An toàn thi công trong mùa mưa bão

Công trình đường giao thông liên xã từ Lâm Đớt đi Đông Sơn (xã A Lưới 4, TP. Huế) thi công qua khu vực địa hình phức tạp

Sẵn sàng vật tư, thiết bị

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố, từ ngày 25 đến 27/10, trên địa bàn có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 150-400mm, có nơi trên 600mm. Mưa liên tiếp từ cuối tháng 10 đến nay làm đất bão hòa nước, với điều kiện tác động địa chất nơi vùng triển khai thi công cộng với sóng lớn triều cường, các công trình thi công vùng biển, miền núi luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở gây hư hại. Công tác chuẩn bị vật tư, gia cố kho bãi cùng các phương án ứng phó thiên tai luôn được chủ đầu tư chú trọng triển khai.

Thi công ở khu vực miền núi có triền dốc cao, sông suối chia cắt, địa hình phức tạp, công trình đường giao thông liên xã từ Lâm Đớt đi Đông Sơn (xã A Lưới 4, TP. Huế) được chủ đầu tư, đơn vị thi công chuẩn bị thiết bị, vật tư và phương án phòng chống thiên tai ngay khi đầu mùa mưa bão. Công trình gồm hai hạng mục chính gồm đường giao thông dài 2km, cầu rộng 6,5m với tổng mức đầu tư 23 tỷ đồng do Công ty cổ phần Thành Đạt trúng thầu thi công, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2 làm chủ đầu tư.

Anh Lê Hoàng Khánh, cán bộ kỹ thuật công trình (Công ty cổ phần Thành Đạt) cho biết, việc thi công công trình ở vùng miền núi, nơi có lượng mưa lớn với một số hạng mục như đắp đất đường, xây cầu băng qua sông, suối luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt làm hư hỏng vật tư và ảnh hưởng chất lượng công trình. Từ khi bước vào mùa mưa lũ, đơn vị thi công đã tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các hạng mục cơ bản dưới nước và xử lý các đoạn khóa kỹ thuật, làm đến đâu dứt điểm đến đó nhằm tránh hư hại công trình khi đang thi công. Bố trí địa điểm thuận lợi, an toàn để tập kết xe máy thi công, chuẩn bị đầy đủ các loại vật liệu cần thiết để sẵn sàng ứng phó sự cố có thể xảy ra khi có bão, mưa lũ.

Là nhà thầu chuyên thi công các công trình đê, kè nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Thừa Thiên Huế đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm ứng phó thiên tai khi thi công các công trình trên biển. Những ngày qua, nhà thầu thi công đã tích cực chuẩn bị các vật tư, thiết bị máy móc nhằm ứng phó mưa, sóng biển lớn do hoàn lưu bão và không khí lạnh gây ra tại dự án Kè chống sạt lở bờ biển đoạn gốc đê chắn cát giảm sóng phía bắc cửa Tư Hiền (xã Vinh Lộc, TP. Huế).

Các công trình xây dựng vùng miền núi chủ động ứng phó thiên tai

Để chủ động ứng phó mưa lớn, sóng biển, triều cường, đơn vị triển khai giằng chống kho bãi, lán trại, bố trí bãi tập kết vật tư và xe máy ở vị trí an toàn tại bãi công trình. Tổ chức di dời hệ thống thiết bị lên những vị trí phù hợp (mặt bằng bãi đúc công trình) để tránh ngập nước các thiết bị do tác động ảnh hưởng của mưa bão. Trường hợp vị trí tiếp giáp khóa đầu và khóa cuối đoạn kè do tác động của sóng có thể gây xói lở thì huy động lực lượng tại chỗ, sử dụng xe máy tại công trình để vận chuyển vật liệu dự trữ triển khai gia cố, xử lý kịp thời nhằm đảm bảo ổn định công trình.

Không để bị động

Ông Hà Hoàng Chuân, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2 khẳng định, phương án ứng phó thiên tai cùng sự chuẩn bị của đơn vị thi công trong mùa mưa lũ rất quan trọng, không chỉ bảo vệ tài sản doanh nghiệp mà còn quyết định đến tiến độ thi công cũng như chất lượng công trình sau này. Do vậy, trong mùa mưa lũ, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu luôn bố trí người theo dõi tại hiện trường để kịp thời phát hiện và xử lý sự cố xảy ra, khẩn trương báo cáo cho chủ đầu tư cũng như nắm bắt tình hình diễn biến bão lũ để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Trong đó, đặc biệt chú trọng các công trình có nhà dân sinh sống dọc tuyến, yêu cầu nhà thầu có biện pháp đảm an toàn tuyệt đối cho người và tài sản của dân. Đối với công trình đê, kè, cầu, cống yêu cầu nhà thầu gia cố chân, mái kè, taluy ổn định và lót ghim vải địa bảo vệ mái kè những đoạn chưa gia cố để chống xói lở. Trong điều kiện mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, không khí lạnh tăng cường như hiện nay, chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc các phương án nhằm đảm bảo an toàn cho công trình, vật tư máy móc tính mạng tài sản của người dân cũng như doanh nghiệp trước tình hình mưa lũ có thể kéo dài.

Công trình Kè chống sạt lở bờ biển đoạn gốc đê chắn cát giảm sóng phía bắc cửa Tư Hiền đang triển khai thi công

Ông Văn Viết Thành, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Thừa Thiên Huế cho biết, khu vực xây dựng các công trình đê, kè mùa mưa thường kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12 với lượng mưa trung bình năm 2.687mm. Vào thời gian chính của mùa mưa bão, tại công trình thường xuyên chịu tác động mạnh bởi mực nước biển dâng, đặc biệt là gió mạnh và sóng lớn thường gây tác động rất mạnh khu vực tuyến kè. Với đặc thù và điều kiện tự nhiên công trình xây dựng, kèm theo diễn biến thời tiết thường rất phức tạp nên cần có biện pháp thi công hợp lý, đảm bảo tiến độ và có phương án chủ động ứng phó thiên tai, bão lũ đảm bảo an toàn.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng công trình NN&PTNT (chủ đầu tư công trình Kè chống sạt lở bờ biển đoạn gốc đê chắn cát giảm sóng phía bắc cửa Tư Hiền), đến nay, đã yêu cầu nhà thầu thi công bố trí nhân lực tổ chức trực tại công trường 24/24, phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra các hạng mục công trình nhằm phát hiện các sự cố để kịp thời khắc phục. Kinh phí xử lý trong và sau thiên tai, bão lũ nhà thầu thống kê thiệt hại và lập dự toán kinh phí, trường hợp kinh phí thiệt hại lớn hơn mức miễn thường của bảo hiểm sẽ tiến hành mời bảo hiểm đánh giá thiệt hại để bồi thường, nếu thiệt hại nhỏ thì nhà thầu tự khắc phục.