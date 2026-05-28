Tất bật sản xuất vụ hè thu

Nông dân phường Hóa Châu xuống giống vụ hè thu

Rút ngắn thời gian chuyển vụ

Thu hoạch xong lúa vụ đông xuân, những ngày qua, anh Ngô Thắng ở tổ dân phố (TDP) Kim Đôi, phường Hóa Châu khẩn trương tiến hành khâu làm đất, thường xuyên bám ruộng gia cố bờ bao, tích cực xuống giống sớm và chủ động ứng phó với thời tiết nắng nóng. “Diện tích tôi gieo sạ vụ hè thu này hơn 1,5ha, chủ yếu là giống Khang dân và HG244.

Đây là giống lúa ngắn ngày chất lượng cao, cho thu hoạch sớm. Trong tình hình thời tiết hiện nay, chúng tôi phải chủ động xuống giống sớm, đảm bảo nguồn nước và tuân thủ nghiêm ngặt các khâu kỹ thuật theo sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông và HTX để rút ngắn quá trình chuyển vụ”, anh Thắng chia sẻ.

Khuôn mặt sạm đem do nắng, anh Nguyễn Đình Đinh ở TPD Thành Trung, phường Hóa Châu cũng đang tất bật bắt nhịp cho vụ hè thu. Bất kể trời nắng gắt, nhiệt độ cao, anh vẫn khẩn trương ra đồng làm đất và xuống giống. Giống lúa anh sử dụng là TH5, gieo sạ trên toàn bộ diện tích 0,7ha của gia đình mình. “Chúng tôi chọn giống lúa ngắn ngày để kịp thu hoạch, tránh mưa lũ và thời tiết xấu có thể xảy ra” anh Đinh nói.

Ông Nguyễn Thành, Giám đốc HTX Nông nghiệp Kim Thành cho hay, toàn bộ diện tích lúa vụ đông xuân của HTX hơn 270ha, được bà con gieo sạ các loại giống như Khang dân, TH5 và HG244. HTX đã hướng dẫn bà con tiến hành các khâu kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh chân ruộng để lúa gieo sạ phát triển tốt. HTX cũng đã hợp đồng với cán bộ kỹ thuật của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để hướng dẫn bà con các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại lúa, ứng phó với thời tiết nắng nóng để đảm bảo chất lượng cho cây trồng.

Tại HTX Nông nghiệp Vân An, phường Hóa Châu, bà con cũng đã khẩn trương gieo sạ vụ hè thu với diện tích gần 278ha, gồm các giống lúa mới, chất lượng cao như Khang dân, HG244 và giống nếp địa phương. HTX huy động xã viên tu sửa kênh mương nhằm đảm bảo chủ động tưới tiêu cho lúa khi gặp thời tiết bất lợi. Giám đốc HTX Nông nghiệp Vân An Võ Phong cho biết, đến ngày 29/5, diện tích lúa vụ hè thu của HTX đã gieo sạ xong. Trong quá trình sản xuất, HTX luôn hỗ trợ, tạo điều kiện để bà con áp dụng các giải pháp cơ giới hóa trong gieo sạ lúa.

Cùng với các địa phương khác, bà con nông dân ở xã Quảng Điền sau khi gieo sạ các giống lúa ngắn ngày và cực ngắn ngày, liền thực hiện các giải pháp phòng ngừa những ảnh hưởng thời tiết nắng nóng tăng cường, nguy cơ gây hại cho mạ non. Theo Giám đốc HTX Nông nghiệp An Xuân Trần Quang Hùng, trước diễn biến thời tiết bất thường, có thể xảy ra hiện tượng El Nino và khả năng thiếu hụt nguồn nước trong thời điểm lúa sạ lên mạ non, HTX đã hướng dẫn cho bà con các biện pháp phòng ngừa; đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng hoạt động của các trạm bơm đạt hết công suất để đáp ứng nguồn nước cho toàn bộ diện tích canh tác 254,3ha của HTX.

Nâng cao năng suất, sản lượng

Vụ hè thu 2026, thành phố Huế gieo trồng khoảng 25.108ha lúa. Nhằm chủ động ứng phó kịp thời với diễn biến phức tạp của thời tiết, hạn chế ảnh hưởng của sinh vật gây hại đến sinh trưởng phát triển của cây lúa, đảm bảo thắng lợi sản xuất vụ mùa, ngành chức năng và các địa phương tăng cường sử dụng các loại máy làm đất để cày lật đất ngay sau khi thu hoạch lúa vụ đông xuân. Đối với diện tích bị nhiễm chua phèn hàng năm, nhất là các vùng thấp trũng, tù đọng nước đều được bón vôi trước khi làm đất để thau chua, rửa phèn nhằm hạn chế thiệt hại từ đầu vụ.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, đơn vị đã hướng dẫn lịch thời vụ gieo trồng và bố trí chủ yếu các nhóm giống lúa ngắn ngày và cực ngắn ngày, phấn đấu kết thúc thu hoạch trước ngày 30/8 nhằm tránh thiệt hại do mưa lũ. Cùng với đó, Chi cục cũng tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chuẩn bị tốt các phương án chống hạn; vận động bà con phát dọn, gia cố kênh mương nội đồng để tích nước, phòng, chống khi có hạn xảy ra và các diễn biến xấu của thời tiết.

Theo Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Anh, ngoài các giải pháp phòng, chống hạn mặn, vụ hè thu này, ngành nông nghiệp thành phố tiếp tục đánh giá kỹ hơn về khả năng thích nghi của các giống lúa mới trên các điều kiện canh tác khác nhau, đồng thời xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình tại các địa phương có điều kiện tương đồng. Đặc biệt, đưa một số giống lúa đã được công nhận chính thức, có tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm vào sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng và hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.