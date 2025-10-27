Công điện khẩn chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất và bão KALMAEGI

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trung tâm TP. Huế bị ngập sâu

Dự báo từ ngày 3/11 đến ngày 6/11 tại TP. Huế tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi và trung du phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm. Ngoài ra, theo tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 3/11, vị trí tâm bão KALMAEGI ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 129,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (89-102km/giờ), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ nhanh khoảng 25km/h.

Theo nhận định ban đầu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 5/11, bão số 13 sẽ đi vào Biển Đông; đến khoảng ngày 7/11, bão có khả năng di chuyển vào đất liền nước ta. Dự báo bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn tại khu vực Trung Trung bộ và Nam Trung bộ trong thời gian từ đêm ngày 6/11 đến ngày 9/11/2025.

Để chủ động, sẵn sàng ứng phó với với tổ hợp các loại hình thiên tai mưa đặc biệt lớn, lũ, ngập lụt diện rộng, sạt lở, trượt lở đất và bão từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ, Chủ tịch UBND TP. Huế yêu cầu: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc đồng bộ, hiệu quả các biện pháp ứng phó, khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống Nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh tại khu vực Trung bộ.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, làm ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường chủ động tổ chức theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến tình hình mưa, lũ, sạt lở đất, gió mạnh trên biển; kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, trong phạm vi nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Tổ chức kiểm tra, rà soát và rút toàn bộ lực lượng, phương tiện ra khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện. UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó với mưa bão kéo dài; chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, vật dụng thiết yếu và sạc dự phòng; chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng cho gia đình.

Chú ý truyền thông, vận động người dân vùng thấp trũng, những nơi có nhiều sinh viên, cư dân mới, thiếu thông tin và kỹ năng phòng chống lũ; phòng tránh tai nạn thương tích trước, trong, sau lũ, bão (do chằng chống nhà cửa, chặt cây...) tai nạn đuối nước (đi đánh cá, vớt củi, đi qua ngầm tràn khi nước chảy xiết...).

Tuyệt đối không cho các phương tiện cá nhân di chuyển trên sông, hồ, kênh... không đảm bảo an toàn, không có đủ các trang thiết bị an toàn (áo phao, phao tròn, vật liệu nổi). Khẩn trương rà soát, cập nhật phương án ứng phó từng loại, phân vùng rủi ro thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, trong đó chú ý tình huống tổ hợp, đa thiên tai; ưu tiên bảo đảm an toàn cho nhóm dễ bị tổn thương (phụ nữ mang thai, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật).

Chỉ đạo các lực lượng cảnh giới tại các tuyến đường giao thông đã và đang có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở; cảnh giới, hướng dẫn, phân luồng phương tiện giao thông tại các ngầm, tràn khi xảy ra lũ lụt; quản lý chặt chẽ các ghe, thuyền bãi ngang ven biển, đầm phá và trên các sông; nghiêm cấm người dân đi vào rừng khi có mưa lũ.

Căn cứ cấp độ rủi ro và diễn biến thiên tai tại địa phương, theo phân cấp, thẩm quyền quyết định sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm. Cứu chữa miễn phí cho người bị thương; thăm hỏi, động viên các gia đình thiệt hại do mưa bão; rà soát, tổng hợp số hộ dân cần hỗ trợ gạo cứu đói, để xử lý xuất cấp hỗ trợ kịp thời; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà ở, tuyệt đối không để người dân bị đói, bị rét, không có nơi ở. Tổ chức cập nhật thường xuyên tình hình, công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, báo cáo kết quả thực hiện trước 14 giờ hằng ngày về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố để tham mưu tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi, tổ chức kêu gọi tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển vào nơi neo đậu an toàn; hạ thấp độ cao container, cần cẩu tại các cầu, bến cảng để bảo đảm an toàn khi có gió mạnh, sóng lớn; rà soát tình hình hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão trong thời gian vừa qua; khẩn trương tham mưu UBND thành phố kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống thiên tai cho mùa mưa lũ còn lại năm 2025.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các công trình hồ chứa thủy điện, hệ thống điện lực trên địa bàn; chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn rà soát phương án ứng phó, chủ động tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, mưa lũ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn. Đôn đốc các địa phương triển khai công tác bảo đảm an toàn các công trình hồ, đập thủy lợi, đặc biệt là các hồ, đập xung yếu, không để xảy ra sự cố bất ngờ; kiểm tra, rà soát phương án bảo đảm an toàn ao nuôi thủy sản, lồng bè và các cơ sở chăn nuôi.

Lực lượng chức năng lập rào chắn cảnh báo nguy hiểm trên những tuyến đường ngập lụt

Đẩy mạnh thời lượng, tần suất bản tin cảnh báo thiên tai, kịp thời thông tin đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh; triển khai phương án bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức kiểm tra, gia cố cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra; bố trí lịch học phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, sinh viên và giáo viên khi có thiên tai xảy ra.

Tổ chức dự trữ đầy đủ thuốc chữa bệnh, hóa chất xử lý môi trường, trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ cấp cứu; hướng dẫn các địa phương đảm bảo phòng, chống dịch bệnh phát sinh và an toàn thiên tai cho các địa điểm sơ tán dân; bảo đảm an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng khi có tình huống thiên tai; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến, trục giao thông huyết mạch; xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an toàn cho hành khách tại các nhà ga, bến cảng và sân bay; chủ động phòng tránh va trôi, bảo đảm an toàn cho các công trình giao thông, cầu, đường trọng điểm.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách; các nhà thầu đang thi công công trình xây dựng, thủy lợi, giao thông kiểm tra công tác đảm bảo an toàn máy móc, thiết bị, vật tư, phương tiện, đề phòng gió mạnh, sóng lớn bảo vệ an toàn tuyệt đối cho công nhân, cán bộ nhân viên, người lao động.

Chỉ đạo công tác an toàn lưới điện trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền cho Nhân dân phòng tránh các tai nạn thương tích về điện có thể xảy ra; thực hiện nghiêm quy chế cảnh báo, dự báo, cập nhật bản tin, thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động ứng phó với bão, mưa lớn, sạt lở đất; bảo đảm an toàn hồ đập trong mọi tình huống, thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn cho hạ du.