Đổi mới hoạt động Công đoàn gắn với học tập và làm theo lời Bác

Đồng chí Nguyễn Chí Tài trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác

Qua 5 năm triển khai, các cấp công đoàn thành phố đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ). Nhiều mô hình, hoạt động hướng về cơ sở được triển khai hiệu quả, tạo chuyển biến trong phương thức hoạt động công đoàn theo hướng gần đoàn viên, sát NLĐ hơn.

Việc học và làm theo Bác được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức đối thoại với NLĐ, triển khai các chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, “Điều ước đoàn viên”, “Mái ấm Công đoàn”, “Tết sum vầy”, hỗ trợ đoàn viên khó khăn, giám sát bữa ăn ca và cải thiện điều kiện làm việc tại doanh nghiệp (DN).

5 năm qua, Quỹ Trợ vốn công nhân lao động nghèo đã giải ngân 45 tỷ đồng cho 234 dự án vay vốn; 137 “Mái ấm Công đoàn” được xây dựng và sửa chữa với tổng kinh phí 3,5 tỷ đồng.

Song song với đó, việc triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW đã góp phần đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn phù hợp với tình hình mới. Các cấp công đoàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động; đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả chăm lo đoàn viên và xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại DN.

Giai đoạn 2021 - 2026, các cấp công đoàn thành phố đã chăm lo cho hơn 2,4 triệu lượt đoàn viên, NLĐ với tổng kinh phí trên 277 tỷ đồng; tổ chức hơn 1.300 hoạt động văn hóa, thể thao thu hút hàng chục nghìn lượt công nhân lao động tham gia. Công tác phát triển tổ chức công đoàn tiếp tục được chú trọng với hơn 16.000 đoàn viên mới được kết nạp, thành lập mới 86 công đoàn cơ sở.

Hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể tại DN được đẩy mạnh, có 254/296 DN có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể, đạt tỷ lệ hơn 85%; nhiều DN nâng giá trị bữa ăn ca, cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho NLĐ.

Nhiều cá, nhân tập thể được tuyên dương khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng NLĐ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn; gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn trách nhiệm, sâu sát cơ sở.

Dịp này, ban tổ chức đã khen thưởng 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.