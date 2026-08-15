Không còn “vùng an toàn” cho sự trì trệ

Lãnh đạo xã Chân Mây - Lăng Cô kiểm tra các dự án trên địa bàn xã.

Những hạn chế do chủ quan

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy ở nhiều xã, phường trên địa bàn Huế cơ bản ổn định, việc phân cấp, phân quyền rõ hơn, nhiều thủ tục hành chính được giải quyết ngay tại cơ sở. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn về nhân lực, hạ tầng công nghệ hay áp lực công việc ngày càng lớn, vẫn còn những hạn chế mang tính chủ quan cần sớm khắc phục.

Ở một số nơi, đội ngũ cán bộ, công chức còn chậm thích ứng với yêu cầu mới; tư duy làm việc chưa theo kịp yêu cầu phân cấp, phân quyền; còn tâm lý e dè, sợ sai, ngại va chạm dẫn đến chậm tham mưu, chậm xử lý công việc hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Những biểu hiện ấy ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của bộ máy và sự hài lòng của người dân.

Từ thực tiễn điều hành ở cơ sở, đồng chí Đinh Ngọc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho rằng, điều khó nhất hiện nay không còn là tổ chức bộ máy mà là tháo gỡ tâm lý sợ sai của một bộ phận cán bộ. Với những hồ sơ phức tạp, không ít người chọn giải pháp trả lại hoặc kéo dài thời gian xử lý để tránh rủi ro. “Nếu cứ vì sợ sai mà để hồ sơ tồn đọng thì chính người dân là người chịu thiệt, mức độ hài lòng cũng sẽ giảm”, ông thẳng thắn nhìn nhận.

Theo đồng chí Hùng, người đứng đầu không chỉ phân công công việc mà còn phải tạo động lực hành động cho tập thể. Nếu luôn lo lắng, e ngại thì tâm lý ấy sẽ lan sang cấp dưới, tạo nên sự trì trệ, né tránh. Ngược lại, khi người đứng đầu dám chịu trách nhiệm, khuyến khích cán bộ chủ động xử lý những việc thuộc thẩm quyền thì bộ máy sẽ vận hành hiệu quả hơn.

Thực tiễn tại phường Thuận An cũng phản ánh rõ yêu cầu phải nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ. Nhiều kiến nghị của cử tri về tình trạng ngập úng đường Đoàn Trực, vướng mắc giải phóng mặt bằng để đấu nối đường Hồng Bàng ra quốc lộ; thiếu phòng học, thiếu giáo viên và hạ tầng phục vụ chuyển đổi số đã được phản ánh qua nhiều kỳ tiếp xúc cử tri, nhiều kỳ họp HĐND nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Thầy Tôn Thất Ái Đạm, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Tân cho biết, tình trạng ngập nước tại trường mỗi mùa mưa lũ đã được kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa có chuyển biến.

Điều người dân mong đợi không chỉ là một câu trả lời tại các kỳ tiếp xúc cử tri mà là mỗi kiến nghị đều có người theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm đến cùng. Chính từ những đòi hỏi của thực tiễn, Quy định 207 gửi đi thông điệp rõ ràng: Không còn “vùng an toàn” cho sự trì trệ, né tránh hay làm việc cầm chừng; mỗi cán bộ phải chủ động hành động, dám chịu trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ bằng kết quả cụ thể.

Thiếu sự quyết liệt

Nếu trước đây các quy định về những điều đảng viên không được làm chủ yếu hướng tới ngăn ngừa vi phạm, thì Quy định 207 tiến thêm một bước khi đặt trọng tâm vào trách nhiệm thực thi công vụ. Không chỉ không được làm sai, mỗi cán bộ, đảng viên còn phải chủ động hành động, không được chậm trễ, né tránh trách nhiệm.

Yêu cầu đó xuất phát từ thực tiễn sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Khi nhiều nhiệm vụ được phân cấp mạnh hơn cho cấp xã, phường, trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức cũng lớn hơn. Nếu vẫn giữ tư duy “làm hết phần mình”, thiếu sự phối hợp và theo đuổi công việc đến cùng thì bộ máy khó vận hành thông suốt.

Thực tế cho thấy, nhiều công việc chậm không hẳn vì thiếu cơ chế mà vì thiếu sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Một hồ sơ kéo dài có thể làm lỡ cơ hội của người dân, doanh nghiệp; một kiến nghị của cử tri lặp lại qua nhiều kỳ họp HĐND cũng phản ánh trách nhiệm theo dõi, đôn đốc chưa đến nơi đến chốn. Vì vậy, Quy định 207 nhấn mạnh yêu cầu khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, phải lấy kết quả phục vụ Nhân dân làm thước đo.

Quan điểm ấy được xã Chân Mây - Lăng Cô quán triệt ngay trong điều hành. Theo đồng chí Đinh Ngọc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cán bộ phải giải quyết công việc nhanh, hiệu quả để phục vụ người dân và doanh nghiệp nhưng trước hết phải làm đúng, có chuyên môn và không ngừng tự học, tự rèn. Địa phương kiên quyết không để “ngâm” hồ sơ hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Đó cũng là tinh thần Quy định 207 hướng tới: Đo năng lực và trách nhiệm của cán bộ bằng kết quả công việc.

Theo đồng chí Trần Viết Quốc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Quy định 207 bổ sung nhiều yêu cầu mới gắn với chuyển đổi số như bảo vệ dữ liệu, sử dụng nền tảng số, kiểm soát xung đột lợi ích, minh bạch tài sản và trách nhiệm giải trình, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, bản lĩnh và liêm chính.

Điều người dân kỳ vọng ở Quy định 207 không phải là có thêm bao nhiêu trường hợp bị xử lý kỷ luật, mà là sự chuyển biến trong từng việc làm cụ thể: Hồ sơ được giải quyết đúng hẹn, kiến nghị được theo dõi đến cùng, tài sản công được sử dụng hiệu quả và mỗi nhiệm vụ đều có người chịu trách nhiệm rõ ràng.