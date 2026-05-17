Lãnh đạo thành phố lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân Phong Điền

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến (bên trái) nghe ý kiến đề đạt của người dân

Tại buổi tiếp, công dân phường Phong Điền đã phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp, hạ tầng giao thông, chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ hưu...

Theo phản ánh của ông Hoàng Văn Hòa, TDP Khánh Mỹ, tuyến Tỉnh lộ 9 nối từ QL1 lên xã Phong Mỹ (cũ) hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT). Lượng xe tải trọng lớn lưu thông thường xuyên qua đây khiến mặt đường xuống cấp nhanh, phát sinh bụi bặm, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân. Cũng theo ông Hòa, tại TDP Khánh Mỹ hiện còn tình trạng chồng lấn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giữa Công ty Lâm nghiệp Phong Điền và 33 hộ dân địa phương. Vấn đề này đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Bà Nguyễn Thị Hòa, TDP Trạch Tả phản ánh việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ nghỉ hưu sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống của cán bộ.

Liên quan đến trật tự ATGT, người dân địa phương cho biết, lưu lượng xe tải trọng lớn lưu thông qua địa bàn ngày càng tăng, nhiều phương tiện chạy tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Người dân đề nghị các cơ quan chức năng sớm có giải pháp kiểm soát, điều tiết giao thông phù hợp bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Ngoài ra, một số ý kiến cũng đề cập đến việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do lũ trái vụ năm 2025. Dù địa phương đã thống kê, đề xuất các sở, ngành xem xét nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của công dân, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của người dân; đồng thời yêu cầu chính quyền phường Phong Điền cùng các sở, ngành liên quan tập trung rà soát, xử lý từng nội dung cụ thể theo đúng thẩm quyền.

Với tinh thần trách nhiệm, đúng quy định, hiệu quả, Bí thư Thành ủy yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát tình trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn giữa người dân với Công ty Lâm nghiệp Phong Điền. Đồng thời, giao Ban Nội chính Thành ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát toàn bộ vụ việc, nhất là những nội dung người dân kiến nghị sau kết luận thanh tra để tham mưu hướng xử lý.

Đối với kiến nghị hỗ trợ thiệt hại do lũ trái vụ năm 2025, Bí thư Thành ủy đề nghị HĐND thành phố cùng các cơ quan liên quan rà soát hồ sơ, quá trình thống kê, đề xuất hỗ trợ của địa phương để xem xét giải quyết theo đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Riêng tuyến TL 9 xuống cấp, đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết, sẽ được đầu tư sửa chữa trong thời gian tới. Song, trước mắt, các ban, ngành, đơn vị địa phương cần triển khai các giải pháp cảnh báo, kiểm soát xe tải trọng lớn, khắc phục các điểm hư hỏng để bảo đảm an toàn cho người dân đi lại an toàn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cũng yêu cầu chính quyền địa phương nâng cao trách nhiệm trong tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của người dân; tăng cường hướng dẫn, giải thích để người dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình. Đồng thời nhấn mạnh, tinh thần phục vụ Nhân dân phải thể hiện rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền địa phương.