 2. Tuy nhiên, khi liên hệ với ngân hàng để vay vốn, ông được thông báo mức lãi suất khá cao gần 10%, khiến ông và gia đình khá lo lắng. Đó là chưa kể lãi suất có thể tăng cao hơn sau thời gian ưu đãi.

Theo Ngân hàng Nhà nước khu vưc 9, do áp lực thanh khoản đã tạo nên áp lực tăng lãi suất. Để cải thiện thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng ra thị trường hơn 120.000 tỷ đồng để giảm áp lực cho hệ thống.

Tại hội nghị tổng kết hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước khu vực 9, lãnh đạo đơn vị cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn phải thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu. Đồng thời, cân đối nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ; đẩy mạnh triển khai các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, nhất là tín dụng đối với bất động sản.