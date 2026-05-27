Đa dạng các hoạt động tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi

Liên hoan nghệ thuật quần chúng với các thể loại dân ca tại ngày hội

Ngày hội là sự kiện quy mô lớn nhằm tôn vinh, bảo tồn và quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn thành phố.

Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp cùng UBND các xã, phường vùng cao tổ chức, thu hút sự tham gia của 11 địa phương, bao gồm các xã, phường: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Hưng Lộc, Bình Điền và Phong Điền. Lễ khai mạc chính thức diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 30/5 tại Quảng trường và Trung tâm văn hóa các dân tộc xã A Lưới 2.

Ngày hội với các hoạt động liên hoan nghệ thuật quần chúng bao gồm các thể loại dân ca, dân vũ, dân nhạc, độc tấu/hòa tấu nhạc cụ dân tộc, cồng chiêng và trình diễn trang phục truyền thống nhằm ca ngợi Đảng, Bác Hồ và sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Huế và địa phương.

Không gian trưng bày, trình diễn nghề thủ công truyền thống tại Quảng trường và Trung tâm Văn hóa các dân tộc xã A Lưới 2 là nơi trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, sản phẩm OCOP đặc trưng của đồng bào các dân tộc vùng cao, kết hợp trình diễn nghề thủ công truyền thống của địa phương... Mỗi địa phương cũng sẽ tham gia triển lãm từ 20 đến 40 bức ảnh ghi lại những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật của đồng bào miền núi địa phương mình.

Trong khuôn khổ ngày hội, còn có hội thi và lễ hội ẩm thực vùng cao sẽ diễn ra tại Chợ phiên vùng cao xã A Lưới 2; không gian tái hiện lễ hội truyền thống tại Nhà sàn truyền thống dân tộc Pa Cô thuộc Làng văn hóa các dân tộc xã A Lưới 3, nơi thực khách và du khách sẽ được chiêm ngưỡng không gian sân khấu hóa sinh động của Lễ hội Âr Pục - Đoàn kết cùng câu chuyện tình cổ tích độc đáo của đồng bào miền núi…

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi thành phố Huế lần thứ I năm 2026 không chỉ là sân chơi tinh thần ý nghĩa cho đồng bào các dân tộc, mà còn là đòn bẩy quan trọng để kích cầu du lịch, tôn vinh khối đại đoàn kết các dân tộc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại các vùng miền núi.