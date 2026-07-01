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ClockThứ Năm, 02/07/2026 14:52

Ứng phó với áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão

HNN.VN - Ngày 2/7, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế) cho biết, nhiều đơn vị triển khai phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão.

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Tàu thuyền trên biển chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp 

Sở Nông nghiệp và Môi trường - cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố về công tác phòng, chống thiên tai đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các địa phương chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin, cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Đài Thông tin Duyên hải Huế cùng các địa phương ven biển, đầm phá tăng cường theo dõi diễn biến gió mạnh trên biển; thông báo, hướng dẫn các chủ tàu, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp. TP. Huế hiện có 1.141 phương tiện với 8.109 lao động khai thác thủy sản. Đến sáng ngày 2/7, còn 69 phương tiện với 413 lao động đang hoạt động trên vùng biển thành phố.

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cũng được rà soát, triển khai các phương án bảo vệ. Đến nay, toàn thành phố đã hoàn thành gieo sạ hơn 25.000 ha lúa vụ hè thu 2026, lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng và sinh trưởng tốt. Chi cục Thủy sản hướng dẫn người dân gia cố ao nuôi, lồng bè, khu neo đậu tàu thuyền, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn kỹ thuật đối với phương tiện hoạt động thủy sản.

Để bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố duy trì vận hành tổng đài 112; Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Trung tâm IOC khai thác hiệu quả các nền tảng Hue-S, tổng đài 19001075 và hệ thống truyền thanh thông minh để cập nhật, truyền tải kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo và chỉ đạo ứng phó.

Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng và chính quyền 40 xã, phường cũng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố bố trí gần 2.920 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều tàu, xuồng, nhà bạt, áo phao và các trang thiết bị chuyên dụng sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Công an thành phố duy trì hơn 3.500 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng nghìn lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ, sơ tán dân và khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, từ ngày 3 đến 4/7, do ảnh hưởng của rìa phía nam dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, TP. Huế có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào chiều tối và đêm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh.

Tin, ảnh: PHONG ANH
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