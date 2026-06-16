Khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2026

Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng tiếng Anh” do Trường Tiểu học Vĩnh Ninh tổ chức

Khảo sát được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống do Bộ GD&ĐT quản lý, sử dụng bộ câu hỏi thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Đối tượng tham gia gồm cha mẹ trẻ mầm non, cha mẹ học sinh tiểu học, THCS, THPT; học sinh THPT và học viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, trung cấp nghề. 50% cơ sở giáo dục công lập (gồm 25% khu vực thành thị và 25% khu vực nông thôn, miền núi) trên địa bàn được lựa chọn ngẫu nhiên để tham gia khảo sát nhằm bảo đảm tính khách quan của kết quả.

Thông qua phiếu khảo sát điện tử, người tham gia đánh giá mức độ hài lòng đối với các nội dung, như khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, cơ sở vật chất, môi trường giáo dục, hoạt động dạy học, kết quả giáo dục cũng như đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ.

Kết quả khảo sát là căn cứ quan trọng để các cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người dân, từ đó có giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để ngành giáo dục đánh giá

Theo kế hoạch, công tác thu thập dữ liệu sẽ hoàn thành trước ngày 28/6. Sở GD&ĐT sẽ tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ GD&ĐT và UBND thành phố trước ngày 10/7.