Huế chưa ‘’giữ chân” được khách tàu biển

Khách từ tàu du lịch biển cập cảng Chân Mây đầu năm 2026

Vì sao khách ít chọn ở lại Huế?

Gần 3 năm tham gia nhiều đợt đón khách du lịch tàu biển, tôi vẫn băn khoăn: Khách xuống tàu rồi đi đâu? Mặc dù chưa có những con số thống kê cụ thể từ ngành chức năng, nhưng nhìn dàn xe đón khách chờ sẵn phía ngoài cảng phần lớn mang biển số ngoại tỉnh, có thể thấy một thực tế buồn lòng: Tàu cập cảng ở Huế, nhưng lại chọn trải nghiệm địa phương khác.

Những người làm du lịch chia sẻ, trung bình mỗi chuyến tàu cập cảng Chân Mây, chưa đến 30% du khách chọn đến TP. Huế tham quan. Số đông hướng về Đà Nẵng, phố cổ Hội An. Ngoài lượng khách đã đặt tour từ trước, vẫn có nhóm khách lẻ tự tìm xe di chuyển đến các địa phương lân cận. Một bộ phận khác lại chọn ở yên trên tàu, không xuống tham quan.

Trong những cuộc trò chuyện ngắn ngủi tại cảng, một nữ du khách Đức nói rằng thông tin về điểm đến mà bà tiếp cận chủ yếu từ các công ty lữ hành và họ giới thiệu Đà Nẵng nhiều hơn Huế. Một du khách Trung Quốc thẳng thắn: “Đà Nẵng có nhiều điểm vui chơi, giải trí, mua sắm hơn nên tôi muốn tranh thủ vài giờ trải nghiệm ở đó”.

Ở cảng Chân Mây, tôi chứng kiến không ít du khách bước xuống tàu, đi bộ một vòng rồi quay trở lại. Nhiều nhóm khách cũng than thở chuyện nghèo nàn dịch vụ, thậm chí là chưa có gì quanh khu vực cảng. Thêm thực tế nữa, hầu hết các chuyến tàu đều cập cảng và rời đi trong ngày. Thời gian họ dành cho trải nghiệm tại địa phương ngắn nên đa phần du khách muốn trải nghiệm gần và tiết kiệm thời gian di chuyển.

Ông Vũ Văn Chương, Phó Chủ tịch Hội Lữ hành TP. Huế, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Tự Hào Việt Nam cho rằng, từ cảng Chân Mây đi khoảng 40km hướng Đà Nẵng đã đến đô thị sầm uất thì để đến vùng lõi trung tâm TP. Huế, nơi có các điểm tham quan di sản, khoảng cách trên dưới 60km, tốc độ di chuyển không cao, thời gian lại khá dài, trong khi các dịch vụ ở cảng Chân Mây và vùng phụ cận lại thiếu.

Một doanh nghiệp lữ hành từng khai thác khách tàu biển phân tích cụ thể: Riêng việc di chuyển lên, xuống ngay tại cảng Chân Mây đã mất chừng 3 tiếng. Tham quan di tích, ăn uống đều phải vội vã, lịch trình dồn dập khiến du khách cân nhắc. Khu vực Chân Mây - Lăng Cô hiện nhiều chỗ ăn nhưng thiếu chỗ chơi, thiếu dịch vụ mua sắm, giải trí; tour tuyến và sản phẩm du lịch vẫn còn mờ nhạt. Bên cạnh đó, khâu truyền thông điểm đến của các địa phương bạn tốt hơn Huế.

Còn nhớ cách đây gần 3 năm (năm 2023), trong một hội nghị về du lịch tàu biển của tỉnh (nay là TP. Huế), đại diện Công ty cổ phần cảng Chân Mây từng chỉ ra thực tế khó khăn. Đó là địa phương vẫn chưa có cảng hành khách riêng biệt. Mặt khác, trong khi hành trình di chuyển từ cảng vào trung tâm thành phố mất nhiều thời gian thì việc tìm kiếm phương tiện khó khăn, chưa kể giá dịch vụ cao. Ngoài ra, việc khai thác tiềm năng du lịch biển ở địa phương chưa hợp lý, chưa thực sự tận dụng được lợi thế về mặt tài nguyên ven biển. Chẳng hạn như dịch vụ và sản phẩm du lịch tại các khu vực bãi biển lân cận cảng như Bình An, Cảnh Dương, Lăng Cô còn nghèo nàn để phục vụ đối tượng khách tàu biển này.

Ông Đinh Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP. Huế phân tích: “Khách tàu biển đi du lịch thời gian dài, qua nhiều quốc gia. Dịch vụ trên tàu đầy đủ và cao cấp. Thời gian dừng chân ở mỗi điểm đến ngắn nên họ thường nghiên cứu trước và chỉ xuống tàu để trải nghiệm những sản phẩm đặc sắc, không trùng lặp”.

Thay đổi để phát triển

Năm 2025, có 46 chuyến tàu du lịch cập cảng Chân Mây, với gần 93.000 hành khách và gần 40.000 thủy thủ đoàn; dự kiến trong năm 2026, sẽ có đến 88 chuyến tàu du lịch với 286.000 du khách và thuyền viên. Điều này cho thấy những tín hiệu tích cực từ lượng khách du lịch tàu biển.

Số lượng tàu đăng ký cập cảng Chân Mây nhiều là điều đáng mừng, nhưng quan trọng hơn là du lịch Huế sẽ khai thác được bao nhiêu khách du lịch tàu biển và du khách sẽ chi tiêu bao nhiêu cho những trải nghiệm ở Huế.

Ông Vũ Văn Chương, Phó Chủ tịch Hội Lữ hành TP. Huế cho rằng, cần quan tâm xây dựng một điểm dừng chân mua sắm, vui chơi, giải trí gần khu vực cảng Chân Mây đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ở đó, khách có thể trải nghiệm ẩm thực, mua sắm đặc sản, tham quan di sản Huế qua hình thức công nghệ thực tế ảo; có đa dạng các dịch vụ vui chơi, giải trí.

Ngoài ra, ngành du lịch, chính quyền địa phương, các đơn vị có liên quan cần kết nối chặt chẽ với lữ hành, xây dựng và phát huy các điểm tham quan, trải nghiệm ở khu vực Phú Lộc cũ, từ Lăng Cô, Bạch Mã, Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, các biển, suối thác… để tạo ra các tour tuyến hấp dẫn.

Hiện nay, ngành du lịch đang tiếp tục các hoạt động kết nối với các hãng tàu biển. Tuy nhiên, sự kết nối phải ngày càng thực chất hơn, không chỉ để đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá điểm đến Huế mà phải làm sao tạo được cơ chế phối hợp, tạo thuận lợi để Huế có thể khai thác tốt dòng khách tàu biển. Ngoài ra, ngành du lịch cần nắm bắt nhu cầu du khách, từ đó cùng với các đơn vị liên quan kêu gọi đầu tư vào các dịch vụ phù hợp.