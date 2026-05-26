Khuyến mại tập trung quốc gia 2026: Kích cầu tiêu dùng, tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần 1 năm 2026 - The First Vietnam Grand Sale in 2026, diễn ra từ ngày 1 đến 31/7 trên phạm vi toàn quốc.

Chương trình được tổ chức thực hiện theo Quyết định số 1184/QĐ-BCT ngày 21/5/2026 của Bộ Công thương, nhằm triển khai Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 5/4/2026 của Chính phủ về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Theo Bộ Công thương, Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần 1 năm 2026 được triển khai đồng thời trên phạm vi cả nước, với Cục Xúc tiến thương mại là đơn vị đầu mối phối hợp cùng các đơn vị thuộc Bộ Công thương, Sở Công thương các tỉnh, thành phố, các hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp tổ chức các hoạt động truyền thông, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các chương trình khuyến mại.

Điểm đáng chú ý là tất cả doanh nghiệp đều có thể tham gia chương trình mà không phải đăng ký qua bất kỳ khâu lựa chọn hay xét chọn nào. Doanh nghiệp được chủ động xây dựng các chương trình khuyến mại với nội dung đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với hoạt động kinh doanh và nhu cầu của người tiêu dùng.

Đặc biệt, doanh nghiệp được quyền áp dụng hạn mức khuyến mại tối đa, với mức giảm giá hàng hóa, dịch vụ lên tới 100% theo quy định hiện hành. Cùng với đó, các doanh nghiệp phải bảo đảm việc triển khai hoạt động khuyến mại đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, đồng thời bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ cũng như thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục hành chính.

Cùng với việc triển khai chương trình kích cầu tiêu dùng, Bộ Công thương cũng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 29/4/2026, thương nhân chỉ phải thực hiện thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại đối với hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm phiếu dự thi có tổng giá trị giải thưởng hơn 100 triệu đồng. Quy định này đã cắt giảm 6 trong tổng số 7 hình thức khuyến mại phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo trước đây, góp phần giảm chi phí và thời gian tuân thủ cho doanh nghiệp.

Bộ Công thương kỳ vọng thông qua chương trình, người tiêu dùng sẽ có thêm cơ hội mua sắm các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ bảo đảm chất lượng với mức giá phù hợp, qua đó thúc đẩy mua trên thị trường nội địa và tạo động lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Không chỉ kết hợp các hoạt động khuyến mại truyền thống với thương mại điện tử, chương trình còn được triển khai gắn với các hội chợ, triển lãm, hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm và các lễ hội truyền thống tại địa phương. Qua đó, góp phần quảng bá sản phẩm, văn hóa vùng miền, thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt và hỗ trợ phát triển du lịch.

Tiếp nối kết quả tích cực của các chương trình những năm trước, Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần 1 năm 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế trong năm 2026.

https://nhandan.vn/khuyen-mai-tap-trung-quoc-gia-2026-kich-cau-tieu-dung-tao-dong-luc-tang-truong-kinh-te-post973511.html