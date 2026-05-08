Đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ”

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Buổi làm việc do các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố; Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Bộ máy hoạt động ổn định

Sau khi thành lập theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Đảng ủy các xã Phú Vang, Phú Hồ, Phú Vinh đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đạt nhiều kết quả tích cực. Các địa phương đã kịp thời ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể; hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở từng bước đi vào nền nếp, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản thông suốt.

Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát được triển khai nghiêm túc; hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo được quan tâm thực hiện.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, các địa phương chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế để duy trì tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Xã Phú Vang từng bước phát huy hiệu quả Khu công nghiệp Phú Đa, tập trung giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm, nhất là dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Xã Phú Vinh chú trọng phát triển kinh tế biển, đầm phá và du lịch gắn với hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai; xã Phú Hồ tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tại buổi làm việc, các địa phương kiến nghị thành phố quan tâm nâng cấp các tuyến giao thông trọng điểm như đường Thuận Hóa, cầu Phú Thứ, tỉnh lộ 10C, Quốc lộ 49B; hỗ trợ thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Phú Đa, bổ sung biên chế cho Trung tâm sự nghiệp công cấp xã và tăng nguồn lực đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo động lực phát triển

Đại diện Thường trực Đảng ủy các xã trao đổi ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các sở, ban, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp và định hướng tháo gỡ các kiến nghị của địa phương. Sở Tài chính cho biết, các dự án nâng cấp Tỉnh lộ 10C, cầu Phú Thứ và đường Thuận Hóa đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; riêng dự án cầu qua phá Tam Giang nối Phú Vang với Phú Vinh đã được bố trí 20 tỷ đồng để triển khai trong năm 2026. Đối với hệ thống cấp nước qua phá tại xã Phú Vinh, các ngành cho biết dự án đang được đề xuất hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương để sớm triển khai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin dự án kè chống sạt lở bờ biển Phương Diên và nâng cấp tuyến đê Đông Phá Đông đã được tham gia thẩm định chủ trương đầu tư; đồng thời tiếp tục nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng ven biển, đầm phá. Về quy hoạch, Sở Xây dựng đề nghị xã Phú Vinh khẩn trương hoàn thiện nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chung đô thị để làm cơ sở bố trí nguồn lực thực hiện.

Liên quan đến biên chế Trung tâm sự nghiệp công cấp xã, các ngành cho biết đang chờ hướng dẫn của Trung ương để tham mưu triển khai phù hợp. Ngành y tế cũng kiến nghị sớm có cơ chế quản lý, bàn giao các trung tâm y tế về cấp xã nhằm bảo đảm hoạt động ổn định. Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, hệ thống dịch vụ công trực tuyến và liên thông thủ tục hành chính đang được Trung ương nâng cấp theo hướng đồng bộ toàn quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, các địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, đầm phá, du lịch và công nghiệp; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xử lý dứt điểm hồ sơ đất đai tồn đọng. Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành chủ động phối hợp, trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho địa phương; ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện phục vụ sản xuất và đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Phú Đa, Cụm công nghiệp Phú Diên.

Thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ”

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời yêu cầu các xã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành trong giai đoạn mới.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của cấp ủy phải thể hiện rõ nét, quyết liệt và sâu sát hơn; người đứng đầu phải thực sự “xắn tay áo” xuống cơ sở, trực tiếp nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Mọi nhiệm vụ phải được phân công theo tinh thần “6 rõ”, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ thẩm quyền và rõ kết quả; tránh tình trạng giao việc chung chung, thiếu kiểm tra, giám sát.

Đối với công tác xây dựng Đảng và cán bộ, Bí thư Thành ủy yêu cầu việc đánh giá cán bộ phải khách quan, thực chất, không nể nang, né tránh; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo. Các chỉ tiêu trọng tâm như thu ngân sách, thu hút đầu tư, giải ngân đầu tư công, giảm nghèo phải có chuyển biến rõ rệt.

Về phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy đề nghị các địa phương rà soát lại tiềm năng kinh tế biển, đầm phá để xác định hướng phát triển phù hợp; tập trung hình thành các dự án trọng điểm tạo động lực tăng trưởng. Thành phố sẽ xây dựng quy định quản lý mặt nước trên đầm phá nhằm khai thác hiệu quả các khu vực nuôi trồng, dịch vụ, du lịch và thu hút nhà đầu tư. Đồng thời, yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị các khu tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu dứt điểm việc giải quyết hồ sơ đất đai tồn đọng trong năm 2026; khuyến khích các địa phương chủ động làm thêm ngoài giờ, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật để phục vụ người dân. Các sở, ngành liên quan cần chủ động tham mưu công tác đào tạo, bố trí cán bộ, chăm sóc sức khỏe người dân và tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức cộng đồng trong Nhân dân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tin tưởng với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển, các địa phương sẽ tạo được chuyển biến rõ nét, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố trong thời gian tới.