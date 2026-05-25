Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của đất nước

Hội nghị tại điểm cầu Thành ủy

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Tại điểm cầu Thành ủy Huế có đồng chí Hoàng Khánh Hùng, UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên đề quan trọng gắn với tình hình thời sự, chính sách và các nhiệm vụ trọng tâm hiện nay. Trong đó có chuyên đề “Những nội dung cốt lõi của Luật Thủ đô năm 2026”; chuyên đề “Về Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam và tình hình công nhân lao động, hoạt động công đoàn trong bối cảnh tình hình mới”; chuyên đề “Những điểm mới, quan trọng và một số lưu ý về Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026”.

Thông qua các chuyên đề, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận trên địa bàn thành phố được cập nhật thêm nhiều thông tin thời sự, chính sách mới và những vấn đề phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền tại cơ sở. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Thành ủy

Phát biểu định hướng tuyên truyền tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị ban tuyên giáo và dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cùng đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung đã được thông tin; triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền miệng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Trong đó, cần tập trung tuyên truyền việc chuẩn bị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; làm rõ những kết quả đạt được, những chuyển biến trong công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Qua đó tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo tiền đề cho việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết chiến lược của Trung ương; đẩy mạnh tuyên truyền Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, góp phần đổi mới công tác tuyên truyền miệng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và tích cực đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Thời gian tới, công tác tuyên truyền tập trung vào một số nội dung lớn như kết quả các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng và Nhà nước; nhấn mạnh các chuyến thăm, làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại một số quốc gia và việc Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Qua đó tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam và vị thế ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế.

Cùng với đó, cần tăng cường tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Chính phủ trong tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển hạ tầng đồng bộ; công tác sắp xếp thôn, tổ dân phố tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.