Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo từ các ngành lợi thế

Buổi tọa đàm với sự tham gia của các nhà quản lý, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn

Buổi tọa đàm tập trung làm rõ các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, góp phần cụ thể hóa vai trò kiến tạo, dẫn dắt của Nhà nước trong phát triển KHCN, ĐMST, CĐS trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030. Đây cũng là dịp nhằm tôn vinh trí tuệ, sức sáng tạo và những đóng góp to lớn của đội ngũ làm công tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển của địa phương, đất nước.

Báo cáo định hướng phát triển KHCN, ĐMST và CĐS giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đặt hàng nghiên cứu KHCN & ĐMST trong thời gian tới, TUV, Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Xuân Sơn cho rằng, thành phố Huế chưa có lợi thế về quy mô vốn hay sản xuất công nghiệp lớn. Nhưng Huế có những thứ không nhiều địa phương sở hữu được, đó là kho tàng văn hóa - di sản, Bệnh viện Trung ương Huế - trung tâm y tế vùng, Đại học Huế - nền giáo dục đại học có bề dày và đa ngành và ngành du lịch còn nhiều dư địa phát triển. Đây là lợi thế đặc thù, là nền tảng để Huế phát triển kinh tế số dựa vào các ngành thế mạnh sẵn có.

Nghị quyết 05-NQ/TU đặt ra các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030: Chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D) đạt tối thiểu 1,5% GRDP, trong đó kinh phí xã hội hóa chiếm trên 60%; tỷ trọng kinh tế số đạt tối thiểu 30% GRDP; chỉ số chuyển đổi số (DTI) và chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) của thành phố thuộc nhóm 5-10 địa phương dẫn đầu cả nước.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, ngành KH&CN định hướng tập trung triển khai bốn nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, đặt hàng nghiên cứu gắn chặt với ngành lợi thế của thành phố. Danh mục đặt hàng tập trung vào du lịch số, y tế số, giáo dục số, văn hóa - di sản số. Thứ hai, xây dựng hạ tầng dữ liệu dùng chung của thành phố có tích hợp các lĩnh vực văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục theo nguyên tắc dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Nâng cấp ứng dụng Hue-S trở thành nền tảng số trung tâm. Thứ ba, ưu tiên phát triển doanh nghiệp công nghệ bản địa và hệ sinh thái khởi nghiệp tại chỗ, với cơ chế "cùng đầu tư, cùng chia sẻ rủi ro". Thứ tư, triển khai thực chất mô hình hợp tác "Ba nhà" - Nhà nước, Nhà trường, Doanh nghiệp.

Tại buổi tọa đàm, Sở KH&CN công bố các giải pháp, ứng dụng số: Trợ lý ảo phục vụ chính quyền số, IoT giám sát, cảnh báo môi trường, trật tự đô thị, an toàn giao thông và ứng dụng "Bảo vệ người tiêu dùng trên Hue-S".

Trong khuôn khổ chương trình, Sở KH&CN giới thiệu và phát động Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo lần thứ 11 năm 2026 với chủ đề: "Phát huy giá trị di sản văn hóa trong nền kinh tế số"; đồng thời phối hợp với Thành đoàn Huế tổ chức ký kết hợp tác, tạo cơ sở để hai đơn vị phối hợp triển khai các chương trình, hoạt động KHCN, ĐMST và CĐS gắn với thực tiễn phát triển của thành phố.