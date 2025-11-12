Chủ động ứng phó sớm với diễn biến mưa lớn

Từ đêm 15/11 đến ngày 19/11 tại TP. Huế có mưa to, mưa rất to trên diện rộng

Để chủ động ứng phó gió mạnh trên biển, bảo đảm an toàn tàu thuyền và các hoạt động trên biển, ven biển; mưa lớn, ngập lụt, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố đề nghị theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển.

Thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; tuyệt đối không cho các tàu thuyền ra khơi khi có gió mạnh, sóng lớn.

Các địa phương có phương án bảo vệ, chống rét, chuẩn bị thức ăn cho các đàn gia súc, gia cầm đề phòng các đợt rét kéo dài, nhất là các xã khu vực miền núi.

Theo tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, hiện nay (14/11), bộ phận không khí lạnh (KKL) tăng cường mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Đây là đợt KKL mạnh nhất kể từ đầu năm 2025 đến nay.

Dự báo, khoảng đêm 17/11 đến sáng ngày 18/11, bộ phận KKL này sẽ ảnh hưởng đến TP. Huế, vùng biển và vùng biển ngoài khơi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao 2,5-4m; trên đất liền nhiệt độ giảm sâu, trời chuyển rét về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng khoảng 17-19 độ C; các xã A Lưới 1 đến A Lưới 5 nhiệt độ khoảng 15-17 độ C.

Do ảnh hưởng của KKL tăng cường kết hợp với đới gió đông hoạt động mạnh, nên từ đêm 15/11 đến ngày 19/11 tại TP. Huế có mưa to, mưa rất to trên diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt ở vùng đồng bằng phổ biến 200-450mm, có nơi trên 600mm; vùng núi 300-600mm, có nơi trên 800mm. Mưa với cường suất mạnh nhất tập trung trong ngày 17-18/11. Từ sau ngày 19/11, TP. Huế vẫn còn có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.