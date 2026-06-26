Dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao TP. Huế: “Tối hậu thư” cho nhà thầu thi công

Dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao được gia hạn tiến độ nhiều lần vẫn chưa hoàn thành

Khối lượng tối thiểu đạt 1%/ngày

DA Quảng trường Văn hóa Thể thao được UBND TP. Huế phê duyệt năm 2023, với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng, thực hiện từ 2024 đến 2026 bao gồm 2 gói thầu xây lắp chính, gồm gói thầu số 10 và gói thầu số 11. Trong đó, gói thầu số 10 bao gồm chi phí xây dựng và thiết bị hạng mục hạ tầng kỹ thuật, có giá trị hợp đồng gần 98 tỷ đồng đến nay đã hoàn thành.

Gói thầu xây lắp số 11 bao gồm chi phí xây dựng và thiết bị hạng mục cải tạo nhà thi đấu với tổng giá trị hợp đồng hơn 83 tỷ đồng, do Công ty CP Xây lắp và Thương mại An Bảo thi công phần xây dựng với giá trị hơn 62 tỷ đồng và Công ty CP Vinaconex 25 thi công phần điện, cấp nước với giá trị hơn 21 tỷ đồng, lại liên tục chậm tiến độ.

Cụ thể, theo báo cáo của Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế, giá trị thực hiện của DA đến nay khoảng 75%, nhà thầu thi công cam kết hoàn thành công trình trước ngày 31/7/2026. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại công trình, tiến độ thực hiện đến nay chỉ đạt khoảng 55%.

Xét khối lượng công việc trên công trường còn nhiều, mới đây UBND thành phố đã tiến hành gia hạn thời gian hoàn thành công trình đến ngày 15/8/2026. Để đạt được mục tiêu này, UBND TP. Huế, yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, bảo đảm hoàn thành khối lượng tối thiểu 1%/ngày.

Gói thầu xây lắp số 11 bao gồm xây dựng và thiết bị hạng mục cải tạo nhà thi đấu bị chậm tiến độ rất "sâu"

Sau 7 ngày thi công (đến ngày 9/7/2026), nếu không đạt khối lượng theo yêu cầu, Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị phải thực hiện ngay các biện pháp xử lý theo hợp đồng. Cụ thể, các biện pháp bao gồm chủ đầu tư sẽ nghiên cứu tịch thu tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng, chấm dứt hợp đồng thi công đối với nhà thầu thi công chậm trễ tiến độ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo không để ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành DA.

UBND thành phố cũng yêu cầu quá trình đẩy nhanh tiến độ, phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị đã ban hành 2 quyết định xử phạt Công ty CP Xây lắp và Thương mại An Bảo với tổng số tiền hơn 292 triệu đồng, do vi phạm tiến độ hợp đồng thực hiện gói thầu số 11.

Thành lập tổ giám sát tiến độ

Để đẩy nhanh tiến độ DA Quảng trường Văn hóa Thể thao, UBND TP. Huế quyết định thành lập tổ công tác theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện. Theo đó, tổ công tác do ông Hoàng Tiến Minh, Giám đốc Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng khu vực 3 làm tổ trưởng. Ông Hà Xuân Hậu, Giám đốc Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị, cùng các cán bộ chuyên môn từ Sở Xây dựng sẽ tham gia với tư cách thành viên.

Nhiệm vụ của tổ công tác bao gồm: Theo dõi, giám sát tiến độ thi công hằng ngày; đánh giá khối lượng kết quả sau 7 ngày thi công tại DA Quảng trường Văn hóa Thể thao để báo cáo UBND thành phố vào ngày 10/7/2026. Kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý của DA (từ hồ sơ thầu, hợp đồng xây lắp, tư vấn đến hồ sơ quản lý chất lượng công trình). Đồng thời, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị (chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu và các cá nhân liên quan) trong việc để DA chậm tiến độ, đề xuất biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật; rà soát công tác thanh, quyết toán và tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tiến độ DA.

UBND TP. Huế yêu cầu Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị phải rà soát tổng thể tiến độ thực hiện của công trình

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh cho biết, thành phố đã giao trách nhiệm cho Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị phải rà soát tổng thể tiến độ thực hiện của công trình, các hạng mục đến thời điểm hiện tại; lập lại kế hoạch, tiến độ thi công chi tiết, đường găng tiến độ, trong đó cụ thể kế hoạch chi tiết theo ngày, biểu đồ nhân lực đảm bảo hoàn thành khối lượng tối thiểu 1%/ngày để tổ chức triển khai thực hiện.

Thành phố yêu cầu chủ đầu tư phát hành văn bản gửi ngân hàng, trường hợp nhà thầu thi công không bảo đảm thực hiện các yêu cầu của chủ đầu tư thì rà soát, thực hiện các biện pháp xử lý theo hợp đồng, nghiên cứu tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo đúng quy định. Tập trung thi công, hoàn thiện các lối vào công trình đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn. Yêu cầu nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát, bộ phận được phân công quản lý DA và các đơn vị có liên quan phối hợp hoàn thiện đầy đủ hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ nghiệm thu, thiết kế, hoàn công, thanh toán, quyết toán và giải ngân vốn song song quá trình thi công theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thành đưa công trình vào sử dụng trước ngày 15/8/2026.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp kiểm tra, giám sát tiến độ và định kỳ báo cáo UBND TP. Huế hằng tuần. Trên cơ sở đánh giá từ tổ công tác, Sở Xây dựng chủ trì tham mưu UBND thành phố báo cáo Bộ Xây dựng về công tác tư vấn giám sát của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tại công trình này.