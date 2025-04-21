Thêm hơn 1.800 tỷ đồng chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức hưởng mới

Người hưởng được nhận mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội mới ngay trong tháng 7

Thực hiện quy định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố khẩn trương cập nhật mức hưởng mới, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về kinh phí, dữ liệu và phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng quy định cho người hưởng.

Trong kỳ chi trả tháng 7/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng cho khoảng 3,55 triệu người, với tổng số tiền 24.320 tỷ đồng, tăng 8,08%, tương ứng tăng 1.818 tỷ đồng so với kỳ chi trả tháng 6/2026. Trong đó, chi trả cho 3,32 triệu người nhận tiền qua tài khoản cá nhân, với số tiền 22.924 tỷ đồng và 226 nghìn người nhận bằng tiền mặt thông qua tổ chức hỗ trợ chi trả, với số tiền 1.395 tỷ đồng.

Trong kỳ chi trả tháng 7/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng cho khoảng 3,55 triệu người, với tổng số tiền 24.320 tỷ đồng, tăng 8,08%, tương ứng tăng 1.818 tỷ đồng so với kỳ chi trả tháng 6/2026.

Tổng số tiền chi trả trong tháng 7 tăng do áp dụng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội mới từ ngày 1/7/2026. Việc cập nhật mức hưởng ngay trong kỳ chi trả đầu tiên giúp người hưởng được tiếp nhận đầy đủ quyền lợi theo quy định mới, góp phần bảo đảm nguồn thu nhập thường xuyên và ổn định đời sống.

Để tổ chức kỳ chi trả tháng 7 đúng tiến độ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tập trung rà soát danh sách người hưởng, cập nhật mức hưởng mới, kiểm tra thông tin tài khoản cá nhân trước khi thực hiện chuyển tiền.

Các đơn vị được yêu cầu thực hiện nghiêm việc lập, kiểm soát và phê duyệt lệnh chi trả điện tử; đồng thời phối hợp với các ngân hàng để đối chiếu thông tin người hưởng giữa cơ sở dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội và dữ liệu tại ngân hàng. Những trường hợp thông tin chưa trùng khớp, tài khoản không hợp lệ hoặc giao dịch chưa thành công phải được kiểm tra, xử lý kịp thời, hạn chế ảnh hưởng đến thời gian nhận tiền của người hưởng.

Đối với hình thức chi trả bằng tiền mặt, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp với tổ chức hỗ trợ chi trả chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí, nhân lực, trang thiết bị và địa điểm; thống nhất lịch chi trả, thông báo cụ thể để người hưởng chủ động đến nhận.

Các đơn vị cũng được yêu cầu theo dõi sát quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh để được hướng dẫn, giải quyết. Đây cũng là những yêu cầu xuyên suốt trong công tác tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Chi trả qua tài khoản ngay trong 2 ngày đầu tháng

Theo phương án tổ chức chi trả, việc chuyển tiền qua tài khoản cá nhân được thực hiện thành hai đợt tại 34 tỉnh, thành phố, nhằm bảo đảm quá trình đối chiếu dữ liệu và xử lý giao dịch được an toàn, thông suốt.

Đợt 1, ngày 1/7/2026, công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức hưởng mới được thực hiện tại 23 địa phương gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Kiên Giang, Thái Nguyên và Hải Phòng.

Đợt 2, ngày 2/7/2026, công tác chi trả được triển khai tại 11 địa phương gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Đối với người nhận bằng tiền mặt, thời gian chi trả do từng địa phương quyết định sau khi hoàn tất việc chuyển tiền qua tài khoản. Lịch chi trả cụ thể được cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương phối hợp với tổ chức hỗ trợ chi trả thông báo đến người hưởng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Người có mức hưởng thấp được nâng lên 3,8 triệu đồng/tháng

Từ ngày 1/7/2026, Chính phủ thực hiện điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng đang hưởng trước ngày 1/7/2026 theo quy định tại Nghị định số 162/2026/NĐ-CP và hướng dẫn của Thông tư số 14/2026/TT-BNV.

Đáng chú ý, ngoài mức điều chỉnh chung 8%, Chính phủ tiếp tục có chính sách hỗ trợ đối với những người có mức hưởng thấp nhằm thu hẹp khoảng cách về mức hưởng giữa các nhóm đối tượng.

Theo đó, người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc trợ cấp hằng tháng sau khi tăng 8% mà vẫn bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/tháng. Trường hợp sau khi điều chỉnh 8% có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng nhưng dưới 3,8 triệu đồng/tháng thì được nâng lên 3,8 triệu đồng/tháng.

Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ động rà soát dữ liệu, cập nhật mức hưởng, chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện.

Công tác giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mức hưởng, đầy đủ, kịp thời, an toàn và đúng quy định; đồng thời tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, qua đó bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người tham gia và người thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

https://nhandan.vn/them-hon-1800-ty-dong-chi-tra-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-theo-muc-huong-moi-post973504.html