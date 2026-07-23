Trở thành “Bác sĩ tự thân” với OM’E chăm sóc sức khỏe chủ động

Tuy nhiên, cùng với sự bùng nổ của Internet và mạng xã hội, người dùng cũng phải đối mặt với một "ma trận" thông tin về sức khỏe. Từ những lời khuyên truyền miệng, nội dung lan truyền trên mạng đến các phương pháp chưa được kiểm chứng, việc xác định đâu là thông tin chính xác, khoa học và phù hợp với bản thân trở thành một thách thức không nhỏ. Vậy làm thế nào để chăm sóc sức khỏe đúng cách và chủ động "khỏe đúng" giữa vô vàn nguồn thông tin hiện nay?

Rào cản khi Chăm sóc sức khỏe chủ động

Theo một khảo sát nửa cuối năm 2025 do Viện Chiến lược và Chính sách Y tế (Bộ Y tế) phối hợp cùng Opella Việt Nam thực hiện, cho thấy Việt Nam đứng thứ 4/10 quốc gia trên thế giới về mức độ sẵn sàng tự chăm sóc sức khỏe.

Điều này cho thấy, người Việt Nam đang ngày càng quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe chủ động hơn.

Tuy vậy, việc chuyển từ nhận thức “biết cần chăm sóc” sang thực hành “duy trì mỗi ngày” vẫn gặp không ít trở ngại. Ở đây, OM’E Việt Nam xin đề cập đến một vài khía cạnh như sau:

● Khó thay đổi các thói quen ảnh hưởng xấu đến sức khỏe: Hút thuốc, uống nhiều rượu bia, ít vận động, thức khuya, chế độ ăn thiếu khoa học,... đang âm thầm “bào mòn” sức khỏe của chúng ta mỗi ngày.

● Áp lực về tài chính và quỹ thời gian hẹp: Đây có thể là vấn đề lớn với nhiều người. Với những người đang đi làm, thì quỹ thời gian để dành cho việc chăm sóc sức khỏe thường không được ưu tiên.

● Nhiễu loạn thông tin về chăm sóc sức khỏe: Sự phong phú của thông tin đang tạo ra một nghịch lý - càng đọc nhiều, người dùng càng khó hình dung, liệu những nội dung đó có đủ uy tín - chuyên môn - phù hợp hay không.

Có lẽ, điều còn thiếu là những kiến thức được hệ thống hóa, dễ hiểu, đủ chuyên môn, uy tín và khả năng thúc đẩy người học “thực hành để khỏe”.

OM’E - Hành trình 7 năm lan tỏa giá trị “Chăm sóc sức khỏe chủ động”

Chăm sóc sức khỏe chủ động không thay thế vai trò của bác sĩ hay hệ thống y tế, mà là năng lực thấu hiểu cơ thể, nhận biết sớm các yếu tố nguy cơ, xây dựng lối sống lành mạnh và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn khi cần thiết.

Để hiện thực hóa mong muốn này, trong 7 năm qua, OM’E đã không ngừng nghiên cứu, phát triển Nền tảng học chăm sóc sức khỏe chủ động trực tuyến trên hệ thống quản lý học tập LMS và kết nối với các chuyên gia, mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện như: Y học cổ truyền, Dinh dưỡng, Tâm lý, Vận động, Nghệ thuật - Sáng tạo,...

Thay vì chỉ cung cấp những kiến thức rời rạc, OM’E hướng đến xây dựng một hành trình học tập bài bản gồm 3 bước:

● Nhận diện vấn đề

● Tiếp cận nguồn tri thức được kiểm chứng rõ ràng

● Thực hành, theo dõi và duy trì sự thay đổi

Và để mang lại giá trị sức khỏe thực sự cho người học, Hệ thống học tập đã được tối ưu cả về chuyên môn và hỗ trợ học tập với:

● Hệ thống bài giảng trực tuyến cho phép tiếp cận không giới hạn không gian và thời gian, có thể học bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào

● Nội dung bài giảng đi từ lý thuyết - nguyên lý cốt lõi đến hướng dẫn thực hành để người học có thể hiểu đúng - áp dụng đúng

● Kiến thức chính thống, được chia sẻ từ các chuyên gia có chuyên môn trong từng lĩnh vực

Đặc biệt, OM’E tự hào với Đội ngũ vận hành, quản lý học tập đồng hành cùng người học cả trước - trong và sau khi hoàn thành khóa học với mục tiêu “học thật - thực hành thật” qua:

- Hỗ trợ kỹ thuật kịp thời, xuyên suốt quá trình sử dụng hệ thống, từ việc hướng dẫn đăng nhập, cấp đổi mật khẩu...

- Tổ chức các lớp chuyên đề miễn phí mở rộng không gian giao lưu - học hỏi cùng chuyên gia.

- Đồng hành xuyên suốt, “kèm cặp” nhằm tạo động lực và duy trì kỷ luật học tập của người học.

Sức khỏe không nằm trên lý thuyết

“Học xong” là chưa đủ, việc thực hành kỷ luật mỗi ngày mới là chìa khóa vàng giúp tri thức y khoa thực sự mang lại giá trị thực tế cho cuộc sống của bạn

Với OM’E - Nền tảng học chăm sóc sức khỏe chủ động trực tuyến, người học sẽ được:

- Tiếp cận các bài tập chăm sóc thể chất và tinh thần được cá nhân hóa theo từng chủ đề: Dinh dưỡng, Y học, Tâm lý...

- Hướng dẫn phương pháp

- Thực hành phù hợp, hiểu nguyên lý - bản chất để chủ động ứng dụng với từng tình trạng cơ thể

- Trao đổi - cố vấn theo tình trạng thực tế trong các buổi chuyên đề để tối ưu hóa giá trị của khóa học

OM’E cũng chú trọng các lưu ý an toàn, giới hạn của từng phương pháp và những trường hợp cần tham khảo ý kiến chuyên gia y tế. Các khóa học trên nền tảng mang tính giáo dục và hỗ trợ nâng cao nhận thức, không thay thế cho việc thăm khám, chẩn đoán hoặc điều trị tại các cơ sở y tế.

Hệ sinh thái hướng đến một cộng đồng chủ động chăm sóc sức khỏe

OM’E hướng đến phục vụ nhiều nhóm người học với những mục tiêu khác nhau, từ cá nhân, gia đình đến lớn hơn là các doanh nghiệp, tổ chức. Hoặc những người đang tìm kiếm một giải pháp bài bản - nền tảng và chính thống.

OM’E mong muốn trở thành cầu nối vững chắc đưa kiến thức chuyên môn sâu sắc vào đời sống thường nhật, giúp mọi cá nhân, gia đình và tổ chức đạt được trạng thái:

● Hiểu đúng: Tiếp cận kiến thức được hệ thống hóa, có hướng dẫn và có cơ sở chuyên môn.

● Làm được: Chuyển hóa lý thuyết thành những thói quen tích cực, phù hợp với cuộc sống

● Duy trì được: Xây dựng lộ trình học tập, thực hành và theo dõi để từng bước thiết lập nền tảng thể lực và tinh thần vững chắc

Tìm hiểu các chương trình chăm sóc sức khỏe chủ động tại ome.edu.vn để bắt đầu hành trình hiểu đúng, thực hành đúng và xây dựng lối sống khỏe mạnh nhé