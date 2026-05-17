  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 18/05/2026 12:20

Lãnh đạo thành phố lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân Phong Điền

HNN.VN - Sáng 18/5, đồng chí Nguyễn Đình Trung - UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; đồng chí Phạm Đức Tiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế có buổi tiếp công dân định kỳ tại phường Phong Điền. Cùng dự có UVTV Thành ủy Đặng Ngọc Trân, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phát hiện nhiều loài động vật hoang dã nguy cấp và cực kỳ nguy cấpKhánh thành mô hình xử lý rác hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh Quế LâmPhường Phong Điền: Trao tặng Huy hiệu Đảng cho 7 đảng viên20 cá thể gà lôi lam mào trắng sẽ được đưa về Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến (bên trái) nghe ý kiến đề đạt của người dân 

Tại buổi tiếp, công dân phường Phong Điền đã phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp, hạ tầng giao thông, chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ hưu...

Theo phản ánh của ông Hoàng Văn Hòa, TDP Khánh Mỹ, tuyến Tỉnh lộ 9 nối từ QL1 lên xã Phong Mỹ (cũ) hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT). Lượng xe tải trọng lớn lưu thông thường xuyên qua đây khiến mặt đường xuống cấp nhanh, phát sinh bụi bặm, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân. Cũng theo ông Hòa, tại TDP Khánh Mỹ hiện còn tình trạng chồng lấn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giữa Công ty Lâm nghiệp Phong Điền và 33 hộ dân địa phương. Vấn đề này đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. 

Bà Nguyễn Thị Hòa, TDP Trạch Tả phản ánh việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ nghỉ hưu sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống của cán bộ.

Liên quan đến trật tự ATGT, người dân địa phương cho biết, lưu lượng xe tải trọng lớn lưu thông qua địa bàn ngày càng tăng, nhiều phương tiện chạy tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Người dân đề nghị các cơ quan chức năng sớm có giải pháp kiểm soát, điều tiết giao thông phù hợp bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Ngoài ra, một số ý kiến cũng đề cập đến việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do lũ trái vụ năm 2025. Dù địa phương đã thống kê, đề xuất các sở, ngành xem xét nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của công dân, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của người dân; đồng thời yêu cầu chính quyền phường Phong Điền cùng các sở, ngành liên quan tập trung rà soát, xử lý từng nội dung cụ thể theo đúng thẩm quyền.

Với tinh thần trách nhiệm, đúng quy định, hiệu quả, Bí thư Thành ủy yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát tình trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn giữa người dân với Công ty Lâm nghiệp Phong Điền. Đồng thời, giao Ban Nội chính Thành ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát toàn bộ vụ việc, nhất là những nội dung người dân kiến nghị sau kết luận thanh tra để tham mưu hướng xử lý. 

Đối với kiến nghị hỗ trợ thiệt hại do lũ trái vụ năm 2025, Bí thư Thành ủy đề nghị HĐND thành phố cùng các cơ quan liên quan rà soát hồ sơ, quá trình thống kê, đề xuất hỗ trợ của địa phương để xem xét giải quyết theo đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Riêng tuyến TL 9 xuống cấp, đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết, sẽ được đầu tư sửa chữa trong thời gian tới. Song, trước mắt, các ban, ngành, đơn vị địa phương cần triển khai các giải pháp cảnh báo, kiểm soát xe tải trọng lớn, khắc phục các điểm hư hỏng để bảo đảm an toàn cho người dân đi lại an toàn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cũng yêu cầu chính quyền địa phương nâng cao trách nhiệm trong tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của người dân; tăng cường hướng dẫn, giải thích để người dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình. Đồng thời nhấn mạnh, tinh thần phục vụ Nhân dân phải thể hiện rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền địa phương.

Minh Văn
 Từ khóa:
lãnh đạothành phốlắng nghetâm tưphong điền
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cơ hội để thành phố định hình các động lực tăng trưởng mới

Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương hơn 1 năm, nên việc điều chỉnh quy hoạch đặt ra nhiều yêu cầu mới. Xung quanh vấn đề này, TSKH.KTS. Ngô Viết Nam Sơn đã chia sẻ góc nhìn về tư duy phát triển, liên kết vùng và các động lực tăng trưởng dài hạn cho đô thị di sản Huế với Huế ngày nay Cuối tuần.

Cơ hội để thành phố định hình các động lực tăng trưởng mới
20 cá thể gà lôi lam mào trắng sẽ được đưa về Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền

Sáng 14/5, Giám đốc Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên (DTTN) Phong Điền - Lê Văn Hướng cho biết, 20 cá thể gà lôi lam mào trắng vừa mới được vận chuyển từ Vườn thú Berlin - Đức về Việt Nam bằng đường hàng không, theo chương trình hợp tác quốc tế trong bảo tồn thiên nhiên, đã mở ra nhiều kỳ vọng cho công tác bảo tồn một trong những loài động vật quý hiếm của Việt Nam.

20 cá thể gà lôi lam mào trắng sẽ được đưa về Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top