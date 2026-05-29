Hai cây cọ già và ước mơ xanh

Họa sĩ Mai Châu và người xem triển lãm

“Ước mơ xanh”

Tôi biết tranh Mai Châu từ một cuộc triển lãm tại số 3 Hoàng Hoa Thám - Huế cách đây khá lâu, với hai bức tranh sơn dầu được vẽ với bút pháp nhẹ nhàng: “Tiết sương giáng và Dạo chơi trên xe mini”. Rồi những ngày Festival Nghề truyền thống Huế năm 2013, đắm mình trong các hoạt động và không gian nghệ thuật, tôi không thể bỏ qua cuộc triển lãm tranh sơn dầu của họa sĩ Mai Châu, diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán - Huế, với tên gọi thật giản dị “Ước mơ xanh”.

Với 24 bức tranh sơn dầu và màu tổng hợp được tuyển chọn trong gia tài và sự nghiệp hội họa của mình, tranh của họa sĩ Mai Châu đã hòa vào màu xanh của cuộc sống.

"Chừng nào còn cầm cọ thì lòng mình vẫn còn dạt dào ước mơ. Những ước mơ đó được thể hiện lên mặt tranh bằng những gam màu xanh hy vọng, nên cuộc triển lãm của một cây cọ già lại được mang tên hết sức trẻ: Ước mơ xanh", họa sĩ Mai Châu khi ấy chia sẻ.

Những tác phẩm của ông được vẽ ra từ trong tâm tưởng, minh chứng cho một quá trình trải nghiệm "văn, tư, tu'' của người họa sĩ - người Phật tử, là những câu chuyện về đạo, về đời.

Họa sĩ Mai Châu đến với hội họa bằng sự đam mê sắc màu, tìm tòi và tự học vẽ. Những bức tranh đầu tiên của ông ra đời và lần lượt được giới mộ điệu đón nhận một cách trân trọng. Những mảng màu trong tranh Mai Châu nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, kết nối quá khứ với hiện tại, xưa và nay, niềm vui và nỗi buồn...

Gần đây, tôi bắt gặp tranh của ông trên các ấn phẩm Liễu Quán như: Tác phẩm Núi Thúy Vân - Chùa Thánh Duyên, rồi Tháp sương, Linh Mụ trong nắng..., với nét cọ tài hoa lung linh và thanh thoát, thấm đẫm chất thiền.

Họa sĩ Mai Châu tên thật là Mai Quang Châu (sinh năm 1935), tại Kim Long, Huế. Ông tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế, rồi làm giáo viên Trường Trung học Trần Quý Cáp (Hội An), sau đó là giáo viên Trường Nữ sinh Đồng Khánh (nay là Trường THPT Hai Bà Trưng). Tự học hội họa từ năm 1970 và bắt đầu vẽ tranh từ năm 1980, đến nay tranh ông đã được nhiều nhà sưu tập trong và nước ngoài sưu tầm.

Sen thiền và lòng từ bi ở lại

Họa sĩ Thân Văn Huy (sinh năm 1948) dù đã rời cõi tạm (từ năm 2024), nhưng những tác phẩm sơn dầu của ông vẫn đọng lại nhiều tình cảm, ấn tượng cho công chúng yêu nghệ thuật hội họa mỗi khi mùa Phật đản về. Trong không gian ấm cúng tại ngôi nhà rường cổ kính nằm ven sông Hương, thuộc làng Thanh Tiên, phường Dương Nỗ, hàng chục tác phẩm tranh sơn dầu được trưng bày ngay ngắn, đẹp mắt, trong đó có 7 bức tranh về chủ đề hoa sen, sen và thiếu nữ...

Đặc biệt, hoa sen trong tranh của họa sĩ Thân Văn Huy lấy ý tưởng từ những hoa sen ngũ sắc trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó là hoa sen xanh, biểu trưng cho sự thanh tịnh của trí tu, và hoa sen hồng biểu trưng cho sự trong trắng của tấm lòng, của tình thương. “Sen giấy từ bàn tay của nghệ sĩ Thân Văn Huy là những đóa sen của tâm thức và giác quan thẩm mỹ, lung linh giữa thật và mộng mơ, tưởng tượng” - TS. Thái Kim Lan cảm nhận khi xem tranh và hoa sen giấy của họa sĩ Thân Văn Huy.

Hình ảnh hoa sen đã đi vào tâm thức của họa sĩ Thân Văn Huy từ những ngày còn tuổi bé thơ theo chân mẹ, chân bà lên chùa lễ Phật ở chốn làng quê. “Nhiều người đã ca ngợi họa sĩ Thân Văn Huy với rất nhiều mỹ từ. Với tôi, Thân Văn Huy là một họa sĩ hiền từ và biết kham nhẫn, say mê với nghệ thuật, rất có ý thức với văn hóa dân gian truyền thống” - Hòa thượng Thích Hải Ấn đã từng nhận xét như vậy.