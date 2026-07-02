  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 04/07/2026 17:20

Đối thoại về nghệ thuật lãnh đạo trong giáo dục

HNN.VN - Chiều 4/7, Trường Đại học (ĐH) Phú Xuân phối hợp cùng ELRD và EduLightenUp tổ chức chương trình giao lưu tọa đàm giáo dục với chủ đề "Nghệ thuật lãnh đạo bằng sự thấu cảm và chuyển đổi”.

Ra mắt ngành Kỹ thuật máy tính và trao bằng tốt nghiệp cho 68 tân kỹ sưTrường Đại học Nông Lâm trao bằng cho 9 tân tiến sĩ, 48 thạc sĩ và 171 cử nhân Đại học Huế trao quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc

 Tọa đàm mang đến nhiều góc nhìn đa chiều về vai trò của người lãnh đạo trong môi trường giáo dục hiện đại

Tham dự chương trình có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cùng ban giám hiệu các trường THPT trên địa bàn, lãnh đạo các đơn vị giáo dục, giảng viên, giáo viên và những người quan tâm đến công tác quản trị, đổi mới giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số.

Tại tọa đàm, các diễn giả đã mang đến nhiều góc nhìn đa chiều về vai trò của người lãnh đạo trong môi trường giáo dục hiện đại, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng văn hóa tổ chức, phát triển đội ngũ, ứng dụng công nghệ vào quản trị và nâng cao năng lực thích ứng trước những thay đổi của thời đại.

Bên cạnh đó, tọa đàm cũng đón nhận nhiều ý kiến chia sẻ từ thực tiễn đến từ đại diện các trường THPT, góp phần làm rõ những cơ hội, thách thức trong công tác quản lý giáo dục hiện nay, đồng thời mở ra nhiều hướng tiếp cận mới trong việc xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, đổi mới và phát triển bền vững.

Theo đại diện Trường ĐH Phú Xuân, trước những yêu cầu đổi mới toàn diện của ngành giáo dục, năng lực lãnh đạo không chỉ được thể hiện qua khả năng quản trị mà còn cần được xây dựng trên nền tảng của sự thấu cảm, khả năng kết nối con người và dẫn dắt sự thay đổi. Chương trình cũng là dịp để nhà trường tăng cường kết nối với các cơ sở giáo dục phổ thông tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác và chia sẻ các mô hình quản trị hiệu quả, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Tin, ảnh: ĐĂNG TRÌNH
 Từ khóa:
đại họcphú xuântọa đàmlãnh đạohội nghị
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thí sinh bắt đầu thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học năm 2026

Từ hôm nay 2/7 đến ngày 14/7, thí sinh bắt đầu thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng năm 2026 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong khoảng thời gian quy định nói trên, thí sinh được phép điều chỉnh các nguyện vọng đăng ký.

Thí sinh bắt đầu thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học năm 2026
Thuận Hóa triển khai thành lập chi bộ tổ dân phố mới, kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở

Sáng 26/6, Đảng ủy phường Thuận Hóa tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Đề án thành lập chi bộ tổ dân phố (TDP) (mới) và thảo luận, lấy ý kiến đối với đề án nhân sự. Đây là bước triển khai quan trọng nhằm thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 20/6/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung sắp xếp, thành lập tổ chức đảng ở thôn, TDP, góp phần kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thuận Hóa triển khai thành lập chi bộ tổ dân phố mới, kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top