Đổi mới phương thức làm việc từ thực tiễn cơ sở

Lãnh đạo phường Thuận Hóa khảo sát thực tiễn tại các tuyến kiệt trên địa bàn. Ảnh: Bá Vương

Cách làm đồng bộ

Những ngày cuối tuần, nhiều tuyến đường khu vực trung tâm phường Thuận Hóa thường xuyên kín phương tiện do thiếu điểm đỗ xe tập trung. Áp lực hạ tầng không chỉ ảnh hưởng giao thông mà còn tác động đến hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch tại địa bàn trung tâm của thành phố. Đây cũng là một trong những vấn đề được địa phương nhiều lần ghi nhận qua phản ánh của người dân và thực tiễn quản lý đô thị.

Từ thực tế đó, Đảng ủy phường Thuận Hóa tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện các vấn đề liên quan đến quy hoạch, hạ tầng và quản lý đô thị để xác định những nội dung trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Sau rà soát, Đảng ủy làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan, đồng thời phân công rõ trách nhiệm từng bộ phận trong tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện; thay vì xử lý riêng lẻ từng vụ việc, cấp ủy lựa chọn cách tiếp cận đồng bộ, trực tiếp làm việc với các sở, ngành nhằm tìm giải pháp tổng thể cho phát triển đô thị trung tâm.

Buổi làm việc giữa Thường trực Đảng ủy phường Thuận Hóa với Sở Xây dựng thành phố Huế vào tháng 5 vừa qua tiếp tục thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, điều phối của cấp ủy trong xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Nhiều nội dung liên quan đến quy hoạch phân khu, đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị hay cơ chế giao quyền chủ động cho địa phương được trao đổi trực tiếp, đi vào từng vấn đề cụ thể. Trên cơ sở định hướng thống nhất tại buổi làm việc, Đảng ủy phường giao UBND phường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở nội dung các kiến nghị mà còn ở quy trình xử lý công việc. Sau khi cấp ủy xác định rõ tồn tại từ thực tiễn, UBND phường cùng các phòng chuyên môn chủ động xây dựng phương án, phối hợp với các sở, ngành để tháo gỡ, hạn chế tình trạng chuyển văn bản qua nhiều cấp trung gian.

UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa Nguyễn Thanh Bình cho rằng, đổi mới phương thức làm việc không chỉ là rút ngắn quy trình xử lý hồ sơ mà quan trọng hơn là thay đổi cách phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Khi cấp ủy trực tiếp định hướng, chính quyền chủ động triển khai và các đơn vị liên quan cùng tham gia xử lý thì tiến độ công việc được đẩy nhanh và tăng hiệu quả thực hiện.

Tại phường Hóa Châu, từ yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững, Đảng bộ phường đã ban hành nghị quyết về phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn theo chuỗi giá trị giai đoạn 2026 - 2030. Từ chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương nhanh chóng cụ thể hóa thành các nhiệm vụ và mô hình triển khai thực tế.

Địa phương tập trung tổ chức lại sản xuất, hình thành các vùng sản xuất tập trung, phát triển mô hình hữu cơ và tăng liên kết giữa nông dân với hợp tác xã, doanh nghiệp. Nhiều hộ dân từng bước thay đổi tập quán canh tác, hướng đến mô hình sản xuất an toàn và bền vững hơn. Từ các mô hình điểm ban đầu, nhiều cách làm hiệu quả đang từng bước được nhân rộng tại cơ sở.

Điểm nổi bật ở Hóa Châu là sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Cấp ủy định hướng; chính quyền tổ chức triển khai; MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Nhờ đó, nhiều chủ trương mới nhận được sự đồng thuận cao từ cơ sở.

Khi từng khâu cùng chuyển động

Từ thực tiễn ở các địa phương cho thấy, đổi mới phương thức làm việc chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi có sự gắn kết chặt chẽ giữa các khâu lãnh đạo, điều hành và giám sát trong toàn hệ thống chính trị.

Thời gian qua, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Các cuộc làm việc với địa phương không chỉ dừng ở nghe báo cáo mà tập trung tháo gỡ trực tiếp các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn. Cùng với đó, việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp tổ chức bộ máy và đẩy mạnh chuyển đổi số đang đặt ra yêu cầu mới đối với năng lực điều hành ở cơ sở. Yêu cầu đặt ra là công việc phải được xử lý nhanh hơn, chủ động hơn và gắn trách nhiệm rõ hơn với từng cán bộ, đơn vị.

Trong quá trình đổi mới phương thức làm việc, nhiều địa phương cũng đang chuyển mạnh từ tư duy “quản lý hành chính” sang “điều hành phục vụ”. Thay vì chờ phản ánh, nhiều cơ sở chủ động rà soát các vấn đề phát sinh để xử lý sớm; tăng cường đối thoại với người dân; duy trì các cuộc giao ban liên thông giữa cấp ủy, chính quyền và các đơn vị chuyên môn.

Khi làm việc với thường trực đảng ủy các xã, phường gần đây, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Đình Trung đặc biệt nhấn mạnh, việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và mặt trận là yêu cầu cấp thiết.

Thực tế cho thấy, ở đâu cấp ủy quyết liệt trong lãnh đạo, chính quyền chủ động trong điều hành và hệ thống giám sát phát huy hiệu quả thì ở đó nhiều vấn đề phát sinh được xử lý nhanh hơn, hạn chế tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc xử lý chậm do thiếu phối hợp. Khi từng khâu trong hệ thống chính trị cùng chuyển động theo một mục tiêu chung, nhiều vấn đề ở cơ sở được xử lý nhanh hơn, sát dân hơn. Sự gắn kết trong lãnh đạo, điều hành và giám sát không chỉ nâng hiệu quả thực thi nhiệm vụ mà còn tạo nền tảng để xây dựng bộ máy gần dân, linh hoạt và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.