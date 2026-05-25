Phong Điền định hướng phát triển nông nghiệp xanh vùng gò đồi

Các đại biểu trao đổi tại kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND phường Phong Điền xem xét thông qua hai đề án về phát triển nông nghiệp vùng gò đồi theo hướng tuần hoàn, hữu cơ và phát triển kinh tế trang trại, chăn nuôi an toàn sinh học giai đoạn 2026 - 2030. Đây được xem là định hướng quan trọng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng vùng gò đồi, miền núi của địa phương, từng bước hình thành nền nông nghiệp xanh, an toàn và bền vững.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tài Tuệ nhấn mạnh, các đề án không chỉ hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp mà còn góp phần cải thiện thu nhập cho người dân, bảo vệ môi trường sinh thái và thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trong đó, mô hình nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ và chăn nuôi an toàn sinh học được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến trong tư duy sản xuất của người dân, hạn chế ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp ở phường Phong Điền.

Bên cạnh lĩnh vực nông nghiệp, kỳ họp cũng nghe báo cáo kết quả giám sát công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia ở các bậc học trên địa bàn phường. Qua giám sát nhằm đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, chất lượng dạy và học, từ đó đề ra các giải pháp tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực tại địa phương.

Tại kỳ họp, HĐND phường đã biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.