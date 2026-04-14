Cẩn thận với dông, lốc sét trong thời kỳ chuyển mùa

Mưa lớn gây ngập lụt trên địa bàn TP. Huế cuối năm 2025

Phòng tránh rủi ro

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) TP. Huế, từ tháng 4 đến tháng 6/2026, không khí lạnh vẫn có thể ảnh hưởng đến địa phương, nhưng gần như không gây ra các đợt rét. Tuy nhiên, đây lại là thời kỳ chuyển mùa sang nắng nóng, nên tần suất xuất hiện dông sét, mưa đá, gió giật mạnh đi kèm với những cơn dông nguy hiểm có xu hướng gia tăng, xấp xỉ hoặc cao hơn trung bình nhiều năm.

Những hình thái thời tiết này thường diễn ra nhanh, phạm vi hẹp, nhưng cường độ mạnh, dễ gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đây là những nguy cơ thường xuất hiện trong giai đoạn giao mùa, khó dự báo chính xác về thời gian và địa điểm, nhưng lại có thể gây ra thiệt hại đáng kể nếu không có phương án ứng phó kịp thời.

Nhìn lại năm 2025, thống kê của Đài KTTV TP. Huế, từ tháng 3 đến tháng 11 trên địa bàn thành phố đều xảy ra các trận dông, lốc sét. Không chỉ khu vực đồng bằng, mà các vùng miền núi Nam Đông, A Lưới cũng chịu ảnh hưởng. Đáng chú ý, từ tháng 8 đến tháng 11, số ngày dông sét, gió giật mạnh xảy ra nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Riêng tháng 9 toàn thành phố ghi nhận từ 16 đến 22 ngày dông sét, tập trung tại khu vực trung tâm thành phố, Nam Đông và A Lưới.

Những con số này cho thấy, mức độ gia tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng là cơ sở để các cơ quan chức năng chủ động hơn trong công tác phòng, tránh giảm thiểu rủi ro do dông, lốc sét, gió giật mạnh gây ra.

Bước vào những ngày đầu tháng 4/2026, ngành chức năng liên tục phát đi những thông tin cảnh báo về nắng nóng cục bộ. Đi kèm với các bản tin nắng nóng là nguy cơ xuất hiện dông, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các cơ quan chuyên môn khuyến cáo, sự kết hợp giữa nền nhiệt cao và độ ẩm lớn là điều kiện thuận lợi để hình thành các cơn dông mạnh, gây mưa lớn trong thời gian ngắn, dễ dẫn đến ngập úng cục bộ tại khu vực đô thị và vùng thấp trũng.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài KTTV TP. Huế cho biết, hiện nay đang trong giai đoạn chuyển mùa, nên các hiện tượng nắng nóng, dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ có xu hướng gia tăng. Đặc biệt, nguy cơ xảy ra lũ quét ven các sông, suối nhỏ cũng cần được lưu ý, nhất là tại khu vực miền núi và vùng trung du.

Không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất, những hiện tượng thời tiết cực đoan còn tiềm ẩn rủi ro đối với sinh hoạt hằng ngày. Trong thời gian nắng nóng, nhu cầu vui chơi, tắm mát của người dân, nhất là trẻ em, tăng cao. Điều này dễ dẫn đến nguy cơ mất an toàn khi gặp dông, lốc bất ngờ, sét đánh hoặc nước dâng nhanh tại các sông, suối nhỏ. Vì vậy, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, hạn chế hoạt động ngoài trời khi có cảnh báo dông sét.

Ứng phó từ sớm, từ xa

Trước những diễn biến khó lường của thời tiết, Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự (CHPTDS) TP. Huế yêu cầu Đài KTTV TP. Huế thực hiện nghiêm quy chế dự báo, cảnh báo; kịp thời cập nhật bản tin về dông, lốc, sét và nguy cơ lũ quét để các cơ quan chức năng và người dân trên địa bàn thành phố chủ động phòng tránh. Việc truyền tải thông tin nhanh chóng, chính xác được xem là yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu thiệt hại do thiên tai trong thời điểm thời tiết giao mùa như hiện nay.

Để chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan, từ nay đến cuối năm 2026, Ban CHPTDS TP. Huế cũng đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, các đơn vị, ban, ngành, 40 xã, phường và người dân trên địa bàn thành phố xây dựng các kịch bản, kế hoạch ứng phó thiên tai từ sớm, từ xa theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, huy động nguồn lực, nâng cấp cơ sở hạ tầng, chú trọng hệ thống thoát nước đô thị, hồ chứa và công trình phòng, chống sạt lở đất đá để giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hai do thời tiết gây ra.

Một trong những giải pháp quan trọng được ngành chức năng chú trọng kịp thời thông tin, tuyên truyền những diễn biến của thời tiết trên các nền tảng mạng xã hội, các kênh thông tin chính thống... để nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc ứng phó với thiên tai. Khi người dân nắm rõ nguy cơ và cách phòng tránh hiệu quả sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại.

Dù thời điểm chuyển mùa từ tháng 4 đến tháng 6 tuy không phải cao điểm bão lũ, nhưng lại tiềm ẩn nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan khó lường. Vì vậy, sự chủ động của các cấp, ngành và ý thức phòng tránh của người dân đóng vai trò then chốt. Khi công tác dự báo, cảnh báo được thực hiện kịp thời, phương án ứng phó được chuẩn bị đầy đủ, TP. Huế sẽ giảm thiểu rủi ro do thời tiết, thiên tai gây ra”, ông Nguyễn Đình Đức, Phó Trưởng ban CHPTDS TP. Huế, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định.