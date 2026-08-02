Phòng ngừa, xử lý sai phạm từ sớm, từ xa

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Đặng Ngọc Trân, UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Hồng Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Nội chính Trung ương; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Từ đầu năm đến nay, công tác nội chính Đảng trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ. Ban Nội chính Thành ủy đã tham mưu, phối hợp quán triệt các chủ trương, nghị quyết, văn bản quan trọng của Trung ương về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cho 385 cán bộ, đảng viên là cán bộ chủ chốt các cơ quan nội chính, lãnh đạo xã, phường. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 28 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được tăng cường, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm. Thanh tra thành phố đã thực hiện 30 cuộc thanh tra, ban hành 13 kết luận, qua đó phát hiện nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, đất đai; đồng thời phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo quy định.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được chú trọng. Toàn thành phố đã tiếp nhận 3.571 đơn, thư; bí thư cấp ủy xã, phường thực hiện 511 cuộc tiếp dân, tiếp nhận 1.211 lượt công dân. Qua đó góp phần giữ vững ổn định tình hình ngay từ cơ sở.

Đồng chí Đoàn Hồng Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Ngọc đánh giá cao những kết quả thành phố đạt được, nhất là giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường giám sát ngay từ đầu và chủ động phát hiện, xử lý một số vụ việc lãng phí. Đồng chí đề nghị thành phố tiếp tục rà soát, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết mới của Trung ương; chủ động tham mưu xử lý các vấn đề phức tạp nổi lên; tăng cường kiểm tra, giám sát từ sớm, từ xa; đẩy nhanh xử lý các vụ án tham nhũng, lãng phí, các công trình, dự án kéo dài; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu nội chính.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Trân đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục rà soát, cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phù hợp với tình hình thực tế. Các bí thư đảng ủy xã, phường thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra để nhận diện, cảnh báo, xử lý vi phạm từ sớm, từ xa, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý tài chính công.

Đồng chí nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, song cũng là lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, do đó cần tăng cường thẩm định hồ sơ, nhận diện nguy cơ từ sớm và huy động cả hệ thống chính trị tham gia vận động, tạo đồng thuận trong Nhân dân. Cùng với đó, tập trung bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng, không ảnh hưởng quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Qua đó, công tác nội chính tiếp tục được đặt trong yêu cầu phòng ngừa từ sớm, từ xa, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền với hiệu quả xử lý công việc và giữ vững kỷ luật, kỷ cương ở cơ sở. Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, đồng chí Đặng Ngọc Trân yêu cầu các địa phương rà soát những chỉ tiêu còn yếu, những việc còn chậm, tồn đọng để tập trung tháo gỡ, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; vừa góp phần bảo đảm tăng trưởng kinh tế, vừa giữ vững an ninh, trật tự và ổn định đời sống Nhân dân.