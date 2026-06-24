Rà soát thủ tục hành chính, sớm triển khai dịch vụ công lưu động cho người già, người yếu thế

Công chức tại Điểm tiếp nhận, phục vụ hành chính công phường Kim Liên hướng dẫn người dân lấy số để thực hiện các thủ tục hành chính. (Ảnh: KHÁNH HUY)

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 6051/VPCP-CĐS truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát cách thức thực hiện các thủ tục hành chính, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương để triển khai mô hình "dịch vụ công lưu động" đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện, tạo thuận lợi cho các đối tượng là người yếu thế, người cao tuổi, người có công, gia đình chính sách.

Văn bản nêu rõ, trên cơ sở phản ánh của các cơ quan báo chí và dư luận xã hội về vụ việc "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" xảy ra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công chi nhánh số 3, thành phố Hà Nội và việc chỉ đạo, xử lý kịp thời của Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đối với vụ việc nêu trên; để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, nhất là người yếu thế, người cao tuổi, người có công, gia đình chính sách trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc phạm vi quản lý nghiêm túc quán triệt, rút kinh nghiệm từ vụ việc "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" nêu trên, bảo đảm không để xảy ra các sự việc tương tự trên địa bàn.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát cách thức thực hiện các thủ tục hành chính, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương để triển khai mô hình "dịch vụ công lưu động" đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện, tạo thuận lợi cho các đối tượng là người yếu thế, người cao tuổi, người có công, gia đình chính sách.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Tư pháp chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát quy định ủy quyền bằng văn bản tại Luật Bảo hiểm xã hội để có giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; trong đó tập trung nghiên cứu thực hiện việc ủy quyền, chứng thực trên môi trường điện tử (VNeID, Cổng Dịch vụ công quốc gia); báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý trước ngày 1/8/2026.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đã xây dựng và đang lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 (Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024).

Cụ thể, trong dự án Luật này, Bộ Nội vụ cho biết, tại điểm d khoản 3 Điều 10 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định việc ủy quyền cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội có hiệu lực tối đa 12 tháng.

Theo phản ánh của cơ quan bảo hiểm xã hội và một số địa phương, nội dung này phát sinh một số bất cập trong việc làm giấy ủy quyền tiếp khi hết hiệu lực 12 tháng đặc biệt là đối với người sức khỏe yếu, nhiều trường hợp không thể làm tiếp giấy ủy quyền và cũng làm phát sinh chi phí (đối với trường hợp phải làm giấy ủy quyền tại Văn phòng Công chứng).

Bên cạnh đó, quy định này cũng chưa hoàn toàn như quy định pháp luật về dân sự (không giới hạn thời gian ủy quyền) và đề nghị sửa đổi, bổ sung theo hướng bỏ thời gian có hiệu lực tối đa của việc ủy quyền. Tuy nhiên, một số địa phương cho rằng nên giữ như quy định hiện hành để thuận lợi trong công tác quản lý đối tượng thụ hưởng.

Trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án.

Phương án 1 là bỏ hiệu lực tối đa của việc ủy quyền, việc thực hiện ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự.

Với phương án này, việc quản lý đối tượng thụ hưởng phải được cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện thông qua việc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành (như Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch,..) và trách nhiệm phối hợp xác minh thông tin đủ điều kiện thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của người thụ hưởng.

Phương án 2 là giữ như quy định hiện hành.

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