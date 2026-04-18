“Điểm tựa” bên chân sóng

Dịp tổng kết năm học 2025 - 2026, Đồn BPCK cảng Chân Mây đã trao tặng 6 bộ bàn học trị giá 6 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Nước Ngọt 1 và Trường THCS Lộc Tiến, theo mô hình “Góc học tập cho em”, nâng tổng số bàn học được đơn vị trao tặng cho học sinh các trường học trên địa bàn lên gần 30 bộ.

Trung tá Hồ Trịnh Hùng, Đồn trưởng Đồn BPCK cảng Chân Mây cho biết, thực hiện chiến lược “3 bám, 4 cùng”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã bám sát cơ sở, gắn bó mật thiết với Nhân dân, hỗ trợ người dân trong mọi mặt. Trong đó, đơn vị đặc biệt quan tâm, phối hợp với địa phương và nhà trường hỗ trợ, “chắp cánh” cho những “mầm xanh” của đất nước trong học tập, rèn luyện, trưởng thành.

“Góc học tập cho em” là không gian để các em tập trung học hành, sáng tạo. Qua công tác bám sát địa bàn, đơn vị nhận thấy nhiều học sinh có tinh thần hiếu học, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn. Các em không có bàn học, phải tận dụng bàn nước, giường ngủ làm nơi ngồi học, không đủ ánh sáng, ảnh hưởng đến chất lượng học tập và sức khỏe về mắt. “Hỗ trợ các em một cách thiết thực, đơn vị đã xây dựng mô hình “Góc học tập cho em” bằng cách trao tặng bàn học, giá sách, đèn học, tạo không gian học tập để các em có điều kiện tập trung, sáng tạo. Cán bộ đơn vị đến tận từng gia đình học sinh mà nhà trường giới thiệu, khảo sát, lắp đặt "góc học tập" tại vị trí thuận lợi nhất” - Thiếu tá Nguyễn Xuân Lãm, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn BPCK cảng Chân Mây chia sẻ.

"Góc học tập cho em" là mô hình do Đồn BPCK cảng Chân Mây xây dựng, thực hiện liên tục từ năm 2024 đến nay. Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn thu từ mô hình “Ngôi nhà xanh nâng bước em đến trường” của đơn vị. Điều này là động lực để cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phát huy hiệu quả mô hình “Ngôi nhà xanh”, chung tay làm sạch môi trường, biến phế liệu thành tiền, “nâng bước” cho mỗi học sinh do đơn vị đỡ đầu mỗi tháng 500 nghìn đồng, vừa tặng “Góc học tập” cho những em khó khăn, học giỏi, nhân lên ý nghĩa, hiệu quả.

Sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đặc biệt trong đợt thi đua cao điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2026, cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK cảng Chân Mây làm tốt công tác chuẩn bị và phục vụ chương trình “Xuân Biên cương hải đảo - Tết thắm tình quân dân”, do Ban Chỉ huy BĐBP thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và chính quyền địa phương tổ chức. Sự chuẩn bị chu đáo, công tác phục vụ khoa học đã giúp chương trình diễn ra trọn vẹn. 700 suất quà với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng đã được gửi trao cùng yêu thương không đong đếm cho thương, bệnh binh, các hộ gia đình khó khăn và bà con nhân dân trên địa bàn.

Cũng dịp tết Nguyên đán 2026, từ ngày 27 đến ngày 6 Tết, đơn vị đón 8 lượt tàu du lịch/gần 3.000 thuyền viên/gần 8.200 hành khách. Tập thể đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực gấp nhiều lần, vừa duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống xảy ra, để người dân khu vực biên giới đón Tết bình yên, vừa đảm bảo giải quyết nhanh chóng thủ tục xuất, nhập cảnh cho hành khách, là “điểm tựa” bên chân sóng cho người dân và du khách.