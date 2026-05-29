Diễu hành xe hoa chào mừng Phật đản

HNN.VN - Hàng chục chiếc xe hoa diễu hành chào mừng Đại lễ Phật đản PL. 2570 - DL. 2026 qua các tuyến đường trung tâm TP. Huế tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng vô cùng sôi động.

Xe hoa diễu hành trên đường phố 

Nằm trong chương trình tuần lễ Đại lễ Phật đản PL. 2570 - DL. 2026, tối 29/5 (13/4 âm lịch) đã diễn ra lễ diễu hành xe hoa chào mừng Phật đản.

Sau nghi thức khai mạc tại trước di tích Phu Vân Lâu, đoàn xe nối đuôi nhau qua các tuyến phố: Trần Hưng Đạo, Huỳnh Thúc Kháng, Mai Thúc Loan, Đoàn Thị Điểm, Đặng Thái Thân, Lê Huân, Thạch Hãn, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Linh, Đinh Tiên Hoàng… sau đó qua đường Kim Long, cầu Nguyễn Hoàng, vào đường Bùi Thị Xuân và lên đường Đồng Khởi để tiến về lễ đài chính ở Tổ đình Từ Đàm. 

Đoàn xe hoa sẽ tiếp tục diễu hành vào tối 31/5 (15/4 âm lịch). Lộ trình xuất phát bắt đầu tại chùa Từ Đàm và di chuyển qua các tuyến đường chính ở khu vực bờ Nam sông Hương như Điện Biên Phủ, Phan Bội Châu, Nguyễn Huệ, Bà Triệu, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Sinh Cung, Lê Lợi, Hùng Vương, Đống Đa, Lý Thường Kiệt…

N. MINH
