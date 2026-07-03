Bến số 4, cảng Chân Mây sẽ đưa vào sử dụng đầu tháng 9/2026

Công nhân khẩn trương thi công hạng mục cầu cảng số 4

Theo ông Trần Đình Quốc, đến thời điểm này, nhiều hạng mục quan trọng của bến tổng hợp- container số 4 và 5 cảng Chân Mây đạt kết quả tích cực. Tại bến số 4, các hạng mục kè tạm Geotube (kè tạm), cắm bấc thấm, tôn tạo mặt bằng và nạo vét khu nước đều đã hoàn thành 100%. Công tác đóng cọc cầu bến hoàn thành 500/500 cọc; toàn bộ 1.077 cấu kiện đúc sẵn đã được chế tạo, trong đó đã lắp đặt 786 cấu kiện, đạt 73%. Hạng mục bản mặt cầu đạt 4.500/10.800 m², tương được khoảng 45% khối lượng. Hai thiết bị cầu tổng hợp đã hoàn thành sản xuất; các hạng mục nền bãi, hệ thống thoát nước được triển khai đồng bộ. Theo kế hoạch, bến số 4 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào ngày 10/9 tới.

Đối với bến số 5 cũng do Công ty CP Vsico làm chủ đầu tư xây dựng, hiện đã hoàn thành đóng 6 cọc thử và đúc 17/374 cấu kiện dầm đúc sẵn, đạt 4,5%. Tuy nhiên hiện nay công trình bến số 5 chưa thi công đại trà vì còn vướng mặt bằng liên quan đến tuyến đường ống ngầm cấp xăng dầu phục vụ Kho xăng dầu Chân Mây của PVOIL và khu vực luồng lạch tàu cá sông Lạch Giang.

Công ty CP Vsico kiến nghị Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp, UBND thành phố Huế xem xét, can thiệp để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ công trình, sớm hoàn thiện để đưa vào hoạt động trong tháng 10/2028.

Thi công đêm để đẩy nhanh hoàn thành đường vào bến số 4 cảng Chân Mây

Dự án đầu tư xây dựng bến tổng hợp - container số 4 và số 5 cảng Chân Mây được Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 161/QĐ-KKTCN ngày 6/10/2022. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.678 tỷ đồng với tổng diện tích 20,4 ha. Theo thiết kế, hai bến này có chiều dài 540m, với hạ tầng cầu cảng, kho, bãi, hạ tầng kỹ thuật, máy móc trang thiết bị đảm bảo điều kiện cung cấp dịch vụ xếp dỡ hàng hóa, lưu kho bãi, vận tải hàng hóa và các dịch vụ liên quan đến vận tải, dịch vụ hỗ trợ… đảm bảo khả năng tiếp nhận tàu hàng tổng hợp đến 70.000 tấn, tàu container đến 4.000 TEUS.