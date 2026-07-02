Đối thoại về nghệ thuật lãnh đạo trong giáo dục

Tọa đàm mang đến nhiều góc nhìn đa chiều về vai trò của người lãnh đạo trong môi trường giáo dục hiện đại

Tham dự chương trình có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cùng ban giám hiệu các trường THPT trên địa bàn, lãnh đạo các đơn vị giáo dục, giảng viên, giáo viên và những người quan tâm đến công tác quản trị, đổi mới giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số.

Tại tọa đàm, các diễn giả đã mang đến nhiều góc nhìn đa chiều về vai trò của người lãnh đạo trong môi trường giáo dục hiện đại, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng văn hóa tổ chức, phát triển đội ngũ, ứng dụng công nghệ vào quản trị và nâng cao năng lực thích ứng trước những thay đổi của thời đại.

Bên cạnh đó, tọa đàm cũng đón nhận nhiều ý kiến chia sẻ từ thực tiễn đến từ đại diện các trường THPT, góp phần làm rõ những cơ hội, thách thức trong công tác quản lý giáo dục hiện nay, đồng thời mở ra nhiều hướng tiếp cận mới trong việc xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, đổi mới và phát triển bền vững.

Theo đại diện Trường ĐH Phú Xuân, trước những yêu cầu đổi mới toàn diện của ngành giáo dục, năng lực lãnh đạo không chỉ được thể hiện qua khả năng quản trị mà còn cần được xây dựng trên nền tảng của sự thấu cảm, khả năng kết nối con người và dẫn dắt sự thay đổi. Chương trình cũng là dịp để nhà trường tăng cường kết nối với các cơ sở giáo dục phổ thông tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác và chia sẻ các mô hình quản trị hiệu quả, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.